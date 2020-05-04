Elon Musk, insanlığı Mars'a taşıyacak olan roket motorunu gösterdi

Tam Boyutta Gör

Mars'a insan gönderme konusunda NASA gibi dev uzay ajanslarından bile daha iddialı olan SpaceX, devasa uzay gemisi Starship üzerindeki çalışmalarına hızla devam ediyor. Twitter üzerinden bugün bir paylaşım yapan Elon Musk, Starship'in dördüncü prototopi olan SN4 isimli roketi ve rokette kullanılan Raptor motorunu gösterdi.

SpaceX, Starship SN4 prototipinin bugün ilk motor testini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu test sırasında roket yere bağlanmış şekilde Raptor motoru ateşlenecek. Testin başarıyla sonuçlanması durumunda ise asıl deneme uçuşuna geçilmesi bekleniyor.

SN4 prototipinde yalnızca tek bir Raptor motoru bulunuyor. Dolayısıyla bu prototip roketinin uzaya ulaşma imkanı yok. Test uçuşu sırasında roketin yalnızca 150 metrelik bir yüksekliğe gönderilip yüzeye geri indirilmesi planlıyor. SpaceX'in popüler roketi Falcon 9'un prototip versiyonlarında da buna benzer test denemeleri yapılmıştı.

SpaceX, SN5 ve sonraki Starship prototiplerinde ise daha yüksekleri hedefleyecek. SN5 prototipine üç farklı Raptor motorunun yerleştirilmesi planlanıyor. Deneme uçuşunda ise 20 kilometrelik irtifaya ulaşma hedefi var.

İlginizi Çekebilir

Elon Musk, Mars'a gidiş-dönüş biletinin fiyatını açıkladı

SpaceX'in gezegenler arası taşıma platformu iki farklı ana kısımdan oluşuyor: Super Heavy isimli booster/itici roket ve astronotları/kargoları içerisinde bulunduracak olan Starship uzay gemisi. Starship gemisi tek başına Ay'a ve Mars'a ulaşabilecek güce sahip değil, dolayısıyla Starship'i uzaya taşımak için Super Heavy itici roketi kullanılıyor. Super Heavy ve Starship'in nihai hallerinde sırasıyla 31 ve 6 Raptor motorları yer alacak.

Tam Boyutta Gör

Elon Musk'ın ilk kez 2013 yılında duyurduğu Raptor motoru, şu anda Falcon 9 ve Falcon Heavy'de kullanılan Merlin motorlarına göre yaklaşık üç kat daha güçlü. Yaklaşık 250 tonluk bir itici güce sahip. SpaceX'ten beklendiği gibi tekrar kullanılabilir olarak tasarlanan motor, gücünü sıvı metan ve sıvı oksijenden alıyor. SpaceX yetkililerinin belirttiği ifadelere göre Raptor tamamıyla gezegenlerarası seyahatler düşünülerek dizayn edilmiş.

Raptor motorunun Mars planlarındaki önemi

SpaceX'in yeni Raptor motorunda yakıt olarak sıvı metanı tercih etmesinin nedenlerine bakınca Kızıl Gezegen Mars'ın burada büyük bir rol oynadığını görüyoruz. Kurulduğu günden bu yana tekrar kullanılabilir roket hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen SpaceX, gelecekte Mars'a göndereceği roketleri de yine aynı şekilde tekrar kullanmak istiyor. İşte Kızıl Gezegen'de yoğun olarak bulunan metan kaynağı da tam olarak burada devreye giriyor.

Bildiğiniz gibi gezegenler arası uzay yolculuğunun önündeki en büyük engellerden birisi de yakıt problemi. Günümüz teknolojisiyle bir insanı Mars'a gönderebilsek dahi maalesef onu geri getirecek gerekli yakıtı bulamıyoruz. Yani Mars'a insan gönderme planları çoğunlukla oraya gidecek ilk insanın, hayatının geri kalanını da orada yaşaması gerektiğine dayanıyor.

SpaceX'in sıvı metandan güç alan Raptor motorlarıysa işte tam olarak burada önemli bir çözüm sunuyor. SpaceX, Mars'taki metanın Sabatier reaksiyonuyla kolayca yüzeyden sentezlenebileceğini ve bu şekilde roketin yakıtının tekrar doldurabileceğini düşünüyor.

Aslında burada çok büyük bir bilim kurgu hayalinin gerçeğe dönüşmesinden, insanoğlunu gezegenler-arası yaşayan bir canlı yapmaktan bahsediyoruz. NASA'nın Mars'a insan gönderme planları bugün eleştiri oklarının hedefi haline gelmiş durumda. SpaceX uzay sektöründe genç sayılabilecek bir özel şirket olmasına rağmen tüm uzay ajanslarının önüne geçip insanlık tarihinde önemli bir ilke imza atabilir.

https://www.space.com/starship-sn4-rocket-engine-elon-musk-photo.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.