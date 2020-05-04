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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk, insanlığı Mars'a taşıyacak olan roket motorunu gösterdi

    SpaceX, yeni Starship prototipi SN4'ün ilk motor testini bugün (4 Mayıs) gerçekleştirmeyi planlıyor. Elon Musk, rokete güç veren Raptor motorunun fotoğrafını paylaştı.
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Elon Musk, insanlığı Mars'a taşıyacak olan roket motorunu gösterdi
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    Mars'a insan gönderme konusunda NASA gibi dev uzay ajanslarından bile daha iddialı olan SpaceX, devasa uzay gemisi Starship üzerindeki çalışmalarına hızla devam ediyor. Twitter üzerinden bugün bir paylaşım yapan Elon Musk, Starship'in dördüncü prototopi olan SN4 isimli roketi ve rokette kullanılan Raptor motorunu gösterdi.

    SpaceX, Starship SN4 prototipinin bugün ilk motor testini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu test sırasında roket yere bağlanmış şekilde Raptor motoru ateşlenecek. Testin başarıyla sonuçlanması durumunda ise asıl deneme uçuşuna geçilmesi bekleniyor.

    SN4 prototipinde yalnızca tek bir Raptor motoru bulunuyor. Dolayısıyla bu prototip roketinin uzaya ulaşma imkanı yok. Test uçuşu sırasında roketin yalnızca 150 metrelik bir yüksekliğe gönderilip yüzeye geri indirilmesi planlıyor. SpaceX'in popüler roketi Falcon 9'un prototip versiyonlarında da buna benzer test denemeleri yapılmıştı.

    SpaceX, SN5 ve sonraki Starship prototiplerinde ise daha yüksekleri hedefleyecek. SN5 prototipine üç farklı Raptor motorunun yerleştirilmesi planlanıyor. Deneme uçuşunda ise 20 kilometrelik irtifaya ulaşma hedefi var. 

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    SpaceX'in gezegenler arası taşıma platformu iki farklı ana kısımdan oluşuyor: Super Heavy isimli booster/itici roket ve astronotları/kargoları içerisinde bulunduracak olan Starship uzay gemisi. Starship gemisi tek başına Ay'a ve Mars'a ulaşabilecek güce sahip değil, dolayısıyla Starship'i uzaya taşımak için Super Heavy itici roketi kullanılıyor. Super Heavy ve Starship'in nihai hallerinde sırasıyla 31 ve 6 Raptor motorları yer alacak.

    Elon Musk, insanlığı Mars'a taşıyacak olan roket motorunu gösterdi
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    Elon Musk'ın ilk kez 2013 yılında duyurduğu Raptor motoru, şu anda Falcon 9 ve Falcon Heavy'de kullanılan Merlin motorlarına göre yaklaşık üç kat daha güçlü. Yaklaşık 250 tonluk bir itici güce sahip. SpaceX'ten beklendiği gibi tekrar kullanılabilir olarak tasarlanan motor, gücünü sıvı metan ve sıvı oksijenden alıyor. SpaceX yetkililerinin belirttiği ifadelere göre Raptor tamamıyla gezegenlerarası seyahatler düşünülerek dizayn edilmiş.

    Raptor motorunun Mars planlarındaki önemi

    SpaceX'in yeni Raptor motorunda yakıt olarak sıvı metanı tercih etmesinin nedenlerine bakınca Kızıl Gezegen Mars'ın burada büyük bir rol oynadığını görüyoruz. Kurulduğu günden bu yana tekrar kullanılabilir roket hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen SpaceX, gelecekte Mars'a göndereceği roketleri de yine aynı şekilde tekrar kullanmak istiyor. İşte Kızıl Gezegen'de yoğun olarak bulunan metan kaynağı da tam olarak burada devreye giriyor.

    Bildiğiniz gibi gezegenler arası uzay yolculuğunun önündeki en büyük engellerden birisi de yakıt problemi. Günümüz teknolojisiyle bir insanı Mars'a gönderebilsek dahi maalesef onu geri getirecek gerekli yakıtı bulamıyoruz. Yani Mars'a insan gönderme planları çoğunlukla oraya gidecek ilk insanın, hayatının geri kalanını da orada yaşaması gerektiğine dayanıyor.

    SpaceX'in sıvı metandan güç alan Raptor motorlarıysa işte tam olarak burada önemli bir çözüm sunuyor. SpaceX, Mars'taki metanın Sabatier reaksiyonuyla kolayca yüzeyden sentezlenebileceğini ve bu şekilde roketin yakıtının tekrar doldurabileceğini düşünüyor.

    Aslında burada çok büyük bir bilim kurgu hayalinin gerçeğe dönüşmesinden, insanoğlunu gezegenler-arası yaşayan bir canlı yapmaktan bahsediyoruz. NASA'nın Mars'a insan gönderme planları bugün eleştiri oklarının hedefi haline gelmiş durumda. SpaceX uzay sektöründe genç sayılabilecek bir özel şirket olmasına rağmen tüm uzay ajanslarının önüne geçip insanlık tarihinde önemli bir ilke imza atabilir.



    https://www.space.com/starship-sn4-rocket-engine-elon-musk-photo.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    tek bir ozel sirket koca bir devlet kurumunun yapamadigini nasil yapar, cevap basit politikacilarin oyuncagi olmadigi icin, devrin politikasina gore surekli hed...
    Yorumu gör »     darkaura
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    darkaura 1 hf. en beğenilen editörün seçimi
    tek bir ozel sirket koca bir devlet kurumunun yapamadigini nasil yapar, cevap basit politikacilarin oyuncagi olmadigi icin, devrin politikasina gore surekli hedef degistirip amacindan sapmadigi icin. nasanin sorunu her yeni baskan geldiginde kendi isminin tarihe gececek buyuk bir projede yer almasi icin yeni bir mars programi baslatiyor. ama buyuk projeler tek baskanin doneminde tamamlanamiyor, sonraki gelen baskanda projeyi iptal ediyor. bush un marsa gitmek icin baslattigi constellation projesi yuzmilyonlarca dolar arge masrafi yapildikdan sonra obama tarafindan oylece iptal edilmisti. onca masrafin uzerine bir bardak su icildi. bir degil iki degil hep tekrarlanan olay bu. bu yuzden nasa uzay mekiklerinden beri bir arpa boyu ileri gidemedi. gecmiste aya nasil gittiler denirse, devrin soguk savas rekabetinde ay hedefi siyasilerin uzerinde bir devlet politikasi haline geldigi icin.
    tek bir ozel sirket koca bir devlet kurumunun yapamadigini nasil yapar, cevap basit politikacilarin oyuncagi olmadigi icin, devrin politikasina gore surekli hed...
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    3 Yanıt Yanıtla +40
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    Virtual Reality 1 hf. darkaura
    21. yy da devletler milletlerin sırtında kamburdur gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır.

    "Devlet canavarların en soğudur." Friedrich Nietzsche
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    monacomen 1 hf. darkaura
    Elon'un da tek derdi insanlığı kurtarmak zaten. Adamın tek derdi para para para. Virüs salgınında bile fabrikalarını kapatmayı reddeden insan hayatını yok sayan birini amma övdünüz. Devletler olmasa özel şirketler de halkı soysa ne iyi olur tabii.

    Elon Musk'tan koronavirüs yorumu: 'İnsanları eve zorla kapatmak faşizmdir'
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Patronage (Osman Bahadır ASLANTAŞ) 1 hf.
    Adamlardaki bakış açısı muazzam biz Türk milleti olarak nasıl bakıyoruz?
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    monacomen 1 hf.
    Geleceği gören ve hisse değerini arttıran adam Elon Musk:

    Nisan ayında "ABD'de sıfır vaka" tahmini tutmadı.
    Musk, koronavirüs salgınının ABD'de yeni başladığı mart ayı başlarında da Covid-19 sebebiyle girilen panik havasını "aptalca" olarak değerlendirmiş, nisan ayı sonunda da ülkede görülen yeni vaka sayısının "sıfıra yakın" olacağı tahmininde bulunmuştu.

    Ancak mart ayının son haftası dikkate alındığında ABD'de 250 bin yeni koronavirüs vakası görülürken, aynı zaman zarfı diliminde yaklaşık 23 bin kişi salgında hayatını kaybetti.

    ABD'de salgın dönemi otomobillere olan talep yüzde 80 oranında azalırken, Tesla söz konusu dönemde karını artırmış, borsadaki hisseleri yaklaşık yüzde 10 oranında değer kazanmıştı.


    tr.euronews.com/...
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    monacomen 1 hf.
    Tek derdi para para para. Ülkesi ABD'de binlerce insan ölürken hükümet evde kalın derken fabrikasını kapatmayı reddeden bir adam Elon, bir fabrikatör bir yatırımcı bu adam. Elon Musk'tan koronavirüs yorumu: 'İnsanları eve zorla kapatmak faşizmdir' Dünyayı kurtarmak için değil Mars'a turist taşımak için uğraşıyor. Bu gün evinde 1 hafta kapalı kalsa elinde silahla sokağa çıkıp hükümete isyan eden bir ülkede yaşıyor ve bu insanları bir mekiğe koyup Mars'da yıllarca yaşatacağını ve bundan milyar dolarlar kazanıp dünyada zevkü sefa ile yaşayacağını sanıyor. Şu an için dünya sağlığı önemli iken bu mekik bu Mars projesi için harcadığı para ekolojik sistemin düzelmesi, çöplerin temizlenmesi, sağlık sisteminin iyileşmesi için gayet de yeterli. Ama onu Mars'a fırlatmayı uygun görüyor. Bunu da beğenip yalaya yalaya bitiremeyenler, sokağa maskesiz çıkamayıp yakında işsiz de kalıp "Elon ne süper adam yeaa" diye mesaj atacak tipler ya ona yanıyorum.
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    .BUTTERS STOTCH. (.... ....) 1 hf. monacomen
    hayırdır kardeş elon sana bir şey mi yaptı sıkıntın ne ?
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    furkanözçelik 1 hf. yeni yorumcu
    adamlara helal olsun. uğraşıyorlar
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf.
    Bu Elon Musk meselesi çok küçük pencerede düşünülüyor. Neymiş tek başına şunu yapıyormuş bunu yapıyormuş. Elon Musk ve güruhunu destekleyenler Mars’ın taşına toprağına, bilimsel çalışmasına hasta olduğu için değil. Uzun ömür için gitme peşindeler. Çünkü E=mc2 formülünden zaman hareketle ilgili olduğu anlaşılır. Mars güneşe daha uzak olduğu için kendi etrafında ve güneş etrafında daha yavaş döner. Orada yaşayan bir insan doğal olarak daha uzun yaşar.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 1 hf. classf2re
    bir filozof ölümsüzlüğün formülünü bulmuş halkına duyurmak için koşmuş fakat yolda ayağı taşa takılarak ölmüş.
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    Beach. 1 hf. yeni yorumcu
    Teknoloji işte adamlar yapıyorlar
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    onixo 1 hf.
    Star Destroyer’ın motorlarının atası gibi maşallah
    Yanıtla +3
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    koyunsayar 1 hf.
    Hadi bakalım inş en yakin zamanda mars a taşınırlar da dünya biraz rahat eder.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bizimkiler IHA SIH lar konusun da yol açmak gerekirken hainlikte yarışıyorlar adamlar Türkiye ye değil USA nın adına calışıyorlar ...
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    DH Misafiri 1 hf.
    Van allen kuşağını geçecek, lazer gyro ve tüm navigasyon donatılarını bozulmaktan koruyacak, böylelikle istenilen hedefe yönelimi sağlayacak bir teknoloji yok. Hiç olmadı. Yakın zamanda olmayacak. Elon Musk... korkutucu birisi tanıyanlar için.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    spacex, starship ve
    3 etiket daha insanlı mars görevleri uzay araştırmaları Bilim ve Teknoloji
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