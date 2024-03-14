Tarihi an! SpaceX Starship üçüncü test uçuşu kapsamında başarıyla fırlatıldı!

SpaceX Starship’ten tarihi başarı
SpaceX, astronotları Ay'a ve nihayetinde Mars'a taşımayı hedefleyen, bugüne kadar yapılmış en büyük ve en güçlü roket olan Starship uzay aracının üçüncü test uçuşunu gerçekleştirdi.
TSİ 16:25’te Özgürlük Anıtı'ndan daha uzun olan iki aşamalı roket SpaceX Starship, Teksas Körfez Kıyısı'ndaki Starbase fırlatma sahasından mürettebatsız bir uçuşla uzaya fırlatıldı. 121 metrelik devasa roket iki aşamdan oluşuyor: İlk aşama olan Starship ve ikinci aşama olan Super Heavy. Fırlatamdan dakikalar sonra hedeflenen ayrılma testi başarıyla gerçekleştirilerek iki kısım birbirinden ayrıldı. Starship yörüngeye çıkarken burada diğer hedeflenen görevleri gerçekleştirecek. Ayrılan Super Heavy kademesi ise hedeflendiği gibi okyanusa indirildi.
Kalkıştan iki dakika 42 saniye sonra Raptor motorları planlandığı gibi kapanmaya başladı ve saniyeler sonra Starship üst kademesinin altı motoru ateşlendi. Ateşlemeden çok kısa bir süre sonra Super Heavy ile birbirlerinden ayrıldılar. Güçlendirici daha sonra kendi etrafında dönerek Meksika Körfezi'ne düşmek üzere kontrollü bir iniş için kıyıya doğru ilerlemeye başladı. Starship ise uzaya doğru yoluna devam etti.
Starship'in Raptor'ları kalkıştan sekiz buçuk dakika sonra planlandığı gibi kapanmayı tamamladı. Yaklaşık bir saat sonra Hint Okyanusu'na iniş yapması bekleniyor. Yörüngede yakıt transfer, roket tekrar ateşlemesi gibi testler yapıldı. Bu testlerin ardından Starship, aşağıdaki X bağlantısından görüleceği üzere atmosfere ilk defa yeniden girdi. Bu kısımda SpaceX, oldukça agresif manevralar denedi. Ancak atmosfere yeniden giriş süreci tamamlanamadı ve Starship ile bağlantı kesildi. Bu arada bir parantez de Starlink'e açalım. SpaceX, Starship'ten gelen tüm görüntülerin SpaceX'in Starlink internet uyduları aracılığıyla aktarıldığını belirtti.
İlk Starship fırlatma denemesi dört dakika, ikincisi ise sekiz dakika sürmüş ve sonuncusu uzaya ulaşmayı başarmıştı. Üçüncü uçuşun amacı SpaceX'e özgü Raptor motorunun uzayda ilk kez yeniden çalıştırılması, bir yük kapısının açılması ve Starship'in Hint Okyanusu'na kontrollü bir şekilde yeniden giriş yapmasıydı. Super Heavy için tüm hedeflere ulaşılmış durumda. Bu içerik yazıldığı an itibariyle Starship, uzayda yoluna devam ediyordu.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.