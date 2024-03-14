Tarihi an! SpaceX Starship üçüncü test uçuşu kapsamında başarıyla fırlatıldı!

Tam Boyutta Gör ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından verilen onayın ardından SpaceX’e ait dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi olan Starship, firmanın Teksas'taki "Starbase" alanından başarıyla fırlatıldı. Starship, bugüne kadar yaptığı testlere kıyasla üçüncü fırlatma testinde mükemmele yakın bir başarım gösterdi.

SpaceX Starship’ten tarihi başarı

SpaceX, astronotları Ay'a ve nihayetinde Mars'a taşımayı hedefleyen, bugüne kadar yapılmış en büyük ve en güçlü roket olan Starship uzay aracının üçüncü test uçuşunu gerçekleştirdi.

TSİ 16:25’te Özgürlük Anıtı'ndan daha uzun olan iki aşamalı roket SpaceX Starship, Teksas Körfez Kıyısı'ndaki Starbase fırlatma sahasından mürettebatsız bir uçuşla uzaya fırlatıldı. 121 metrelik devasa roket iki aşamdan oluşuyor: İlk aşama olan Starship ve ikinci aşama olan Super Heavy. Fırlatamdan dakikalar sonra hedeflenen ayrılma testi başarıyla gerçekleştirilerek iki kısım birbirinden ayrıldı. Starship yörüngeye çıkarken burada diğer hedeflenen görevleri gerçekleştirecek. Ayrılan Super Heavy kademesi ise hedeflendiği gibi okyanusa indirildi.

Tam Boyutta Gör Daha önceki iki deneme, hem uzay aracının Super Heavy olarak adlandırılan 33 motorlu güçlendiricisinin hem de 100 astronot taşıyacak şekilde tasarlanan uzay gemisinin patlamasıyla sonuçlanmıştı. Bu iki kademe bir araya getirildiklerinde 1969'da insanları Ay'a gönderen Saturn V roketinden 10 metre daha uzun oluyor.

Kalkıştan iki dakika 42 saniye sonra Raptor motorları planlandığı gibi kapanmaya başladı ve saniyeler sonra Starship üst kademesinin altı motoru ateşlendi. Ateşlemeden çok kısa bir süre sonra Super Heavy ile birbirlerinden ayrıldılar. Güçlendirici daha sonra kendi etrafında dönerek Meksika Körfezi'ne düşmek üzere kontrollü bir iniş için kıyıya doğru ilerlemeye başladı. Starship ise uzaya doğru yoluna devam etti.

Starship'in Raptor'ları kalkıştan sekiz buçuk dakika sonra planlandığı gibi kapanmayı tamamladı. Yaklaşık bir saat sonra Hint Okyanusu'na iniş yapması bekleniyor. Yörüngede yakıt transfer, roket tekrar ateşlemesi gibi testler yapıldı. Bu testlerin ardından Starship, aşağıdaki X bağlantısından görüleceği üzere atmosfere ilk defa yeniden girdi. Bu kısımda SpaceX, oldukça agresif manevralar denedi. Ancak atmosfere yeniden giriş süreci tamamlanamadı ve Starship ile bağlantı kesildi. Bu arada bir parantez de Starlink'e açalım. SpaceX, Starship'ten gelen tüm görüntülerin SpaceX'in Starlink internet uyduları aracılığıyla aktarıldığını belirtti.

İlk Starship fırlatma denemesi dört dakika, ikincisi ise sekiz dakika sürmüş ve sonuncusu uzaya ulaşmayı başarmıştı. Üçüncü uçuşun amacı SpaceX'e özgü Raptor motorunun uzayda ilk kez yeniden çalıştırılması, bir yük kapısının açılması ve Starship'in Hint Okyanusu'na kontrollü bir şekilde yeniden giriş yapmasıydı. Super Heavy için tüm hedeflere ulaşılmış durumda. Bu içerik yazıldığı an itibariyle Starship, uzayda yoluna devam ediyordu.

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