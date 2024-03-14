Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tarihi an! SpaceX Starship üçüncü test uçuşu kapsamında başarıyla fırlatıldı!

    SpaceX, şimdiye kadarki en büyük ve en güçlü roket olan Starship’i üçüncü test uçuşu kapsamında başarıyla fırlatmayı başardı. Fırlatma kusursuz bir şekilde gerçekleştirildi.
    SpaceX Starship üçüncü test uçuşu kapsamında başarıyla fırlatıldı Tam Boyutta Gör
    ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından verilen onayın ardından SpaceX’e ait dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi olan Starship, firmanın Teksas'taki "Starbase" alanından başarıyla fırlatıldı. Starship, bugüne kadar yaptığı testlere kıyasla üçüncü fırlatma testinde mükemmele yakın bir başarım gösterdi.

    SpaceX Starship’ten tarihi başarı

     

    SpaceX, astronotları Ay'a ve nihayetinde Mars'a taşımayı hedefleyen, bugüne kadar yapılmış en büyük ve en güçlü roket olan Starship uzay aracının üçüncü test uçuşunu gerçekleştirdi.

    TSİ 16:25’te Özgürlük Anıtı'ndan daha uzun olan iki aşamalı roket SpaceX Starship, Teksas Körfez Kıyısı'ndaki Starbase fırlatma sahasından mürettebatsız bir uçuşla uzaya fırlatıldı. 121 metrelik devasa roket iki aşamdan oluşuyor: İlk aşama olan Starship ve ikinci aşama olan Super Heavy. Fırlatamdan dakikalar sonra hedeflenen ayrılma testi başarıyla gerçekleştirilerek iki kısım birbirinden ayrıldı. Starship yörüngeye çıkarken burada diğer hedeflenen görevleri gerçekleştirecek. Ayrılan Super Heavy kademesi ise hedeflendiği gibi okyanusa indirildi.

    SpaceX Starship üçüncü test uçuşu kapsamında başarıyla fırlatıldı Tam Boyutta Gör
    Daha önceki iki deneme, hem uzay aracının Super Heavy olarak adlandırılan 33 motorlu güçlendiricisinin hem de 100 astronot taşıyacak şekilde tasarlanan uzay gemisinin patlamasıyla sonuçlanmıştı. Bu iki kademe bir araya getirildiklerinde 1969'da insanları Ay'a gönderen Saturn V roketinden 10 metre daha uzun oluyor.

    Kalkıştan iki dakika 42 saniye sonra Raptor motorları planlandığı gibi kapanmaya başladı ve saniyeler sonra Starship üst kademesinin altı motoru ateşlendi. Ateşlemeden çok kısa bir süre sonra Super Heavy ile birbirlerinden ayrıldılar. Güçlendirici daha sonra kendi etrafında dönerek Meksika Körfezi'ne düşmek üzere kontrollü bir iniş için kıyıya doğru ilerlemeye başladı. Starship ise uzaya doğru yoluna devam etti.

    Starship'in Raptor'ları kalkıştan sekiz buçuk dakika sonra planlandığı gibi kapanmayı tamamladı. Yaklaşık bir saat sonra Hint Okyanusu'na iniş yapması bekleniyor. Yörüngede yakıt transfer, roket tekrar ateşlemesi gibi testler yapıldı. Bu testlerin ardından Starship, aşağıdaki X bağlantısından görüleceği üzere atmosfere ilk defa yeniden girdi. Bu kısımda SpaceX, oldukça agresif manevralar denedi. Ancak atmosfere yeniden giriş süreci tamamlanamadı ve Starship ile bağlantı kesildi. Bu arada bir parantez de Starlink'e açalım. SpaceX, Starship'ten gelen tüm görüntülerin SpaceX'in Starlink internet uyduları aracılığıyla aktarıldığını belirtti.

    İlk Starship fırlatma denemesi dört dakika, ikincisi ise sekiz dakika sürmüş ve sonuncusu uzaya ulaşmayı başarmıştı. Üçüncü uçuşun amacı SpaceX'e özgü Raptor motorunun uzayda ilk kez yeniden çalıştırılması, bir yük kapısının açılması ve Starship'in Hint Okyanusu'na kontrollü bir şekilde yeniden giriş yapmasıydı. Super Heavy için tüm hedeflere ulaşılmış durumda. Bu içerik yazıldığı an itibariyle Starship, uzayda yoluna devam ediyordu. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ipad nesil ne demek galatasaray hukuk avantajlari bir anda bayilmak için ne yapmalı dizel araba uzun süre çalışmazsa ne olur grammarly türkçe

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A05S
    Samsung Galaxy A05S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız