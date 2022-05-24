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    SpaceX, karavanlar için Starlink uydu internetini duyurdu

    SpaceX, karavanlarla gidilen yerlerde kullanıcıların kolay bir şekilde internet hizmetinden yararlanabilmesi için Starlink uydu internetine yeni bir seçenek ekledi.
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    SpaceX, karavanlar için Starlink uydu internetini duyurdu
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    SpaceX, özellikle karavan kullanıcıları için tasarladığı uydu internet hizmeti Starlink'in yeni ürünün piyasaya sürdü. Şirket, taşınabilirliği esas alarak geliştirdiği yeni hizmeti için kullanıcılardan aylık ek 25 dolar ücret alacak.

    30 gün ücretsiz deneme

    Bu ayın başlarında Starlink'in 32 ülke için kullanıma hazır olduğunu belirten SpaceX, bu kez de yeni bir uydu interneti için yeni bir hizmet başladı. Karavanlar için Starlink hizmeti, 110 dolarlık aylık normal abonelik ücretinden 135 dolar ile daha pahalı. Karavanlar için Starlink, normal Starlink hizmetinin sağlandığı ülkelerde kullanılabilecek ve kullanıcılar, hizmeti 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilecek.

    SpaceX tarafından yapılan paylaşımda: "Karavanlar için Starlink, Starlink'in hizmet verdiği her yerde kullanılabilir ve internet erişiminin güvenilir olmadığı veya tamamen kullanılamadığı kırsal veya uzak yerlerdeki kamp ve diğer etkinlikler için idealdir." ifadeleri yer aldı.

    Yeni hizmetten faydalanmak isteyen kullanıcıların, karavanlarıyla gittikleri yerde kolay bir şekilde Starlink hizmetin faydalanabilmesi için birkaç dakika içerisinde sistemi kurabileceği belirtiliyor. Ayrıca kullanıcılar istedikleri zaman Karavanlar için Starlink aboneliğini başlatabilecek ya da duraklatabilecek.

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