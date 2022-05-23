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    Zynga artık resmi olarak GTA yayıncısı Take-Two'nun oldu

    Bir süre önce Take-Two ile Zynga arasında gerçekleştirilen satın alma anlaşması hissederlarların da onayıyla beraber resmileşmiş oldu. Take-Two, Zynga'yı 12.7 milyar dolara satın aldı.
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    Zynga artık resmi olarak GTA yayıncısı Take-Two'nun oldu

    GTA yayıncısı Rockstar Games'in sahibi olan şirket Take-Two Interactive, geçtiğimiz Ocak ayında Zynga ile 12.7 milyar dolarlık satın alma anlaşması imzaladıklarını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde her iki tarafın hissedarlarının da anlaşmayı onaylamasının ardından satın alma işlemi tamamlanmış oldu.

    Zynga resmen Take-Two'nun

    Take-Two yeni satın alımla beraber Rockstar Games ve 2K Games ile birlikte bünyesinde artık Zynga'yı da barındıracak. Bu bağlamda Zynga tarafından geliştirilen Words with Friends ve Farmville de dahil olmak üzere birçok oyun artık Take-Two çatısı altında yer alacak.

    Take-Two CEO'su Strauss Zelnick yaptığı bir açıklamada: "Olağanüstü yeteneğimizi, heyecan verici oyun üretim hatlarımızı ve endüstri lideri teknoloji ve yeteneklerimizi bir araya getirdiğimizde, portföyümüzü başka bir yaratıcılık, yenilik ve kalite düzeyine taşıyabileceğimize inanıyoruz. Ekibimizin her birinin güçlü bir operasyonel uygulama geçmişi var ve birlikte, daha büyük ölçek ve kârlılık yoluyla finansal profilimizi geliştireceğimizi ve güçlü hissedar değeri sunmamızın önünü açacağımızı umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Zynga CEO'su Frank Gibeau yayın başkanı Bernard Kim, şirketin Take-Two'ya entegrasyonunu denetleyecek ancak Kim, 31 Mayıs'tan sonra şirketten ayrılacak ve Match Group'un CEO'su olarak çalışacak.

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