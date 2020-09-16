SpaceX, Starship'te vites artırıyor: 20 kilometre yüksekliğe çıkacak

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En büyük hedefi Mars'ta bir koloni kurmak olan SpaceX, devasa uzay gemisi Starship için yakında vites artırmaya hazırlanıyor. Twitter üzerinden bazı açıklamalar yapan şirket CEO'su Elon Musk, 20 kilometre irtifaya ulaşabilen yeni Starship prototopi SN8'in tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. SN8'in ilk deneme uçuşunun önümüzdeki hafta gibi yapılması planlanıyor.

SpaceX bildiğiniz gibi Starship uzay gemisini gezegenler arası bir taşıma sistemi olarak hazırlıyor. Şirket özellikle de son bir yıl içerisinde Starship'in geliştirme sürecine epey bir hız vermiş durumda. SN8 öncesinde tam 7 farklı test roketi yapılmış ve her bir prototip ayrı ayrı denenmişti. Önceki prototipler biraz daha küçük boyutlu olduğu için en fazla 150 metre kadar yükselebilmişti. SpaceX şimdi artık hedefi epey bir yükseltecek.

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Elon Musk'ın ifadelerine göre SN8 test roketinin yapımı bu hafta içerisinde tamamlanmış olacak. Sonrasında ise SpaceX hemen roketin testlerine başlamayı hedefliyor. Statik ateşleme ve son kontrollerin ardından SN8 tam 20 kilometre yüksekliğe gönderilecek ve yüzeye geri indirilecek. Starship de tıpkı Falcon roketleri gibi tekrar kullanılabilir olarak tasarlanıyor.

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Starship'in önceki prototiplerinde yalnızca tek bir Raptor motoru yer alıyordu. SN8'de ise üç farklı Raptor motoru kullanılıyor. Elon Musk'ın ilk kez 2013 yılında duyurduğu Raptor motoru, şu anda Falcon 9 ve Falcon Heavy'de kullanılan Merlin motorlarına göre yaklaşık üç kat daha güçlü. Yaklaşık 250 tonluk bir itici güce sahip.

SpaceX'in Starship gezegenler arası taşıma platformu aslında iki farklı ana kısımdan oluşuyor: Super Heavy isimli booster/itici roket ve astronotları/kargoları içerisinde bulunduracak olan Starship uzay gemisi. Starship gemisi tek başına Ay'a ve Mars'a ulaşabilecek güce sahip değil, dolayısıyla Starship'i uzaya taşımak için Super Heavy itici roketi kullanılıyor. Super Heavy ve Starship'in nihai hallerinde sırasıyla 28 ve 6 Raptor motorları yer alacak. SpaceX ayrıca çok yakında Super Heavy itici roketinin de prototip denemelerine başlamayı hedefliyor.

SpaceX 2021 yılı itibarıyla Starship'i uzaya ulaştırmayı ve ilk Starship resmi görevlerine başlamayı planlıyor. Daha sonra 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan taşıma hedefleri var.

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