Elon Musk: Mars'a ilk mürettebatsız Starship fırlatışına hazırlanıyoruz

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Tam Boyutta Gör SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketin iki yıl içinde ilk insansız Starship'lerini Mars'a fırlatmayı planladığını duyurdu. Bu görevin, iki gezegenin uzay yolculuğu için uygun şekilde hizalandığı bir sonraki Dünya-Mars transfer döneminde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Elon Musk, Mars'ta kendi kendine yetebilen bir şehir kurmak istiyor

Bu ilk insansız görevlerin temel amacı, kızıl gezegenin insanlı keşfi yolunda önemli bir adım olan Mars'a sağlam bir inişin güvenilirliğini test etmek olacak. Musk, insansız inişlerin başarılı olması durumunda Mars'a ilk mürettebatlı uçuşların dört yıl içinde gerçekleşebileceğini de açıkladı.

Uçuş sıklığının katlanarak artacağı bir gelecek öngörüyor ve yaklaşık 20 yıl içinde Mars'ta kendi kendini idame ettirebilen bir şehir kurma gibi iddialı bir hedef belirliyor. Bu vizyon, Musk'ın bilincin varlığını sürdürebilmesi için çok gezegenli olmanın önemine olan inancıyla örtüşüyor.

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Musk, SpaceX'in ilk tamamen yeniden kullanılabilir roket aşamasını yaratma ve yeniden kullanımını ekonomik olarak uygulanabilir hale getirme konusundaki başarısını vurguladı. Yaşamı çok gezegenli hale getirmenin temelde ton başına maliyet sorunu olduğunu vurguladı.

Musk, "Şu anda Mars yüzeyine ulaşmak için ton başına yaklaşık 1 milyar dolarlık bir maliyet söz konusu. Musk'a göre, orada kendi kendine yetebilen bir şehir kurmak için bu maliyetin ton başına 100.000 dolara düşürülmesi ve bunun için de 10.000 kat daha iyi bir teknolojiye ihtiyaç duyuluyor. Bu zorlu ama imkansız bir görev değil." dedi.

SpaceX'in şimdiye kadar yapılmış en güçlü fırlatma aracı olan Starship, bu yılın Haziran ayında havalandı ve dördüncü test uçuşu için planlanan önemli hedeflere ulaştı. Starship fırlatma sistemi üst Starship uzay aracından ve Süper Ağır olarak bilinen bir roket güçlendiricisinden oluşuyor. Roketin 33 motorundan 32'si bu fırlatma sırasında ateşlenerek önemli bir kilometre taşı oluşturuldu.

Starship, Dünya atmosferindeki en yüksek ısınma ve hem kapsülün hem de güçlendiricinin yere inmesi sırasında yeniden girişten başarıyla kurtulmayı başardı. Uzay aracından ayrıldıktan sonra Süper Ağır güçlendirici ilk kez iniş yaptı ve Meksika Körfezi'ne yumuşak bir iniş gerçekleştirdi.

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SpaceX, Mars'a ilk mürettebatsız Starship fırlatışını planlıyor