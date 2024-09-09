Elon Musk: Mars'a ilk mürettebatsız Starship fırlatışına hazırlanıyoruz

Elon Musk, Mars'ta kendi kendine yetebilen bir şehir kurmak istiyor
Bu ilk insansız görevlerin temel amacı, kızıl gezegenin insanlı keşfi yolunda önemli bir adım olan Mars'a sağlam bir inişin güvenilirliğini test etmek olacak. Musk, insansız inişlerin başarılı olması durumunda Mars'a ilk mürettebatlı uçuşların dört yıl içinde gerçekleşebileceğini de açıkladı.
Uçuş sıklığının katlanarak artacağı bir gelecek öngörüyor ve yaklaşık 20 yıl içinde Mars'ta kendi kendini idame ettirebilen bir şehir kurma gibi iddialı bir hedef belirliyor. Bu vizyon, Musk'ın bilincin varlığını sürdürebilmesi için çok gezegenli olmanın önemine olan inancıyla örtüşüyor.
Musk, SpaceX'in ilk tamamen yeniden kullanılabilir roket aşamasını yaratma ve yeniden kullanımını ekonomik olarak uygulanabilir hale getirme konusundaki başarısını vurguladı. Yaşamı çok gezegenli hale getirmenin temelde ton başına maliyet sorunu olduğunu vurguladı.
Musk, "Şu anda Mars yüzeyine ulaşmak için ton başına yaklaşık 1 milyar dolarlık bir maliyet söz konusu. Musk'a göre, orada kendi kendine yetebilen bir şehir kurmak için bu maliyetin ton başına 100.000 dolara düşürülmesi ve bunun için de 10.000 kat daha iyi bir teknolojiye ihtiyaç duyuluyor. Bu zorlu ama imkansız bir görev değil." dedi.
SpaceX'in şimdiye kadar yapılmış en güçlü fırlatma aracı olan Starship, bu yılın Haziran ayında havalandı ve dördüncü test uçuşu için planlanan önemli hedeflere ulaştı. Starship fırlatma sistemi üst Starship uzay aracından ve Süper Ağır olarak bilinen bir roket güçlendiricisinden oluşuyor. Roketin 33 motorundan 32'si bu fırlatma sırasında ateşlenerek önemli bir kilometre taşı oluşturuldu.
Starship, Dünya atmosferindeki en yüksek ısınma ve hem kapsülün hem de güçlendiricinin yere inmesi sırasında yeniden girişten başarıyla kurtulmayı başardı. Uzay aracından ayrıldıktan sonra Süper Ağır güçlendirici ilk kez iniş yaptı ve Meksika Körfezi'ne yumuşak bir iniş gerçekleştirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.