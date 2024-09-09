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    Elon Musk: Mars'a ilk mürettebatsız Starship fırlatışına hazırlanıyoruz

    Elon Musk, SpaceX'in 2026'da Mars'a Starship fırlatmaya başlayacağını söyledi. Her şey planlandığı gibi giderse bundan sadece iki yıl sonra Mars görevleri başlayacak.
    SpaceX, Mars'a ilk mürettebatsız Starship fırlatışını planlıyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketin iki yıl içinde ilk insansız Starship'lerini Mars'a fırlatmayı planladığını duyurdu. Bu görevin, iki gezegenin uzay yolculuğu için uygun şekilde hizalandığı bir sonraki Dünya-Mars transfer döneminde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

    Elon Musk, Mars'ta kendi kendine yetebilen bir şehir kurmak istiyor

    Bu ilk insansız görevlerin temel amacı, kızıl gezegenin insanlı keşfi yolunda önemli bir adım olan Mars'a sağlam bir inişin güvenilirliğini test etmek olacak. Musk, insansız inişlerin başarılı olması durumunda Mars'a ilk mürettebatlı uçuşların dört yıl içinde gerçekleşebileceğini de açıkladı.

    Uçuş sıklığının katlanarak artacağı bir gelecek öngörüyor ve yaklaşık 20 yıl içinde Mars'ta kendi kendini idame ettirebilen bir şehir kurma gibi iddialı bir hedef belirliyor. Bu vizyon, Musk'ın bilincin varlığını sürdürebilmesi için çok gezegenli olmanın önemine olan inancıyla örtüşüyor.

    Musk, SpaceX'in ilk tamamen yeniden kullanılabilir roket aşamasını yaratma ve yeniden kullanımını ekonomik olarak uygulanabilir hale getirme konusundaki başarısını vurguladı. Yaşamı çok gezegenli hale getirmenin temelde ton başına maliyet sorunu olduğunu vurguladı.

    Musk, "Şu anda Mars yüzeyine ulaşmak için ton başına yaklaşık 1 milyar dolarlık bir maliyet söz konusu. Musk'a göre, orada kendi kendine yetebilen bir şehir kurmak için bu maliyetin ton başına 100.000 dolara düşürülmesi ve bunun için de 10.000 kat daha iyi bir teknolojiye ihtiyaç duyuluyor. Bu zorlu ama imkansız bir görev değil." dedi.

    SpaceX'in şimdiye kadar yapılmış en güçlü fırlatma aracı olan Starship, bu yılın Haziran ayında havalandı ve dördüncü test uçuşu için planlanan önemli hedeflere ulaştı. Starship fırlatma sistemi üst Starship uzay aracından ve Süper Ağır olarak bilinen bir roket güçlendiricisinden oluşuyor. Roketin 33 motorundan 32'si bu fırlatma sırasında ateşlenerek önemli bir kilometre taşı oluşturuldu.

    Starship, Dünya atmosferindeki en yüksek ısınma ve hem kapsülün hem de güçlendiricinin yere inmesi sırasında yeniden girişten başarıyla kurtulmayı başardı. Uzay aracından ayrıldıktan sonra Süper Ağır güçlendirici ilk kez iniş yaptı ve Meksika Körfezi'ne yumuşak bir iniş gerçekleştirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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