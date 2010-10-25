Spice Mobility, 3D destekli yeni telefonunu 97$'a satışa sunuyor

Dün verdiğimiz bir haberimizde, Çinli üreticilerin üç boyutlu ekrana sahip Samsung Galaxy S klonu hazırladığından bahsetmiştik. Bugün elimize ulaşan yeni bir bilgiye göre Hindistan merkezli Spice Mobility firması, 3D destekli yeni telefonunu 100 doların altında bir fiyatlandırma ile kullanıma sunuyor. M-67 3D adını taşıyan yeni model, 2.4-inç büyüklüğünde ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde oto-stereoskopik ekrana sahip.

Üç boyutlu görüntülerin keyfini gözlük kullanmadan yaşatmayı vaad eden telefon, 3D video oynatıcısı, 3D imaj görüntüleyici ve 3D kullanıcı ara birimi gibi yazılım özellikleriyle sahip olduğu donanımsal yetenekleri pekiştiriyor. Bellek kartı ile 16GB'a kadar depolama alanı sunabilen Spice Mobility M-67 3D, çift SIM kart desteği ile aynı anda iki ayrı hattı kullanmanıza olanak tanıyor ve 2MP çözünürlüğünde kamera ile geliyor.

Üzerinde yer alan 3D butonu ile 2D ve 3D modlar arasında geçiş yapan telefonun diğer özellikleri arasında Bluetooth, FM Radyo, 3.5mm kulaklık girişi ve Stereo Hoparlör gibi detaylara yer veriliyor. Spice Mobility M-67 3D, Hindistan'da ülke geneline yayılmış 50 bin mağazada 97 dolar seviyesindeki satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.