Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Spice Mobility, 3D destekli yeni telefonunu 97$'a satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,2b
1
5
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Spice Mobility, 3D destekli yeni telefonunu 97$'a satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Dün verdiğimiz bir haberimizde, Çinli üreticilerin üç boyutlu ekrana sahip Samsung Galaxy S klonu hazırladığından bahsetmiştik. Bugün elimize ulaşan yeni bir bilgiye göre Hindistan merkezli Spice Mobility firması, 3D destekli yeni telefonunu 100 doların altında bir fiyatlandırma ile kullanıma sunuyor. M-67 3D adını taşıyan yeni model, 2.4-inç büyüklüğünde ve 240 x 320 piksel çözünürlüğünde oto-stereoskopik ekrana sahip.

Üç boyutlu görüntülerin keyfini gözlük kullanmadan yaşatmayı vaad eden telefon, 3D video oynatıcısı, 3D imaj görüntüleyici ve 3D kullanıcı ara birimi gibi yazılım özellikleriyle sahip olduğu donanımsal yetenekleri pekiştiriyor. Bellek kartı ile 16GB'a kadar depolama alanı sunabilen Spice Mobility M-67 3D, çift SIM kart desteği ile aynı anda iki ayrı hattı kullanmanıza olanak tanıyor ve 2MP çözünürlüğünde kamera ile geliyor.

Üzerinde yer alan 3D butonu ile 2D ve 3D modlar arasında geçiş yapan telefonun diğer özellikleri arasında Bluetooth, FM Radyo, 3.5mm kulaklık girişi ve Stereo Hoparlör gibi detaylara yer veriliyor. Spice Mobility M-67 3D, Hindistan'da ülke geneline yayılmış 50 bin mağazada 97 dolar seviyesindeki satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Spice Mobility, 3D destekli yeni telefonunu 97$'a satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sotoxs 9 yıl
janjandan vazgeçecek gibi görünmüyorlar. kaba çerçeve pek etkileyici bir özellik katmıyor olabilir çoğu zaman
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djpisagor 9 yıl

Rainbow6
hic 3d gibi durmuyor alet sanki bildigimiz telefon gibi su eski modellere benziyo tus takimi falan var

3d ekranın özelliği ile alakalı bir durum tuş takımı ile ne alakası var?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
hindistandaki ekonomik dengeler pek iyi değil galiba.. 97$'a böyle telefon mu olurmuş!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 9 yıl
BU SAATEN SONRA Q KLAVYE Sİ OLAMAYAN TELEFONUN KOY ......... .....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 9 yıl
hic 3d gibi durmuyor alet sanki bildigimiz telefon gibi su eski modellere benziyo tus takimi falan var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl TTNET Mobile! TTNET artık cep telefonu operatörü! 9 yıl 1e1: Playstation Move'u inceliyoruz! 9 yıl Haftanın en iyi 5 iPod/iPhone oyunu 9 yıl Gigabyte: USB 3.0 teknolojisinde pazar lideriyiz! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim