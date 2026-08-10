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    Spider-Man: Brand New Day gişe rekorları kırmaya devam ediyor: 2.5 milyar dolara ulaşabilir

    Yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Brand New Day, gişede fırtınalar estiriyor. Son analizler, filmin tüm zamanların en yüksek hasılat yapan yapımlarından biri olacağını gösteriyor.

    Spider-Man: Brand New Day gişe rekorları kırmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Brand New Day, gişe rekorları kırmaya devam ediyor. Avengers: Endgame'i bile geçerek tüm zamanların en iyi açılışını yapan film, en iyi ikinci hafta hasılatı rekorunun da sahibi oldu. Daha şimdiden 1.66 milyar dolar hasılata ulaşan film, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan filmlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

    Spider-Man: Brand New Day'in 2.5 Milyar Dolara Ulaşması Bekleniyor

    Son analizler, filmin gişe yolculuğunu yaklaşık 2.5 milyar dolar hasılatla tamamlayacağını gösteriyor ki bu da Spider-Man: Brand New Day'i tüm zamanların en çok hasılat yapan üç filminden biri yapacaktır.

    Tom Holland'ın bir kez daha Peter Parker'a hayat verdiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ancak kamera arkasında önemli bir değişiklik yaşanıyor. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerini bu kez Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) alıyor. Filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Bu kahramanların başında ise Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk veJon Bernthal'ın Punisher'ı geliyor.

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