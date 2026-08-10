Spider-Man: Brand New Day gişe rekorları kırmaya devam ediyor: 2.5 milyar dolara ulaşabilir

Spider-Man: Brand New Day'in 2.5 Milyar Dolara Ulaşması Bekleniyor
Son analizler, filmin gişe yolculuğunu yaklaşık 2.5 milyar dolar hasılatla tamamlayacağını gösteriyor ki bu da Spider-Man: Brand New Day'i tüm zamanların en çok hasılat yapan üç filminden biri yapacaktır.
Tom Holland'ın bir kez daha Peter Parker'a hayat verdiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ancak kamera arkasında önemli bir değişiklik yaşanıyor. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerini bu kez Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) alıyor. Filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Bu kahramanların başında ise Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk veJon Bernthal'ın Punisher'ı geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: