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    Üç menteşeli, dört ekranlı yeni Samsung tasarımının patenti ortaya çıktı

    Samsung, katlanabilir cihaz teknolojisinde çığır açacak yeni bir tasarımla dikkat çekiyor. Şirketin aldığı son patent, dört panelli ve üç menteşeli yepyeni bir cihaz konseptini ortaya koyuyor.

    Üç menteşeli, dört ekranlı yeni Samsung tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung, katlanabilir cihaz yarışında hız kesmeden ilerliyor. Şirketin aldığı yeni patent, bugüne kadar geliştirilen tüm modelleri gölgede bırakabilecek sıra dışı bir tasarımı gözler önüne serdi. Üç menteşeli ve dört panelli bir yapıdan oluşan bu konsept, tek bir esnek ekranla kaplanıyor ve katlanabilir teknolojinin sınırlarını zorluyor.

    Patentte yer alan çizimler, cihazın adeta bir akordeon gibi açılıp kapanabildiğini gösteriyor. Her ne kadar bu tasarım şimdilik sadece bir fikir aşamasında olsa da, Samsung’un geleceğe yönelik planlarını ortaya koyması açısından dikkat çekici. Şirketin bu modeli kısa vadede piyasaya sürmesi beklenmiyor, ancak doğru zaman geldiğinde bu konseptin gerçeğe dönüşmesi kimseyi şaşırtmayacak.

    Öte yandan, patentte daha somut bir model olan üç panelli, iki menteşeli tri-fold cihaz da dikkat çekiyor. USB-C portu ve üçlü kamera dizilimiyle daha tamamlanmış görünen bu telefon, geçtiğimiz Galaxy Unpacked etkinliğinde ipucu verilen çift menteşeli tasarımla örtüşüyor. Üstelik SM-F9680 ve SM-F968N model numaralarıyla GSMA veri tabanında listelenmesi, ürünün yakında belirli pazarlarda satışa çıkabileceğine işaret ediyor.

    Katlanabilir teknolojiye ilk adımını yıllar önce Galaxy Z Fold ile atan Samsung, henüz bu alana girmemiş rakiplerine ciddi bir fark atmış durumda. Tri-fold modeli yakın gelecekte karşımıza çıkabilir; dört panelli versiyon ise şimdilik geleceğe dair cesur bir vizyonun parçası.

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