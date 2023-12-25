Elon Musk Bitcoin'e pas vermedi! Sponge token V2 hızlı başladı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devleri Tesla ve SpaceX şirketlerini yönetmenin yanı sıra kripto para merakıyla da bilinen Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yatırım şirketi Ark Invest’in CEO’su Cathie Wood’un X (Twitter) Spaces konuğu oldu. Yayından önce yaptığı açıklamada yapay zeka ve Bitcoin ile ilgili konuşacaklarını dile getiren Musk’ın bu açıklaması, kripto para dünyasını heyecanlandırdı.

Wood’un Musk’a Bitcoin’in finansal sistem üzerindeki potansiyel etkisini sorması üzerine ünlü milyarder, kripto paralar hakkında düşünmek için pek fazla zamanı olmadığını dile getirdi. Bitcoin hakkında yorum yapmaktan kaçındığı göze çarpan Musk, “İtibari paralar, enflasyona uğramadığı ya da değer kaybı yaşamadığı sürece iyidir, yeter ki hükümetler çok fazla para yaratarak suistimal etmesinler.” ifadelerini kullandı.

2020 ve 2021 yıllarında Bitcoin ve Dogecoin ile ilgili açıklamalarıyla kripto dünyasını derinden etkileyen ve pek çok kripto coin’e ralli yaptıran Musk’ın bu sefer spekülatif açıklama yapmaktan kaçınması, kripto para meraklılarının dikkat çekti.

Musk’ın kripto para birimleri ile ilgili açıklama yapmamayı tercih etmesinin sebepleri arasında geçtiğimiz yıl Dogecoin ile ilgili kendisine karşı açılan dava ve piyasa manipülasyonu yapma iddialarının etkili olduğu yorumu yapıldı.

Lider kripto para birimi Bitcoin, geçtiğimiz aylardaki kısa süreli ralliden sonra 45 bin doların altında seyrediyor. Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 43 bin 800 dolardan işlem gören Bitcoin, pek çok yatırımcı için oldukça düşük bir seviyede konumlanıyor. Küçük yatırımcılar ise, Bitcoin’e yatırım yapacak bütçeleri olmadığı için hızlı dönüş alabilecekleri projelere ilgi gösteriyor.

Son dönemlerde kripto dünyasına katılan ve hızlı bir çıkış yakalamayı başaran Sponge Token V2 projesi, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Sponge Token V2 Yatırımcıların İlgi Odağında

2023 yılının dikkat çeken kripto para birimleri arasında yer alan Sponge V1’in yaratıcı ekibinin elinden çıkan Sponge token V2, kripto meraklılarını işlevsellik ve çeşitli ödüllerle teşvik etmeyi amaçlıyor.

Son günlerini yaşadığımız 2023’ün en başarılı şaka tokenleri arasında yer alan Sponge V1’in bir sonraki versiyonu niteliğindeki Sponge token V2, yatırımcılarla buluşuyor. Proje, Sponge V1’deki gibi yalnızca Sünger Bob Kare Pantolon’a (SpongeBob SquarePants) atıfta bulunmuyor. Sponge V2 projesi için tasarlanan Oyna-Kazan (P2E) mekanizmasına sahip bir yarış oyunu da projeye dahil ediliyor. Proje ekibi, ilk ürün olarak P2E temalı çok oyunculu bir yarış oyunu sunmayı hedefliyor.

Yatırımcıların Sponge token V2 satın alması ya da daha doğrusu elde edebilmesi için projenin resmi internet sitesi üzerinden Sponge V1 satın alması ve staking mekanizması ile bu tokenleri kilitlemesi gerekiyor. Proje ekibi bu yaklaşıma köprüleme ismini veriyor; yani diğer bir deyişle V2 tokene ulaşmak için V1 token sahibi olmak gerekiyor.

Piyasaya sürülmesinin ardından stake edilen V1 tokenlerin, sorunsuz bir şekilde Sponge token V2’ye geçmesi planlanıyor. Yenilikçi staking konsepti sayesinde tokene olan talebin artırılması amaçlanıyor.

Sponge Token V2, İlk Versiyonun Başarısını Katlamayı Amaçlıyor

Dikkatli yatırımcıların hatırlayacağı üzere Sponge V1, 2023 yılının en başarılı şaka tokeni projelerinden biri olmuştu. 100 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşan SPONGE, Gate.io, Bitget, LBank ve MEXC gibi önde gelen kripto para borsalarında listelenmişti.

Kripto para influencerlarının da sıklıkla önerdiği V1 versiyonunun başarısını daha da artırmayı planlayan Sponge token V2, yeni özellikleri, Oyna-Kazan oyunu ve dahiyane token dağıtımı ile piyasaya hızlı bir giriş yapmayı amaçlıyor.

Sponge token V2 satın almak lansmandan önce mümkün olmuyor, zira yatırımcıların Sponge V1 satın alarak bunları stake etmesi gerekiyor. Staking mekanizması, yalnızca yeni versiyona erişimi sağlamıyor, aynı zamanda pasif gelir elde etme imkanı da tanıyor.

Yeni projenin merkezinde konumlanan Oyna-Kazan oyunu, dikkat çeken en önemli geliştirmeler arasında yer alıyor. Oynadıkça kazandıran temasıyla kullanıcıları teşvik eden oyun, yüksek hızlı bir yarış oyunu olarak tasarlanıyor.

Oyuncular, puan tablosunun en üst sıralarına ulaşmak için birbirilerine karşı kıyasıya rekabet ediyor. Puan tablosunun üst sıralarına ulaşan başarılı oyuncular, gelişimlerinin karşılığında SPONGE token elde etme imkanı buluyor. Ödül olarak sunulan SPONGE tokenler, yatırımcıların teşvik edilmesine katkı sağlıyor.

Proje ekibi, oyun için iki sürüm geliştiriyor: Ücretsiz ve Premium. Ücretsiz sürümde adından da anlaşılacağı gibi yeni başlayan kullanıcılar, herhangi bir ücret ödemeden oyunu deneyebiliyor. Premium sürümde ise kullanıcıların, token satın alarak oyuna dahil olması gerekiyor. Bir tür kredi sistemi olarak planlanan bu strateji, tokenin aktif olarak belirli bir amaç için kullanılmasına olanak tanıyor.

SPONGE projesinin başarısını bilen ve yeni versiyonda da yer almak isteyen yatırımcılar, MetaMask veya TrustWallet kullanarak Sponge V1 satın alabiliyor ve stake ederek Sponge token V2 elde etme imkanı buluyor. Yatırımcılar, satın alım işlemlerinde ETH, USDT veya kart kullanabiliyor.

Sponge token V2’nin borsa listelemelerinin, projenin yol haritasına göre ikinci aşamada hayata geçirilmesi planlanıyor.

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Sponge token V2 hızlı başladı