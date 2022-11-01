Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İşte gerçek Elon Musk: DOGE manipülasyonu başladı

    Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması ile birlikte başlayan DOGE yükselişi sabah saatlerinde attığı Tweet ile tavan yaptı. Sadece DOGE değil köpek temalı diğer kripto paralar da yükselişte.
    1
    DOGE Tam Boyutta Gör
    Kripto para borsasında yaptığı manipülasyonlarla Twitter’ı satın alacak kadar elde ettiği suçlaması yapılan Elon Musk artık sosyal ağın tek sahibi. Tüm erişim haklarına sahip olan Elon Musk’ı kim durduracak merak ediliyor.

    Elon Musk yine DOGE’ye oynuyor

    Twitter’ı satın alması ile birlikte DOGE camiasında bir hareketlilik başladı ve neredeyse iki kat yükseliş gösterdi. Elbette herkesin tek derdi Elon Musk’ın köpek resimleri ile ilgili yapacağı paylaşımlar sonrasında coin fiyatlarının fırlaması ve zengin olmak. Ünlü isim camiayı hayal kırıklığına uğratmadı.

    Sabah saatlerinde Elon Musk tarafından paylaşılan Cadılar Bayramı gönderisinde köpeği de yer alınca DOGE yine harekete başladı. 12.3 cent seviyelerine kadar gerileyen DOGE ani sıçrama yaparak 16 cent seviyelerine kadar yükseldi.

    Özellikle Binance borsasında DOGE spot işlemler 2 milyar dolar hacme ulaşmış durumda. MEXC borsasında ise 1.2 milyar dolar hacim dönüyor. Bu iki borsa açık ara önde. Ayrıca kaldıraçlı işlemlerde de milyarlarca dolarlık hacim oluşmuş durumda. Yani aslında kazanan kasa (iddialara göre Elon Musk) oluyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X3 GT
    Poco X3 GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız