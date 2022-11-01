İşte gerçek Elon Musk: DOGE manipülasyonu başladı

Tam Boyutta Gör Kripto para borsasında yaptığı manipülasyonlarla Twitter’ı satın alacak kadar elde ettiği suçlaması yapılan Elon Musk artık sosyal ağın tek sahibi. Tüm erişim haklarına sahip olan Elon Musk’ı kim durduracak merak ediliyor.

Elon Musk yine DOGE’ye oynuyor

Twitter’ı satın alması ile birlikte DOGE camiasında bir hareketlilik başladı ve neredeyse iki kat yükseliş gösterdi. Elbette herkesin tek derdi Elon Musk’ın köpek resimleri ile ilgili yapacağı paylaşımlar sonrasında coin fiyatlarının fırlaması ve zengin olmak. Ünlü isim camiayı hayal kırıklığına uğratmadı.

Stabil kripto paralar artışta 2 gün önce eklendi

Sabah saatlerinde Elon Musk tarafından paylaşılan Cadılar Bayramı gönderisinde köpeği de yer alınca DOGE yine harekete başladı. 12.3 cent seviyelerine kadar gerileyen DOGE ani sıçrama yaparak 16 cent seviyelerine kadar yükseldi.

Özellikle Binance borsasında DOGE spot işlemler 2 milyar dolar hacme ulaşmış durumda. MEXC borsasında ise 1.2 milyar dolar hacim dönüyor. Bu iki borsa açık ara önde. Ayrıca kaldıraçlı işlemlerde de milyarlarca dolarlık hacim oluşmuş durumda. Yani aslında kazanan kasa (iddialara göre Elon Musk) oluyor.

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