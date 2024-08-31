Spotify Apple'ı suçladı: iPhone'da ses kontrolü zorlaştı

iPhone kullanıcıları ses kontrolünü Spotify'ın içinde yapabilecek
Bu değişiklik yalnızca kullanıcıların telefonlarını kullanarak Spotify'ı yakındaki hoparlörler, oyun konsolları, akıllı TV'ler, bilgisayarlar ve diğer cihazlarda kontrol etmelerini sağlayan bir özellik olan Spotify Connect'i etkiliyor.
Artık Spotify, iPhone kullanıcılarının sesi açmak veya kısmak için uygulama içi bir kaydırıcı kullanmalarını gerektirecek. İsveç merkezli şirket, değişikliğin 3 Eylül'de yürürlüğe gireceğini söylese de bazı kullanıcılar şimdiden bu özelliği kaybetmeye başladı.
Bir iPhone kullanıcısı fiziksel ses düğmesine bastığında, Spotify "Sesi değiştirmek ister misiniz?" yazılı bir bildirim gösterecek. Kullanıcılar daha sonra bu bildirime dokunarak uygulamada gösterilen ses kaydırıcısını kullanmak zorunda kalacak.
Spotify, kullanıcılar ses düğmesine uygulama zaten açıkken bastığında otomatik olarak kaydırıcıyı gösterecek. Spotify, bu değişikliğin sorumlusu olarak Apple'ı suçluyor ve şirketin, Apple Music'in üçüncü taraf cihazlarda çalınmasına olanak tanıyan teknolojiye erişim vermediğini iddia ediyor.
Sonuç olarak, iPhone'un fiziksel düğmesiyle ses kontrolü yapmak bağlı cihazlar için zorlaştı ve bu durum, oynatma sırasında sesin aniden yükselmesi gibi hatalara yol açtı. Spotify, bu değişikliğin "kalıcı, yüksek kaliteli" ses kontrolü sağlayacağını belirtiyor. Benzer nedenlerle Sonos uygulaması da iPhone kullanıcılarının cihazlarının sesini fiziksel düğmelerle değiştirmesine izin vermeyi durdurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.