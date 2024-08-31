Spotify Apple'ı suçladı: iPhone'da ses kontrolü zorlaştı

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Tam Boyutta Gör iPhone'daki Spotify kullanıcıları artık fiziksel ses düğmelerini kullanarak bağlı cihazlardaki ses seviyesini kontrol edemeyecek. Spotify, yaptığı açıklamada Apple'ın bu teknolojiyi durdurduğunu ve iPhone sahiplerini can sıkıcı bir geçici çözüm kullanmaya zorladığını söyledi.

iPhone kullanıcıları ses kontrolünü Spotify'ın içinde yapabilecek

Bu değişiklik yalnızca kullanıcıların telefonlarını kullanarak Spotify'ı yakındaki hoparlörler, oyun konsolları, akıllı TV'ler, bilgisayarlar ve diğer cihazlarda kontrol etmelerini sağlayan bir özellik olan Spotify Connect'i etkiliyor.

Artık Spotify, iPhone kullanıcılarının sesi açmak veya kısmak için uygulama içi bir kaydırıcı kullanmalarını gerektirecek. İsveç merkezli şirket, değişikliğin 3 Eylül'de yürürlüğe gireceğini söylese de bazı kullanıcılar şimdiden bu özelliği kaybetmeye başladı.

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Bir iPhone kullanıcısı fiziksel ses düğmesine bastığında, Spotify "Sesi değiştirmek ister misiniz?" yazılı bir bildirim gösterecek. Kullanıcılar daha sonra bu bildirime dokunarak uygulamada gösterilen ses kaydırıcısını kullanmak zorunda kalacak.

Spotify, kullanıcılar ses düğmesine uygulama zaten açıkken bastığında otomatik olarak kaydırıcıyı gösterecek. Spotify, bu değişikliğin sorumlusu olarak Apple'ı suçluyor ve şirketin, Apple Music'in üçüncü taraf cihazlarda çalınmasına olanak tanıyan teknolojiye erişim vermediğini iddia ediyor.

Sonuç olarak, iPhone'un fiziksel düğmesiyle ses kontrolü yapmak bağlı cihazlar için zorlaştı ve bu durum, oynatma sırasında sesin aniden yükselmesi gibi hatalara yol açtı. Spotify, bu değişikliğin "kalıcı, yüksek kaliteli" ses kontrolü sağlayacağını belirtiyor. Benzer nedenlerle Sonos uygulaması da iPhone kullanıcılarının cihazlarının sesini fiziksel düğmelerle değiştirmesine izin vermeyi durdurdu.

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Spotify Apple'ı suçladı: iPhone'da ses kontrolü zorlaştı