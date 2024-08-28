iPhone 16 etkisi: Apple'ın küresel gelirleri 400 milyar doları aşabilir

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Tam Boyutta Gör Apple'ın 2023 geliri bir önceki yıla göre düşüş yaşamıştı ancak Counterpoint araştırma şirketi bunun 2024'te tersine dönmesini bekliyor. Counterpoint'in öngörüsüne göre Apple'ın küresel gelirlerinin 2024'te ilk kez 400 milyar dolar sınırını aşması bekleniyor.

Apple'ın gelirlerinin 400 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşması bekleniyor

Bu rekor sayının hem donanım hem de hizmet segmentlerindeki büyümeden kaynaklanması bekleniyor. 2023'teki düşüşün ardından Apple'ın donanım gelirlerinin 2024'te yıllık yüzde 3 büyümesi bekleniyor.

iPhone, iPad, Mac, Watch, AirPods gibi donanım ürünlerinin yeni lansmanlarla bu büyümeyi desteklemesi ve yönlendirmesi muhtemel görünüyor. Hizmet gelirlerinin ise büyümeye devam etmesi ve 2025'te rekor seviyelere ulaşarak ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşması bekleniyor.

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Hizmet gelirleri Apple için giderek daha önemli olsa da şirket hala gelirinin yüzde 75'ini donanımdan elde ediyor. Counterpoint Araştırma Direktörü Tarun Pathak, Apple Intelligence'ın yeni donanım satışlarını artırmada kilit rol oynayacağını söyledi.

Pathak, "2023'teki düşüşün ardından 2024'te birden fazla lansmanla yönlendirilen birkaç önemli donanım kategorisinde büyüme görülecek. Ayrıca Apple Intelligence'ın donanım segmentlerinde uygulanması vaadi bulunuyor. Bu da bir kez daha heyecan yarattı ve yükseltmeleri teşvik edebilir" dedi. iPhone 15 Pro ve Pro Max'in Apple Intelligence özelliklerini çalıştırabilen mevcut iki iPhone olması nedeniyle iPhone 16'nın büyük bir talep görmesi bekleniyor.

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Apple'ın küresel gelirleri 2024'te 400 milyar doları geçebilir