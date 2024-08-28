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    iPhone 16 etkisi: Apple'ın küresel gelirleri 400 milyar doları aşabilir

    Yeni yayınlanan pazar istihbarat raporu, iPhone 16 lansmanının Apple'ın gelirinin bu yıl rekor seviye olan 400 milyar dolara ulaşmasına yardımcı olacağını öngörüyor.
    Apple'ın küresel gelirleri 2024'te 400 milyar doları geçebilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın 2023 geliri bir önceki yıla göre düşüş yaşamıştı ancak Counterpoint araştırma şirketi bunun 2024'te tersine dönmesini bekliyor. Counterpoint'in öngörüsüne göre Apple'ın küresel gelirlerinin 2024'te ilk kez 400 milyar dolar sınırını aşması bekleniyor.

    Apple'ın gelirlerinin 400 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşması bekleniyor

    Bu rekor sayının hem donanım hem de hizmet segmentlerindeki büyümeden kaynaklanması bekleniyor. 2023'teki düşüşün ardından Apple'ın donanım gelirlerinin 2024'te yıllık yüzde 3 büyümesi bekleniyor.

    iPhone, iPad, Mac, Watch, AirPods gibi donanım ürünlerinin yeni lansmanlarla bu büyümeyi desteklemesi ve yönlendirmesi muhtemel görünüyor. Hizmet gelirlerinin ise büyümeye devam etmesi ve 2025'te rekor seviyelere ulaşarak ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşması bekleniyor.

    Hizmet gelirleri Apple için giderek daha önemli olsa da şirket hala gelirinin yüzde 75'ini donanımdan elde ediyor. Counterpoint Araştırma Direktörü Tarun Pathak, Apple Intelligence'ın yeni donanım satışlarını artırmada kilit rol oynayacağını söyledi.

    Pathak, "2023'teki düşüşün ardından 2024'te birden fazla lansmanla yönlendirilen birkaç önemli donanım kategorisinde büyüme görülecek. Ayrıca Apple Intelligence'ın donanım segmentlerinde uygulanması vaadi bulunuyor. Bu da bir kez daha heyecan yarattı ve yükseltmeleri teşvik edebilir" dedi. iPhone 15 Pro ve Pro Max'in Apple Intelligence özelliklerini çalıştırabilen mevcut iki iPhone olması nedeniyle iPhone 16'nın büyük bir talep görmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    antifiriz suyuna normal su konursa ne olur elektrik sayacında kırmızı ışık yanıp sönüyor spordan sonra yemek yemezsek ne olur 5 kg dambıl kas yaparmı harp okulunda sigara serbest mi

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