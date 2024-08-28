iPhone 16 etkisi: Apple'ın küresel gelirleri 400 milyar doları aşabilir

Apple'ın gelirlerinin 400 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşması bekleniyor
Bu rekor sayının hem donanım hem de hizmet segmentlerindeki büyümeden kaynaklanması bekleniyor. 2023'teki düşüşün ardından Apple'ın donanım gelirlerinin 2024'te yıllık yüzde 3 büyümesi bekleniyor.
iPhone, iPad, Mac, Watch, AirPods gibi donanım ürünlerinin yeni lansmanlarla bu büyümeyi desteklemesi ve yönlendirmesi muhtemel görünüyor. Hizmet gelirlerinin ise büyümeye devam etmesi ve 2025'te rekor seviyelere ulaşarak ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşması bekleniyor.
Hizmet gelirleri Apple için giderek daha önemli olsa da şirket hala gelirinin yüzde 75'ini donanımdan elde ediyor. Counterpoint Araştırma Direktörü Tarun Pathak, Apple Intelligence'ın yeni donanım satışlarını artırmada kilit rol oynayacağını söyledi.
Pathak, "2023'teki düşüşün ardından 2024'te birden fazla lansmanla yönlendirilen birkaç önemli donanım kategorisinde büyüme görülecek. Ayrıca Apple Intelligence'ın donanım segmentlerinde uygulanması vaadi bulunuyor. Bu da bir kez daha heyecan yarattı ve yükseltmeleri teşvik edebilir" dedi. iPhone 15 Pro ve Pro Max'in Apple Intelligence özelliklerini çalıştırabilen mevcut iki iPhone olması nedeniyle iPhone 16'nın büyük bir talep görmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.