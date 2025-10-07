Spotify, ChatGPT entegrasyonunu duyurdu: Ücretsiz kullanıcılara sınırlı erişim!

ChatGPT'den Spotify müzik önerileri alma
Başlamak için ChatGPT ile sohbetinizde Spotify yazıyorsunuz. İlk kez bağlandığınızda Spotify hesabınızı bağlamanız isteniyor. Ardından, şarkı, sanatçı, çalma listesi, albüm veya podcast bölümü istediğinizde ChatGPT, sohbet arayüzünüzde Spotify'ı gösteriyor. ChatGPT'den ruh halinize, temaya, konuya göre Spotify önerileri göstermesini veya hafta sonu için bir çalma listesi planlamasını isteyebiliyorsunuz. Çalmak için parça adlarından birine dokunduğunuzda ChatGPT, Spotify uygulamasını açıyor.
ChatGPT'deki Spotify uygulaması hem ücretsiz hem de premium kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor ancak bir farkla. Spotify’ı ücretsiz kullananlar, Haftalık Keşif veya New Music Friday gibi uygulamada zaten mevcut olan çalma listeleri kataloğundan arama yapabiliyor. Premium kullanıcılar ise daha ayrıntılı komutlar girerek parça seçimlerini kişiselleştirebiliyor.
Spotify, eğitim amacıyla OpenAI ile hiçbir müzik, podcast, ses veya video içeriğinin paylaşılmayacağını belirtiyor. ChatGPT'de Spotify uygulaması İngilizce dilde kullanıma sunuldu ve ChatGPT ücretsiz, Plus ve Pro hesap kullanıcılarına açık.
