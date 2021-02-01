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    Spotify'ın Aile planı ücretine zam geldi!

    Günümüzde birçok insanın hayatına giren ve en çok kullanılan müzik uygulamalarından biri olan Spotify'ın Aile planına ne yazık ki zam geliyor.
    01 Şubat 2021, 21:15 (Güncellendi, 2 hf.)
    5,6b
    1
    32
    Mobil Uygulamalar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    9

    Spotify'ın Aile planı ücretine zam geldi!
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    Birçok platformda müzik deyince akla ilk gelen ve en çok kullanılan uygulamalardan birisi olan Spotify'ın Aile planına ne yazık ki zam geliyor.

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    Bildiğiniz gibi Spotify'da aylık belirli bir ücret ödeyerek Premium üyeliğe geçiyorsunuz ve reklamlar kaldırılıyor. Premium üyeliklerin de birden fazla planı bulunuyor. Bu planlar arasında belki de en çok kullanılan Aile planı için bir zam yolda.

    Normalde aylık 26,99 TL olan Aile planı ne yazık ki bugünden itibaren 29,99 TL oldu. Bu fiyatlar hali hazırda Aile planı sahibi olan kullanıcıların faturasına Mart 2021'de yansıyacak. Ancak yeni üye olacaklar için bugünden itibaren ücret 29,99 TL.

    Spotify bu fiyat artışını "en iyi deneyimi sunmak amacıyla, yenilik ve yatırım yapabilmek" için yaptığını açıkladı. Aile planı sahipleri fiyat artışı mail yoluyla bilgilendirildi.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    000hasan (Hasan Hasan) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Elin gavuru bizimkilerden insaflı 😀
    2 Yanıt Yanıtla +70
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    6Volkk2 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar bir şey değil, temel ihtiyaçlara yapılan zamlar yanında cücük kalır.
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    fhrstw 2 hf. ( Mesaj Silindi ) 000hasan
    İnsan düşünmeden edemiyor acaba gavur kim diye ☺️
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Tieion Amastris 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Spotify'ı sonlandırıp bir ay youtube music'i denemek istedim ama ısınamadım bir türlü. YouTube music'te oluşturduğum listeler YouTube listelerinde görünüyor. Oradaki videolar için oluşturduğum listeler de music'te görünüyor. Hepsi birbirine giriyor böyle. Gruplara, sanatçılara abone olunca da youtube kanal abonelerinde de beliriyorlar. Karmaşa oluyor böyle. Video kısmı ile müzik kısmı birbirine geçmiş halde. Hoşuma gitmedi bu şekilde. Mobil uygulama arayüzü olarak da Spotify'dan kötü geldi bana. Oraya geçecek gibiyim tekrar.



    Tek kişilik aboneliğe daha zam yok galiba.



    YouTube uygulamasını reklamsız, video indirme destekli kullanabilmek ve videoların arka planda da çalışması aklımı çeliyor öte yandan.
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    Huseyin-ZST (Huseyin Ozsut) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Annem abim ben aile üyeliği kullanıyoruz. Kişi başı 10TL mi ediyor?
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    tabu68 (ramazan cosar) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dh den artık zam dışında bir haber gelmiyor ne yazık ki :(
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    ramowarr (ramazan kaya) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bunlar gavur ise başımızdakiler ne acaba
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zam deyince biz de bir şey sandık 3 TL de nedir. Buralarda ona zam bile denmiyor, güncelleme bile sayılmaz o, olsa olsa fiyat yaması denir. Şöyle en az %30 bindireceksin ki adına zam olduğu hissedilsin.
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    okayynn (Okan Ü.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    valla ben DUO'yu kullanıyorum normalde kardeşimle beraber ama aile planına bu yapılanı zam diye söylemek saçma xD 6 kişi ödeyin bir zahmet 30TL
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    bcan402 (berkan can) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    gidin 2 yıllık bir bölüm yazın. veya aöf falan. ayda 9 liraya kullanın premium :)
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    hulkibey (Hulki Pehlivan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    AKP'nin zorunlu kildigi sansurden sorumlu temsilcinin maasi nasil karsilanacakti baska?
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    N nuksws_99 (dasasd ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    900 tlye aldıgım kahve makinesi 1800tl oldu. Spotify e helal olsun son kuruşuna kadar. Hatta isterse 5 tl ekstra bile veririm.
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    NT2L 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Açıkçası ben mobil ve masaüstü appleri kırdım korsan kullanıyorum. Niyeyse spotify alasım gelmiyor.



    Bir de alternatif olarak TRT Dinle uygulamasını keşfettim, yeni bir uygulama sayılır. TRT vergilerini saymazsak tamamen ücretsiz şuan. Başarılı bulduğum için yazma gereği duydum :)
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    Survivalist 2 hf. ( Mesaj Silindi ) NT2L
    Merhaba, acaba masaüstü uygulamasındaki reklamlara nasıl bir çözüm buldunuz? Xspotify varmış ama DMCA yediği için hiçbir yerde bulamadım. Şuan ezblocker kullanıyorum fakat pek kullanışlı değil
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    5609 kez okundu.
    25 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

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