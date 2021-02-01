Spotify'ın Aile planı ücretine zam geldi!

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Birçok platformda müzik deyince akla ilk gelen ve en çok kullanılan uygulamalardan birisi olan Spotify'ın Aile planına ne yazık ki zam geliyor.

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Bildiğiniz gibi Spotify'da aylık belirli bir ücret ödeyerek Premium üyeliğe geçiyorsunuz ve reklamlar kaldırılıyor. Premium üyeliklerin de birden fazla planı bulunuyor. Bu planlar arasında belki de en çok kullanılan Aile planı için bir zam yolda.

Normalde aylık 26,99 TL olan Aile planı ne yazık ki bugünden itibaren 29,99 TL oldu. Bu fiyatlar hali hazırda Aile planı sahibi olan kullanıcıların faturasına Mart 2021'de yansıyacak. Ancak yeni üye olacaklar için bugünden itibaren ücret 29,99 TL.

Spotify bu fiyat artışını "en iyi deneyimi sunmak amacıyla, yenilik ve yatırım yapabilmek" için yaptığını açıkladı. Aile planı sahipleri fiyat artışı mail yoluyla bilgilendirildi.

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