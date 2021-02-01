Spotify'ın Aile planı ücretine zam geldi!

Birçok platformda müzik deyince akla ilk gelen ve en çok kullanılan uygulamalardan birisi olan Spotify'ın Aile planına ne yazık ki zam geliyor.İlginizi Çekebilir Spotify’ın 3 ay ücretsiz deneme kampanyası yeniden başladı
Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurumu’ndan Philips’e soruşturma"
Bildiğiniz gibi Spotify'da aylık belirli bir ücret ödeyerek Premium üyeliğe geçiyorsunuz ve reklamlar kaldırılıyor. Premium üyeliklerin de birden fazla planı bulunuyor. Bu planlar arasında belki de en çok kullanılan Aile planı için bir zam yolda.
Normalde aylık 26,99 TL olan Aile planı ne yazık ki bugünden itibaren 29,99 TL oldu. Bu fiyatlar hali hazırda Aile planı sahibi olan kullanıcıların faturasına Mart 2021'de yansıyacak. Ancak yeni üye olacaklar için bugünden itibaren ücret 29,99 TL.
Spotify bu fiyat artışını "en iyi deneyimi sunmak amacıyla, yenilik ve yatırım yapabilmek" için yaptığını açıkladı. Aile planı sahipleri fiyat artışı mail yoluyla bilgilendirildi.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Tek kişilik aboneliğe daha zam yok galiba.
YouTube uygulamasını reklamsız, video indirme destekli kullanabilmek ve videoların arka planda da çalışması aklımı çeliyor öte yandan.
Bir de alternatif olarak TRT Dinle uygulamasını keşfettim, yeni bir uygulama sayılır. TRT vergilerini saymazsak tamamen ücretsiz şuan. Başarılı bulduğum için yazma gereği duydum :)
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
5609 kez okundu.
25 kişi, toplam 25 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
sptify, zam ve