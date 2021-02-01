Rekabet Kurumu’ndan Philips’e soruşturma

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Rekabet Kurumu Philips’e soruşturma başlattı. Soruşturma Philips’in Türkiye’deki şirketi Türk Philips Ticaret A.Ş.’ye açıldı. Soruşturma gerekçesi olarak yetkili satıcılarının internet satışlarını kısıtlamak ve yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle haksız rekabete yol açtığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

Yapılan ön araştırmada bulguları ciddi ve yeterli bulan Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Rekabet Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğini araştıracak. Philips’in yetkili satıcılarının Philips ürünlerinin internetten satışını kısıtlamak ve satış fiyatlarını belirlemeye yönelik kararlarıyla rekabeti ihlal edip etmediği incelenecek.

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Soruşturma kapsamında Türk Philips Ticaret A.Ş.’nin yanı sıra Philips’in Türkiye’deki yetkili satıcıları Dünya Dış Ticaret Ltd. Şti., Melisa Elektrikli ve Elektronik Ev Eşyaları Bilg. Don. İnş. San. Tic. A.Ş., Nit-Set Ev Aletleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve GİPA Dayanıklı Tüketim Mamülleri Tic. A.Ş.’ye de soruşturma açıldı.

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/turk-philips-ticaret-a-s-dunya-dis-ticar-ee90b9fe6d64eb11812a00505694b4c6

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