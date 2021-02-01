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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rekabet Kurumu’ndan Philips’e soruşturma

    Rekabet Kurumu, Philips'in yetkili satıcılarının Philips ürünlerinin internetten satışını kısıtlamak ve yeniden fiyat belirlemek konusunda adil rekabeti ihlal edip etmediğini inceleyecek.
    01 Şubat 2021, 13:56 (2 hf.)
    6,5b
    1
    17
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    11

    Rekabet Kurumu’ndan Philips’e soruşturma
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    Rekabet Kurumu Philips’e soruşturma başlattı. Soruşturma Philips’in Türkiye’deki şirketi Türk Philips Ticaret A.Ş.’ye açıldı. Soruşturma gerekçesi olarak yetkili satıcılarının internet satışlarını kısıtlamak ve yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle haksız rekabete yol açtığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

    Yapılan ön araştırmada bulguları ciddi ve yeterli bulan Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Rekabet Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğini araştıracak. Philips’in yetkili satıcılarının Philips ürünlerinin internetten satışını kısıtlamak ve satış fiyatlarını belirlemeye yönelik kararlarıyla rekabeti ihlal edip etmediği incelenecek.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi’den ABD suçlamalarına karşı resmi açıklama geldi"

    Soruşturma kapsamında Türk Philips Ticaret A.Ş.’nin yanı sıra Philips’in Türkiye’deki yetkili satıcıları Dünya Dış Ticaret Ltd. Şti., Melisa Elektrikli ve Elektronik Ev Eşyaları Bilg. Don. İnş. San. Tic. A.Ş., Nit-Set Ev Aletleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve GİPA Dayanıklı Tüketim Mamülleri Tic. A.Ş.’ye de soruşturma açıldı.



    https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/turk-philips-ticaret-a-s-dunya-dis-ticar-ee90b9fe6d64eb11812a00505694b4c6 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    N nsar (Ensar Topaloğlu ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu nasil haber, ayni seyleri papagan gibi tekrarlsmissiniz, icerik puanin mutlak sifir size
    1 Yanıt Yanıtla +42
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    Yanfo (Yavuz ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rüşvet vermeyenlere soruşturma iddiası!
    İyi iş panpa.
    Önce 2015'te ayyuka çıkan, Daimler, Siemens ve Delta Pine şirketlerinin Türkiye'de ihale almak için rüşvet verdiği iddialarının soyut ve genel nitelikte kaldığı gerekçesi ile rafa kaldırılması konusunda bir açıklama yapsaydınız keşke!
    Rüşvet vermeyenlere soruşturma iddiası! İyi iş panpa. Önce 2015'te ayyuka çıkan, Daimler, Siemens ve Delta Pine şirketlerinin Türkiye'de ihale almak için ...
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    1 Yanıt Yanıtla +24
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    N noobszle 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Philips in uzun zamandır iş modeli , zaten kusurluydu , çevremde Philips tv alanlar Garanti konusunda.cok çekti , fabrikasyon hatalı cohaz satmasindan tut , başka satıcının aynı modeli arasında 1200 tl fark olunca el atmaları doğru , epey gibi sitelerde ise 50hz lik tvlerine sözde yüksek puan verilmesi tam bir sarlantalik , bu konuda kaan kaya nin güzel bir videosu var izleyin
    Philips in uzun zamandır iş modeli , zaten kusurluydu , çevremde Philips tv alanlar Garanti konusunda.cok çekti , fabrikasyon hatalı cohaz satmasindan tut , baş...
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    Yanıtla +11
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Greylights (THE E ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Philips zaten rezil bir firma türkiyede, servisi daha da rezalet. Philips, servislerini yeni parça takmak yerine tamir görmüş yada çıkma parçalar takmaya zorluyor, fakat fiyata gelince sıfır fiyatı isteniyor ve tüketici parçanın başka üründen çıkma olduğunu dahi bilmiyor.

    Adamlar öyle bir sistem kurmuş ki, bazı ürünlerin (ses ve tv) tamirine fahiş fiyat biçiliyor ki tüketici yaptırmakla uğraşmasın, yeni almaya itip bozuk ürünü de geri almasın. Sonra bu ürünler philips e gönderilip parçalanıyor, bozuk parça tamir ediliyor. Bu çıkma ve tamirli parçalar isteyen servise gönderiliyor ve sıfır fiyatı isteniyor.

    Yani hiçbir zaman tüketicinin cihazı tamir görmüyor, çıkma farklı parça takılıp sıfır fiyatı alınıyor. Bozuk cihazınızı geri istediğinizde ise ''bazı'' servisler veriyor voltajı cihaza coss diye yakıyor çipleri vs öyle veriyor.

    Bu devirde ne yazıkki arçelik vestel harici servis eline düşmek domalmaktan hallice.
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    Z Zampara1234 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Philips pek çok sektörde ürün üreten ama hiç birinde en iyi olamamış bir markadır.

    Katı meyve presini almıştım bir zamanlar. Yukarıdaki plastik kapağı elma sıkarken kırıldı. Servis kullanıcı hatası dedi. Plastik kapak o kadar pahalıydı ki, gidip makinanın yenisini aldım.

    Ama o da aynı yerden kırıldı. Bir daha da philips hiç bir ürün almadım. Çevreme de aldırmadım.

    Dikkatlice bakarsanız, küçük ev aletlerinde Braun,Tefal ve on numara servisi hizmetiyle Arzum philips'ten daha iyi. TV lerde LG,Samsung,Sony vs... Kısaca Philips in bulunduğu her sektörde daha iyi markalar var. O yüzden asla tercih etmiyorum.
    Yanıtla +2
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bende philipsten ütü aldim almaz olaydım tabanı pas tuttu değişim istedim yapmadılar zımparalayıp gönderdiler verdigim paramı asla helal etmiyorum...
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    Z Zampara1234 2 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Philips servisleri başa bela. Hepsiburada'da yaptığım yorumu yayınlamadı. Halbuksem servis durumundan bahsetmiştim.

    Hepsiburada'ya bir daha yorum bırakmadım. Ve gerçek kullanıcı yorumları okumak istiyorsanız mutlaka N11'e girip okuyun. Hiç bir kullanıcı yorumunu silmiyor ve direk yorumlarınızı yayınlıyor.
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    serkanky (Serkan ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    donanimhaber.com/...



    Bu olaydan sonra Philips kullanan var mı ?
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat ve kalite açısından iyi marka mı? Buna sadece gülüyorum.
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    Sean john (SEAN JOHN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kalite ve fiyat açısından tvde bence en iyi marka fiyatlarını fırlatmazlar inşallah
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    ab99167 (Aydın K) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tüm Teknosa ile vatan mağazaları aylardır Philips aşağı Philips yukarı, başka bişey satmaya çalışmıyorlar ki. Bi dönem samsunga yükleniyorlardı, son zamanlarda duvarların 4te3ü Philips. Kalan 1/3 diğer markalar. Artık nasıl bi kar bırakıyorsa. Onun sebebidir bu ancak.
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    O ozgurdogrul (özgür doğrul) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) ab99167
    Philips ses ve görüntü ürünlerini 3 yıl önce Çinli TpVision firmasına sattı... bu firma da philips tv ve ses ürünlerini yeniden piyasa payını artırmak için ülke içi ulusal düzeydeki pazarlama şirketleri teknosa, vatan, v.b. ile satış promosyon oranında artışa gitti...(bunu tüm firmalar yer yer yapıyor) bu sebeple buralarda philips daha çok tavsiye ediliyor...ancak buradaki başlık bununla alakalı değil ;)
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    N nsar (Ensar Topaloğlu ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu nasil haber, ayni seyleri papagan gibi tekrarlsmissiniz, icerik puanin mutlak sifir size
    1 Yanıt Yanıtla +42
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    tonodias 2 hf. ( Mesaj Silindi ) nsar
    Mutlak değersizliği hakeden bu konu hakkında mutlak sıfır vermek mutlaka verilmesi gereken mutlaklardan değil midir zaten :) hadi iyi geceler 💤
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    N noobszle 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Philips in uzun zamandır iş modeli , zaten kusurluydu , çevremde Philips tv alanlar Garanti konusunda.cok çekti , fabrikasyon hatalı cohaz satmasindan tut , başka satıcının aynı modeli arasında 1200 tl fark olunca el atmaları doğru , epey gibi sitelerde ise 50hz lik tvlerine sözde yüksek puan verilmesi tam bir sarlantalik , bu konuda kaan kaya nin güzel bir videosu var izleyin
    Yanıtla +11
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    Yanfo (Yavuz ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rüşvet vermeyenlere soruşturma iddiası!
    İyi iş panpa.
    Önce 2015'te ayyuka çıkan, Daimler, Siemens ve Delta Pine şirketlerinin Türkiye'de ihale almak için rüşvet verdiği iddialarının soyut ve genel nitelikte kaldığı gerekçesi ile rafa kaldırılması konusunda bir açıklama yapsaydınız keşke!
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    mutercim (Bilge Tanrıseven) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Yanfo
    İyi de Rekabet Kurumu ne yapsın ona? Rekabet Kanunu ile alakalı bir şey değil ki. Mahkemelere söyleyin onu.

    Hayır, başka kurumlar işlerini yapmıyorsa işini yapan kurum neden eleştiriliyor onu anlamıyorum.
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    6486 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    philips, philips türkiye ve
    6 etiket daha rekabet kurumu rekabet kurulu Türkiye Haberleri soruşturma rekabet Bilim ve Teknoloji
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