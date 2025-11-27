Giriş
    Bakan Şimşek: “Vergilere Yeniden Değerleme Oranı’nın altında zam gelecek”

    Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı ancak Bakan Mehmet Şimşek, yeni yılda vergilere gelecek zammın bu oranın altında olacağını duyurdu.

    Bakan Şimşek: “Vergilere daha düşük artış gelecek' Tam Boyutta Gör
    Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. 1 Ocak 2026’da vergilere yüzde 25,49 oranında zam gelmesi beklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergilere ve harçlara daha düşük oranda zam yapılacağını açıkladı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

    Vergilere ne kadar zam geleceği henüz belirlenmedi

    İlerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanı kararıyla 2026 yılı için vergi zammı netleşecek. IMEI kayıt ücreti, MTV, pasaport harcı, yurt dışı çıkış harcı, Özel İletişim Vergisi, trafik cezaları ve diğer vergilere yeni açıklanacak oran kadar zam gelecek.

    Vergilere Yeniden Değerleme Oranı (%25,49) kadar zam yapılarak IMEI kayıt ücretinin 45.614 TL’den 57.245 TL’ye, 3+ yıllık pasaport harcının 11.274 TL’den 14.147 TL’ye, yurt dışı çıkış harcının 1.000 TL’den 1.254 TL’ye çıkması bekleniyordu. Yapılacak düzenleme ile vergilerdeki artış daha düşük oranda olacak. Ne kadar artış olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Gelir vergisi tarifeleri ve vergi istisnalarında indirim yok

    Gelir vergisi tarifesi, vergi istisnaları, yemek ücretleri, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi kalemlerde ise herhangi bir indirim yapılmayacak. Bunlar yüzde 25,49 oranında zamlanacak.

