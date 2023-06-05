Spotify’ın podcast bölümüne kötü haber: İşten çıkarmalar var

Spotify, podcast bölümünde 200 kişiyi ya da bir diğer ifadeyle işgücünün yaklaşık yüzde 2'sini işten çıkarma kararı aldı. Spotify, her bir podcast yaratıcısı ve şovları için kaynakları optimize eden daha "özel bir yaklaşıma" geçiyor ve yayın hizmeti bunun daha yalın bir ekip gerektirdiğine inanıyor. Türkçesi ise podcast bölümünde tasarrufa gidiliyor.
Spotify Podcast işini yapılandırıyor
Ek olarak Spotify, Gimlet, Parcast ve içerik oluşturucu platformu Anchor'un satın alınması da dahil olmak üzere 2019'da podcast'lere büyük yatırım yapmaya başlamasından bu yana kaydettiği büyümeyi dile getirmeye hevesli görünüyor. Spotify şu anda 100 milyondan fazla dinleyicisi ve 5 milyon şovuyla gezegenin "çoğu köşesinde" en popüler podcast platformu olduğunu iddia ediyor. Firma, kullanımın da yüzde 1.400'ün üzerinde arttığını söylüyor. Ayrıca ABD'deki en iyi yayıncı olduğunu da söylüyor.
Spotify'ın geçtiğimiz sonbaharda çok sayıda programı yayından kaldırdığı ve bu süreçte podcast ekibinin yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkardığı bildirildi. Servis ayrıca Ocak ayında toplam personelinin yüzde 6'sını işten çıkarmış ve aynı zamanda içerik şefi Dawn Ostroff (podcast içeriğini 40 kat büyütmesiyle tanınıyor) istifa etmişti. Şirket bu kategoride bir güç merkezi olabilir, ancak artık eskisi kadar güvenli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)