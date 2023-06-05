Tam Boyutta Gör Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino, bugün sosyal medya platformunun başına geçmeye hazırlanıyor. Twitter’ın sahibi Elon Musk ise odağını Tesla, SpaceX ve diğer şirketlerine kaydıracak. Wall Street Journal'ın haberine göre yeni CEO, Twitter'daki iş operasyonlarını yürütmesi için önceki işinden bir ortağını da görev başına getiriyor.

Twitter'da koltuk değişikliği

Yaccarino'nun gelişinin reklamverenleri sosyal medya platformuna geri getirmesi bekleniyor. Musk, Twitter Blue abonelikleri üzerinden gelir elde etme planlarının şirketi kâra geçirmeye yeteceğini umuyordu ancak henüz beklenen başarı elde edilemedi. Dolayısıyla reklam verenler Twitter için halen çok önemli. Musk, Twitter’ı her şeyin uygulaması X’e dönüştürmek istese de para kazanamayan bir platform için bu pek mümkün değil. Bu yüzden Yaccarino’nun gelmesi ve platformu para kazanır hale getirmesi gerekiyor.

Yaccarino, NBC Universal'daki önceki görevinde Küresel Reklamcılık ve Ortaklıklar Başkanıydı ve bu konumda 100 milyar dolarlık reklam geliri elde etti. Yaccarino ayrıca NBC'nin başkan yardımcısı Joe Benarroch'u Twitter'da kendisiyle birlikte çalışması için işe aldı. Benarroch, Yaccarino’nun NBC’deki başkan yardımcısıydı. Öte yandan resmi Benarroch'un Twitter’da hangi görevi üstleneceği açıklanmadı ancak Reuters'ın haberine göre Benarroch'un ticari operasyonlara odaklanacağı düşünülüyor.

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Twitter'ın yeni CEO'sunun önünde yapılacak bir dizi operasyon, personel organizasyonu ve değişiklikler bulunuyor. Ancak, açıkçası Yaccarino'nun öncelikli olarak bir basın deparmanı kurmasını umuyoruz. Musk sonrasında Twitter, bu bölümü kapatmış ve basının e-postalarına otomatik olarak "kaka" emojisiyle cevap vermeye başlamıştı.

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Twitter’ın yeni CEO’su bugün koltuğu Elon Musk'tan devralacak