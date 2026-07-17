Spotify’dan Türkiye’ye özel yeni özellik: Yazlıkçılık 101

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Spotify, Türkiye’deki kullanıcılara özel geliştirdiği yeni interaktif deneyimi Yazlıkçılık 101’i kullanıma sundu. Kullanıcıların dinleme alışkanlıklarını analiz ederek Türkiye’nin yaz kültüründen ilham alan beş farklı yaz karakterinden biriyle eşleştiriliyor. Karaktere ve kişiye özel çalma listeleri ve sosyal medyada paylaşmaya uygun görseller oluşturuluyor.

Spotify’ın yalnızca mobil uygulamasından erişilebilen Yazlıkçılık 101 sayfasında, kullanıcıların yaz boyunca en çok dinlediği şarkıları ve müzik tercihlerini temel alarak kişiselleştirilmiş sonuçlar gösteriliyor.

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Kullanıcılar şu beş karakterden biriyle eşleştiriliyor:

Profesyonel Tatilci : Deniz, kum ve güneş odaklı tatil anlayışını benimseyenler.

: Deniz, kum ve güneş odaklı tatil anlayışını benimseyenler. Kahvaltı Gurmesi : Yaz sabahlarını uzun kahvaltılar ve sakin sohbetlerle geçirmeyi sevenler.

: Yaz sabahlarını uzun kahvaltılar ve sakin sohbetlerle geçirmeyi sevenler. Düğünlerin Aranan Yüzü : Yaz düğünlerinin vazgeçilmez eğlence tutkunları.

: Yaz düğünlerinin vazgeçilmez eğlence tutkunları. Sosyal Kelebek : Arkadaş buluşmaları ve yaz akşamlarının enerjisini yükselten sosyal kullanıcılar.

: Arkadaş buluşmaları ve yaz akşamlarının enerjisini yükselten sosyal kullanıcılar. Arka Koltuk DJ'i: Yolculukların müziklerini belirleyen ve yaz rotalarının vazgeçilmez eşlikçisi olanlar.

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Sizin yaz karakteriniz hangisi?

Dinleme alışkanlığınıza göre belirlenen yaz karakterini öğrenmek için mobil uygulamadaki Yazlıkçılık 101 sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Yazlıkçılık 101 deneyimine Spotify mobil uygulamasında “Yazlıkçılık 101” araması yaparak veya mobil cihazlarında https://open.spotify.com/presents/yaz101 adresini ziyaret ederek erişebiliyor.

Yazlıkçılık 101’de tatil tercihinizle ilgili bir soru soruluyor ve ardından karakter eşleşmesi yapılıyor. Dilerseniz karakterinize özel grafik kartlarını sosyal medyada paylaşabilir ve kişiselleştirilmiş Yazlıkçılık 101 çalma listesini kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Spotify’dan Türkiye’ye özel yeni özellik: Yazlıkçılık 101

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