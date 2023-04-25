Spotify, tarihi rekora imza attı ancak zarar etmekten kurtulamadı!

Tam Boyutta Gör Spotify, 31 Mart itibariyle aylık olarak yarım milyardan fazla kişinin -tam olarak 515 milyon- akış hizmetini kullandığını duyurdu. Bu, geçen yıla kıyasla yüzde 22'lik, son çeyreğe kıyasla yüzde 5'lik bir artış anlamına geliyor. Spotify, kullanıcı artışının beklentilerini aştığını belirtirken CEO Daniel Ek, sonuçların hizmetin tarihindeki en büyük ikinci çeyrek kullanıcı artışını temsil ettiği açıkladı.

Rekor aktif kullanıcı sayısı

Tam Boyutta Gör Spotify, tarihi rekor olarak 515 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştı ancak belki de en büyük ve en önemli detay ücretli abonelerin bir önceki yıla göre yüzde 15'lik bir artışla 210 milyona ulaşması oldu. Spotify’ın bu kilometre taşına, maliyet azaltma çalışmalarının yapıldığı bir çeyrekte ulaştığını da belirtelim. Spotify, Clubhouse tarzı Spotify Live ses uygulaması ve Wordle tarzı müzik oyunu Heardle dahil olmak üzere birkaç yan projeyi kapattığını da duyurdu. CEO Daniel Ek, şirketin son kazanç çağrısı sırasında Spotify'ın 2023 için temel önceliklerinin "hız ve verimlilik" olduğunu söyledi.

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Spotify zarar etmekten kaçınamadı

Tam Boyutta Gör Spotify, 2023 yılının ilk çeyreğini kapsayan finansal sonuçlarında ise aradığını bulamadı. Yılın ilk çeyreğinde Spotify, yaklaşık 248 milyon dolar net zarar açıkladı. Spotify, geçtiğimiz yılın aynı döneminde yaklaşık 145 milyon dolar net gelir açıklamıştı. Dolayısıyla düşüş çok büyük ancak bir önceki çeyrekte 298 milyon zarar olduğunu düşünürsek bir toparlanmanın da olduğunu söyleyebiliriz.

Bu arada bir kez daha Spotify, a yüksek kaliteli HiFi katmanının ne zaman başlayabileceğinden bahsetmedi. Şirket yeni hizmetini iki yıl önce duyurmuş ve o zaman kullanıcıların dinlemesi için CD kalitesinde kayıpsız ses sunacağını söylemişti. HiFi'nin teknik açıdan hazır olduğuna inanılıyor, ancak Spotify'ın HiFi için ekstra ücret talep etme planlarının, rakipleri Apple ve Amazon'un kullanıcılara hiçbir ekstra ücret ödemeden kayıpsız akışlar sunmasıyla baltalandığı söyleniyor.

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Spotify, tarihi rekora imza attı