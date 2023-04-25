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    Anlık Bildirim

    Prime ücretine gelen zam hakkında Amazon'dan açıklama

    Amazon'un Prime üyelik ücreti ilk kez zamlandı. Amazon, Prime üyelik ücretine neden zam yaptığı hakkında bir açıklama yaptı.                                     
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    Prime ücretine gelen zam hakkında Amazon'dan açıklama Tam Boyutta Gör
    Amazon’un ayrıcalıklı üyelik sistemi Amazon Prime’a zam geldi. Hizmete sunulduğu günden bugüne kadar ayda 7,90 TL fiyatıyla rakiplerinden oldukça avantajlı fiyata sunulan Prime üyeliği artık ayda 39 TL olacak. Amazon zam hakkında açıklama yaptı.

    Ertesi gün teslimat yapılan şehir sayısı 50'ye çıktı

    Amazon’dan yapılan açıklamaya göre ertesi gün teslimat yapılan il sayısı 17’den 50’ye çıkarıldı. Prime’a abone olan kullanıcılar, ek bir ücret ödemeden siparişlerini ertesi gün teslim alabilecek. Öte yandan aynı gün teslimat hizmeti de devam edecek.

    Yapılan açıklamada Prime Video’ya eklenen Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri gibi yeni yapımlara ve Amazon Originals yapımı ilk yerli film Rüyanda Görürsün’e dikkat çekildi. Prime üyeleri Amazon’dan yapacakları alışverişlerdeki avantajların yanı sıra Prime Video ve Prime Gaming’i ek ücret ödemeden kullanılıyor.

    Zamlı fiyat yeni üyeler için bugünden itibaren, mevcut üyeler için 25 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak. Daha önce Prime’ı kullanmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz.

    Amazon’dan yapılan açıklama şöyle:

    “Prime, Amazon’un tasarruf, kolaylık ve eğlenceyi bir arada sunduğu üyelik hizmetidir. 2020 yılında Türkiye’de hizmete girmesinden bu yana, Prime'ı üyelerimiz için daha da değerli hale getirmek adına yatırımlarımızı sürdürürdük. Hızlı, ücretsiz, sınırsız Prime teslimatına daha fazla ürün seçeneği ekledik, ücretsiz ertesi gün teslimat yapılan il sayısını 17'den 50'ye çıkardık, “Çok Al, Az Öde”, randevulu teslimat ve indirimlere erken erişim gibi yepyeni avantajları üyelerimize sunduk.

    Ayrıca Prime Video’da, “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” gibi Amazon Originals içeriklerinin sayısını artırırken, 2022 yılında Türkiye sinemalarının en çok izlenen filmi olan Bergen ve ilk yerli Amazon Originals filmi “Rüyanda Görürsün” de dâhil birçok film ve diziyle içeriğimizi zenginleştirdik.

    25 Nisan itibariyle Prime hizmetimizin aylık üyelik fiyatını 39 TL olarak güncelliyoruz. Bu yeni fiyat yeni üyeler için 25 Nisan’dan, mevcut Prime üyelerimiz için 25 Mayıs’tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacaktır. Bu, Türkiye’de Prime’ın hizmete girdiği 2020 yılından bu yana yapılan ilk değişikliktir.

    Prime ile üyelerimize benzersiz avantajlar sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

    Amazon Türkiye”

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    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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