Spotify, Türkiye'deki ilk TV reklamını yayınladı

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Dijital müzik platformu Spotify, Türkiye’deki reklam çalışmalarını büyütüyor. Bugüne kadar ülkemizde televizyona reklam vermeyen platform, ilk TV reklamını yayınladı.

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Spotify yeni reklamında hem müziğe hem de podcast yayınlarına vurgu yapıyor. TV reklamı çizgi film formatında tasarlanmış. Reklamda sırasıyla “ily (i love you baby)”, “Cool Off” ve “How You Like That” şarkıları dinletiliyor. Sonrasında “O Tarz Mı?” podcastinden kısa bir bölüme yer veriliyor.

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TV reklamının yanı sıra internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları için farklı reklamlar da oluşturuldu. Bu reklamlarda Serdar Ortaç, Zeynep Bastık ve Müslüm Gürses gibi sanatçılar ve Filozofun Yolu, İş Hayatı, Baba Olmak gibi podcastler gösteriliyor.

Spotify’ın yeni TV reklamı Türkiye’yle birlikte 16 farklı ülkede gösterilecek. Platformun dünya genelinde 300 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Spotify - Müzik ve Podcast'ler Spotify Müzik Ücretsiz 143.7 MB

Spotify - Müzik ve Podcast'ler Spotify Ltd. Müzik ve Ses Ücretsiz Cihaza göre değişir

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