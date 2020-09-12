Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spotify, Türkiye'deki ilk TV reklamını yayınladı

    Spotify, Müzik+Podcast isimli yeni reklam serisini yayına aldı. Bu defa internetin yanı sıra televizyona da reklam verildi.
    6 sa.
    1,7b
    17
    13
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Spotify, Türkiye'deki ilk TV reklamını yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    Dijital müzik platformu Spotify, Türkiye’deki reklam çalışmalarını büyütüyor. Bugüne kadar ülkemizde televizyona reklam vermeyen platform, ilk TV reklamını yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Bose Sport Earbuds tam kablosuz kulaklık maliyete odaklanıyor"

    Spotify yeni reklamında hem müziğe hem de podcast yayınlarına vurgu yapıyor. TV reklamı çizgi film formatında tasarlanmış. Reklamda sırasıyla “ily (i love you baby)”, “Cool Off” ve “How You Like That” şarkıları dinletiliyor. Sonrasında “O Tarz Mı?” podcastinden kısa bir bölüme yer veriliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Spotify’dan ikili paket: Spotify Duo

    TV reklamının yanı sıra internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları için farklı reklamlar da oluşturuldu. Bu reklamlarda Serdar Ortaç, Zeynep Bastık ve Müslüm Gürses gibi sanatçılar ve Filozofun Yolu, İş Hayatı, Baba Olmak gibi podcastler gösteriliyor.

    Spotify’ın yeni TV reklamı Türkiye’yle birlikte 16 farklı ülkede gösterilecek. Platformun dünya genelinde 300 milyon kullanıcısı bulunuyor.

    Spotify - Müzik ve Podcast'ler Spotify - Müzik ve Podcast'ler Spotify - Müzik ve Podcast'ler Spotify - Müzik ve Podcast'ler Spotify Müzik Ücretsiz 143.7 MB

    Spotify - Müzik ve Podcast&#39;ler Spotify - Müzik ve Podcast&#39;ler Spotify - Müzik ve Podcast&#39;ler Spotify - Müzik ve Podcast&#39;ler Spotify Ltd. Müzik ve Ses Ücretsiz Cihaza göre değişir



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 sa. en beğenilen salem33
    Ses kalitesi mi ahahahaha
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yusuf_Ozkan (Yusuf Özkan) 40 sn.
    Yt Music, sonsuz içeriğiyle en efsanesi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ayyıldız Türk 58 dk.
    Abonelik ücretin de indirim yapsınlar reklama gerek kalmaz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 sa.
    Eğer halkın geneline yayılacaklar ise şu markalarını daha anlaşılabilir ve kolay yapmaları gerek. Bakın Tiktok mesela, anneanneniz bile söyleyebilir veya yazabilir. Ama Spotify, Netflix, Xiaomi gibi gibi markalar telaffuzu zor ve hemen okunamadığı için ezberi zor ve belirli bir kuşağa yabancı kalıyor. 1000 kişiden sadece 10 kişi doğru telaffuz edip bir kerede yanlış yazmadan yazıp söyleyebilir. Tıpkı Arnold Schwarzenegger ismini hala kimsenin telaffuz edip yazamaması gibi. Dua etsin ki aktör dünyasında Arnold isimli başka bir star çıkmadı da Arnold denilince sadece onu bildik :))
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bykrm (Kerim ---) 4 sa.
    Ses kalitesi hmm..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Portraitclub 5 sa. (düzenlendi)
    Önceleri premium kullanırdım ama artık fiyatı fazla gelmeye başladı. İnsan parasının değerinin pul olduğunu görünce maalesef 10 TL bile büyük para gelmeye başlıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Artizt (Mert ) 2 sa. Portraitclub
    Her gün kullandığım için parasının hakkını sonuna kadar verdiğini düşünüyorum.



    320kbit ses kalitesi yetersiz diyenler TIDAL'a göz atabilir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    salem33 5 sa.
    Kaliteliyse kimse kaçırmaz. Öyle de oluyor. Yıllardır kullanıyoruz. Apple Music bile baş edemiyor Spotify ile. Fizy zaten çöp. Deezer belki. Ama ses kalitesi + arşiv olarak en iyisi Spotify.
    2 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 sa. salem33
    Ses kalitesi mi ahahahaha
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 33 dk. salem33
    Ama ses kalitesi + arşiv olarak en iyisi Spotify.

    XD
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    0ldskool (Old is Koool) 6 sa.
    Demek ki halka yayılmayı reklam verecek kadar ciddiye alıyorlar.

    Ülkemiz bu netflix, spotify işine benim tahminimden daha çabuk entegre oldu. Bu iyi mi kötü mü yorum sizin.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. RTX Ampere 3 farklı silikon kalitesiyle geliyor 29 dk. Akıllı bileklik mi saat mi? "Honor MagicWatch 2 incelemesi" 55 dk. Lidar tarayıcılı iPhone 12 Pro'nun metal çerçeveye sahip kasası görüntülendi [video] 1 sa. RTX 3070’in çıkış tarihi resmileşti, RTX 3080 incelemeleri ertelendi 1 sa. Samsung katlanabilir iPhone modeli için Apple'a ekran göndermeye başladı 2 sa. Windows 10 arama özelliği, rastgele web sonuçları gösteriyor 3 sa. İBB'den hızlı metro projesi: Hızray 3 sa. Samsung Galaxy S20 FE 5G'nin teknik detayları belli oldu 4 sa. Realme C17 geliyor 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Spotify, Türkiye'deki ilk TV reklamını yayınladı Sonraki Huawei, Mi Mix Alpha'ya benzeyen bir akıllı telefonun patentini aldı 7 sa. Motorola, 6.8 inç ekranı ve dörtlü arka kamera kurulumu ile Moto G9 Plus'ı piyasaya sürdü 8 sa. Bose Sport Earbuds tam kablosuz kulaklık maliyete odaklanıyor 9 sa. Threadripper Pro 3995WX işlemcili Lenovo iş istasyonu servet değerinde 10 sa. Xbox Series V konsoluna hazır olun 10 sa. Yemeksepeti’ne Ethereum tabanlı rakip geliyor 1 gün Uygun fiyatlı Apple Watch SE önümüzdeki hafta tanıtılacak 1 gün Yeni vaka sayısı yeniden yükselişe geçti (11 Eylül) 1 gün Çin'in kontrollü ihracatı sıkılaştırması teknoloji sektörünü zor durumda bırakabilir 1 gün NASA'dan özel şirketlere "bize Ay'dan toprak getirin" çağrısı! 1 gün Facebook'tan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile ücretsiz reklam eğitimi 1 gün GeForce RTX 3060 Ti sızdırıldı 1 gün Bose güneş gözlüğü ve hoparlörü bir araya getiriyor 1 gün Avrupa sabit kripto paralara denetleme istiyor 1 gün RTX 3080’in oyun testleri ve benchmark sonuçları paylaşıldı 1 gün Çok özel! RTX 3080 kutusundan çıkıyor. Son dönemdeki en heyecan verici kart ailesi 1 gün RTX 3090 kasa içerisinde görüntülendi, RTX 3080 yakın çekimleri paylaşıldı 1 gün F1 Türkiye GP biletleri indirimli olarak satışa çıkıyor 1 gün 7000mAh bataryalı Galaxy M51 ülkemize geldi 1 gün Samsung Galaxy Z Fold2'yi ön siparişle satın alanlara 1.299 TL değerinde Galaxy Buds Live hediye! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    KABLONET
    DH Forum
    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
    DonanımHaber
    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
    DonanımHaber
    AMD Radeon RX 6000 serisi resmileşti: 28 Ekim’de geliyor
    DonanımHaber
    iPhone 12 bekleyenleri üzecek iddia: 15 Eylül'de tanıtılmayacak
    DonanımHaber
    The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2'den Yeni Haberler iç...
    Bölüm Sonu Canavarı
    American Horror Story'nin Yaratıcısının Yeni Dizisi Ratched'te...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız