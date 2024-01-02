Square Enix oyunlarda yapay zekayı “agresif bir şekilde” kullanacak

Tam Boyutta Gör Yapay zeka dünyayı kasıp kavuruyor ve kreatif sanatların temellerini sarsmaya hazırlanıyor. Kesin ayrıntılar bilinmese de, video oyun geliştiricileri yakında yapay zeka sayesinde daha verimli üretim hatlarına sahip olabilir. Bu bağlamda Final Fantasy ve Dragon Quest serilerinden sorumlu Japon firma Square Enix, oyun geliştirme ve yayıncılık bölümlerini düzene sokmak için yapay zekayı kullanacağını açıkladı.

2023 yılında oyun camiasında kapsamlı işten çıkarmalar yaşanmıştı. Oyun geliştiricileri, bu yeni otomasyon araçlarının daha da fazla işi ortadan kaldırabileceğinden endişe ediyor. Bu arada 2023 yılı boyunca 6.000'den fazla çalışan endüstride işsiz kaldı.

Oyunlarda üretken yapay zeka kullanılacak

Electronic Arts gibi yayıncılar yapay zeka konusunda iyimserler, ancak Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick "yapay zekanın bir oksimoron olduğu" ve yapay zekanın hiçbir zaman oyun geliştirmenin ince, ayrıntılı ve yinelemeye dayalı işlerini yapamayacağı konusunda uyarıyor.

Square Enix gibi diğerleri ise oyun yapımını kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek tüm araç ve yenilikleri kullanmayı planlıyor. Buna, oyuncular ve sektörün kıdemlileri arasında tartışmalı bir nokta olan üretken yapay zeka da dahil. Bugünlerde pek çokları için olduğu gibi Square Enix için de bunun adı “verimlilik”. Square Enix başkanı Takashi Kiryu yatırımcılara gönderdiği yeni yıl mektubunda "Yapay zeka ve diğer ileri teknolojileri hem içerik geliştirme hem de yayıncılık işlevlerimize uygulama konusunda agresif olmayı amaçlıyoruz" dedi.

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Kiryu, bu planın kullanıcılar için "yeni içerik biçimleri" oluşturmaya yardımcı olabileceğini bile söylüyor. Bu belki de NFT'leri, bir tür blok zinciri entegrasyonunu ve hatta belki de kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC) ekonomilerini ifade ediyor olabilir. Ancak yapay zekanın spesifik olarak ne amaçla kullanılacağı belirsiz. Mesela karakter tasarımında mı yoksa NPC’lerde mi kullanılacak? Veya hikaye tasarımı için mi kullanılacak? Tüm bu sorular muhtemelen 2024 yılında cevaplanacak.

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Square Enix oyunlarda yapay zekayı agresif bir şekilde kullanacak