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    Anlık Bildirim

    Square Enix oyunlarda yapay zekayı “agresif bir şekilde” kullanacak

    Square Enix'in yeni başkanı Takashi Kiryu, Japon şirketin oyun geliştirme süreçlerinde ve yayıncılık bölümlerinde yapay zekadan agresif bir şekilde faydalanacağını söyledi.
    Square Enix oyunlarda yapay zekayı agresif bir şekilde kullanacak Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka dünyayı kasıp kavuruyor ve kreatif sanatların temellerini sarsmaya hazırlanıyor. Kesin ayrıntılar bilinmese de, video oyun geliştiricileri yakında yapay zeka sayesinde daha verimli üretim hatlarına sahip olabilir. Bu bağlamda Final Fantasy ve Dragon Quest serilerinden sorumlu Japon firma Square Enix, oyun geliştirme ve yayıncılık bölümlerini düzene sokmak için yapay zekayı kullanacağını açıkladı.

    2023 yılında oyun camiasında kapsamlı işten çıkarmalar yaşanmıştı. Oyun geliştiricileri, bu yeni otomasyon araçlarının daha da fazla işi ortadan kaldırabileceğinden endişe ediyor. Bu arada 2023 yılı boyunca 6.000'den fazla çalışan endüstride işsiz kaldı.

    Oyunlarda üretken yapay zeka kullanılacak

    Electronic Arts gibi yayıncılar yapay zeka konusunda iyimserler, ancak Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick "yapay zekanın bir oksimoron olduğu" ve yapay zekanın hiçbir zaman oyun geliştirmenin ince, ayrıntılı ve yinelemeye dayalı işlerini yapamayacağı konusunda uyarıyor.

    Square Enix gibi diğerleri ise oyun yapımını kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek tüm araç ve yenilikleri kullanmayı planlıyor. Buna, oyuncular ve sektörün kıdemlileri arasında tartışmalı bir nokta olan üretken yapay zeka da dahil. Bugünlerde pek çokları için olduğu gibi Square Enix için de bunun adı “verimlilik”. Square Enix başkanı Takashi Kiryu yatırımcılara gönderdiği yeni yıl mektubunda "Yapay zeka ve diğer ileri teknolojileri hem içerik geliştirme hem de yayıncılık işlevlerimize uygulama konusunda agresif olmayı amaçlıyoruz" dedi.

    Kiryu, bu planın kullanıcılar için "yeni içerik biçimleri" oluşturmaya yardımcı olabileceğini bile söylüyor. Bu belki de NFT'leri, bir tür blok zinciri entegrasyonunu ve hatta belki de kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC) ekonomilerini ifade ediyor olabilir. Ancak yapay zekanın spesifik olarak ne amaçla kullanılacağı belirsiz. Mesela karakter tasarımında mı yoksa NPC’lerde mi kullanılacak? Veya hikaye tasarımı için mi kullanılacak? Tüm bu sorular muhtemelen 2024 yılında cevaplanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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