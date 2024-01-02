2024’te Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar belli oldu
Paylaşılan listeye göre, 2024 yılında Xbox Game Pass eklenecek 30'dan fazla oyun bulunuyor. Kesin olarak eklenecek oyunlar listesine baktığımızda, Persona 3 Reload, Cities Skylines 2 (Xbox Series), Ark 2 ve S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl gibi büyük yapımlar ile karşılaşıyoruz. Listede yer alan tüm oyunlar ise şu şekilde;
- 18 Ocak- Turnip Boy Robs a Bank
- 25 Ocak - Go Mecha Ball
- 2 Şubat - Persona 3 Reload
- 15 Şubat - Plate Up
- 22 Şubat - Open Roads
- Mart 2024 - Lightyear Frontier
- 26 Nisan - Manor Lords
- 24 Nisan - Eiyuden Chronicle Hundred Heroes
- Harold Halibut – 2024 başlarında
- Cities Skylines 2 – İlkbahar
- Still Wakes the Deep – İlkbahar
- Botany Manor – 2024 ilk çeyrek
- Another Crab’s Treasure – 2024 ilk çeyrek
- Little Kitty Big City – 2024 ilk çeyrek
- Sopa – 2024’ün ikinci çeyreği içerisinde
- Dead Static Drive – 2024 üçüncü çeyrek
- Vapor World Over the Mind – 2024 son çeyrek
- Ark 2 – 2024 son çeyrek
- S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl
- Towerborne
- Ghostbike
- Bounty Star
- Ara: History Untold
- Commandos: Origins
- Ereban: Shadow Legacy
- Pigeon Simulator
- REPLACED
- 33 Immortals
- Avowed
- Dungeons of Hinterberg
- Magical Delicacy
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Microsoft Flight Simulator 2024
- Galacticare
- Flintlock The Siege of Dawn
Ayrıca Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Kütüphaneye eklenecek muhtemel yapımlar da bulunuyor. Üstelik Activision Blizzard yapımlarını da unutmamak gerek. Ancak bu oyunların detayları henüz açıklanmadı. İşte Xbox Game Pass'e eklenecek muhtemel oyunlar;
- Neon White
- Clockwork Revolution
- South of Midnight
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
- Hollow Knight: Silksong
- ROUTINE
- She Dreams Elsewhere
- Age of Mythology: Retold (PC)
- Contraband
- Fable
- State of Decay 3
- The Outer Worlds 2
- Everwild
- Perfect Dark
- Way to the Woods
- to a T
- Citizen Sleeper 2: Starward Vectr
- Bushiden
- Harmonium the Musical
- Nirvana Noir
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.