Tam Boyutta Gör Son dönemde oyuncuların en büyük kalesi niteliğinde olan Xbox Game Pass, yepyeni yapımlar ile güncellenmeye devam ediyor. Dolayısıyla sürekli olarak gelişen bir kütüphane ile yüzlerce oyuna erişim sağlayabiliyorsunuz. Peki Xbox Game Pass kütüphanesine 2024 yılında eklenecek yeni oyunlar neler? İşte doğrulanan oyunlar...

2024’te Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar belli oldu

Paylaşılan listeye göre, 2024 yılında Xbox Game Pass eklenecek 30'dan fazla oyun bulunuyor. Kesin olarak eklenecek oyunlar listesine baktığımızda, Persona 3 Reload, Cities Skylines 2 (Xbox Series), Ark 2 ve S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl gibi büyük yapımlar ile karşılaşıyoruz. Listede yer alan tüm oyunlar ise şu şekilde;

18 Ocak- Turnip Boy Robs a Bank

25 Ocak - Go Mecha Ball

2 Şubat - Persona 3 Reload

15 Şubat - Plate Up

22 Şubat - Open Roads

Mart 2024 - Lightyear Frontier

26 Nisan - Manor Lords

24 Nisan - Eiyuden Chronicle Hundred Heroes

Harold Halibut – 2024 başlarında

Cities Skylines 2 – İlkbahar

Still Wakes the Deep – İlkbahar

Botany Manor – 2024 ilk çeyrek

Another Crab’s Treasure – 2024 ilk çeyrek

Little Kitty Big City – 2024 ilk çeyrek

Sopa – 2024’ün ikinci çeyreği içerisinde

Dead Static Drive – 2024 üçüncü çeyrek

Vapor World Over the Mind – 2024 son çeyrek

Ark 2 – 2024 son çeyrek

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl

Towerborne

Ghostbike

Bounty Star

Ara: History Untold

Commandos: Origins

Ereban: Shadow Legacy

Pigeon Simulator

REPLACED

33 Immortals

Avowed

Dungeons of Hinterberg

Magical Delicacy

Senua’s Saga: Hellblade II

Microsoft Flight Simulator 2024

Galacticare

Flintlock The Siege of Dawn

Ayrıca Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Kütüphaneye eklenecek muhtemel yapımlar da bulunuyor. Üstelik Activision Blizzard yapımlarını da unutmamak gerek. Ancak bu oyunların detayları henüz açıklanmadı. İşte Xbox Game Pass'e eklenecek muhtemel oyunlar;

Neon White

Clockwork Revolution

South of Midnight

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Hollow Knight: Silksong

ROUTINE

She Dreams Elsewhere

Age of Mythology: Retold (PC)

Contraband

Fable

State of Decay 3

The Outer Worlds 2

Everwild

Perfect Dark

Way to the Woods

to a T

Citizen Sleeper 2: Starward Vectr

Bushiden

Harmonium the Musical

Nirvana Noir

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2024’te Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar belli oldu