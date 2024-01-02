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    2024’te Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar belli oldu

    2024 yılında Microsoft'un Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu. İşte 2024'te Game Pass için planlanan oyunların kapsamlı kataloğu...       
    2024’te Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Son dönemde oyuncuların en büyük kalesi niteliğinde olan Xbox Game Pass, yepyeni yapımlar ile güncellenmeye devam ediyor. Dolayısıyla sürekli olarak gelişen bir kütüphane ile yüzlerce oyuna erişim sağlayabiliyorsunuz. Peki Xbox Game Pass kütüphanesine 2024 yılında eklenecek yeni oyunlar neler? İşte doğrulanan oyunlar...

    2024’te Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar belli oldu

    Paylaşılan listeye göre, 2024 yılında Xbox Game Pass eklenecek 30'dan fazla oyun bulunuyor. Kesin olarak eklenecek oyunlar listesine baktığımızda, Persona 3 ReloadCities Skylines 2 (Xbox Series)Ark 2 ve S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl gibi büyük yapımlar ile karşılaşıyoruz. Listede yer alan tüm oyunlar ise şu şekilde;

    • 18 Ocak- Turnip Boy Robs a Bank
    • 25 Ocak - Go Mecha Ball
    • 2 Şubat - Persona 3 Reload 
    • 15 Şubat - Plate Up
    • 22 Şubat - Open Roads
    • Mart 2024 - Lightyear Frontier
    • 26 Nisan - Manor Lords
    • 24 Nisan - Eiyuden Chronicle Hundred Heroes
    • Harold Halibut – 2024 başlarında
    • Cities Skylines 2 – İlkbahar
    • Still Wakes the Deep – İlkbahar
    • Botany Manor – 2024 ilk çeyrek
    • Another Crab’s Treasure – 2024 ilk çeyrek
    • Little Kitty Big City – 2024 ilk çeyrek
    • Sopa – 2024’ün ikinci çeyreği içerisinde
    • Dead Static Drive – 2024 üçüncü çeyrek
    • Vapor World Over the Mind – 2024 son çeyrek
    • Ark 2 – 2024 son çeyrek
    • S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl
    • Towerborne
    • Ghostbike
    • Bounty Star
    • Ara: History Untold
    • Commandos: Origins
    • Ereban: Shadow Legacy
    • Pigeon Simulator
    • REPLACED
    • 33 Immortals
    • Avowed
    • Dungeons of Hinterberg
    • Magical Delicacy
    • Senua’s Saga: Hellblade II
    • Microsoft Flight Simulator 2024
    • Galacticare
    • Flintlock The Siege of Dawn

    Ayrıca Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Kütüphaneye eklenecek muhtemel yapımlar da bulunuyor. Üstelik Activision Blizzard yapımlarını da unutmamak gerek. Ancak bu oyunların detayları henüz açıklanmadı. İşte Xbox Game Pass'e eklenecek muhtemel oyunlar; 

    • Neon White
    • Clockwork Revolution
    • South of Midnight
    • Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
    • Hollow Knight: Silksong
    • ROUTINE
    • She Dreams Elsewhere
    • Age of Mythology: Retold (PC)
    • Contraband
    • Fable
    • State of Decay 3
    • The Outer Worlds 2
    • Everwild
    • Perfect Dark
    • Way to the Woods
    • to a T
    • Citizen Sleeper 2: Starward Vectr
    • Bushiden
    • Harmonium the Musical
    • Nirvana Noir
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 23 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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