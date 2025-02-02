Sleeping Dogs beyaz perdeye uyarlanıyor: Simu Liu başrolü canlandıracak

Teknoloji Editörü
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2012 yılında hayatımıza giren
Sleeping Dogs, bize Hong Kong’un suç dünyasında geçen, bol aksiyonlu bir açık dünya macerası sunmuştu. Gizli polis Wei Shen olarak Triad çetelerine sızıp hem sert dövüşlere girmiş hem de etkileyici bir hikâyeye tanık olmuştuk. Açık dünya yapısı, GTA benzeri oynanışı ve hikayesi ile yapım, kısa sürede bir hayran kitlesi oluşturmuş olsa da büyük bir popülerlik kazanamamıştı. Bu nedenle Square Enix ve United Front Games tarafından terk edilen yapım, yakında hak ettiği popülerliği kazanabilir.
Sleeping Dogs’un filmi için çalışmalar başladı
Geçtiğimiz günlerde Marvel Sinematik Evreni’nde
Shang-Chi karakterini canlandıran Simu Liu, Sleeping Dogs’un yapımcıları ile görüşmeler yaptığını ve yapımı beyaz perdeye taşımak istediğini belirtmişti. Liu’nun paylaşımından sonra IGN, müzakerelerin olumlu geçtiğini ve Sleeping Dogs filminin resmi olarak onaylandığını belirtti.
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IGN’nin kaynaklarına göre Sleeping Dogs filmi; Sonic the Hedgehog, Tomb Raider ve Streets of Rage gibi filmlerin yapımında görev alan
Story Kitchen ve Square Enix ortaklığında geliştirilecek. Ayrıca ünlü oyuncu Simu Liu, yapımın ana karakteri olan Wei Shen’e hayat verecek. Filmin oyuncu kadrosu ve çıkış tarihi henüz belli değil ancak önümüzdeki aylarda daha çok detay ortaya çıkacaktır.
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P