Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sleeping Dogs beyaz perdeye uyarlanıyor: Simu Liu başrolü canlandıracak

    Oyun dünyasının sevilen yapımlarından olan Sleeping Dogs, çıkışında hak ettiği ilgiyi göremese de yapımın popülerliği artıyor. Square Enix ve Story Kitchen, oyunu beyaz perdeye uyarlayacak.
    Sleeping Dogs Tam Boyutta Gör
    2012 yılında hayatımıza giren Sleeping Dogs, bize Hong Kong’un suç dünyasında geçen, bol aksiyonlu bir açık dünya macerası sunmuştu. Gizli polis Wei Shen olarak Triad çetelerine sızıp hem sert dövüşlere girmiş hem de etkileyici bir hikâyeye tanık olmuştuk. Açık dünya yapısı, GTA benzeri oynanışı ve hikayesi ile yapım, kısa sürede bir hayran kitlesi oluşturmuş olsa da büyük bir popülerlik kazanamamıştı. Bu nedenle Square Enix ve United Front Games tarafından terk edilen yapım, yakında hak ettiği popülerliği kazanabilir.

    Sleeping Dogs’un filmi için çalışmalar başladı

    Geçtiğimiz günlerde Marvel Sinematik Evreni’nde Shang-Chi karakterini canlandıran Simu Liu, Sleeping Dogs’un yapımcıları ile görüşmeler yaptığını ve yapımı beyaz perdeye taşımak istediğini belirtmişti. Liu’nun paylaşımından sonra IGN, müzakerelerin olumlu geçtiğini ve Sleeping Dogs filminin resmi olarak onaylandığını belirtti.

    Simu Liu - Shang Chi ve On Halka Efsanesi Tam Boyutta Gör
    IGN’nin kaynaklarına göre Sleeping Dogs filmi; Sonic the Hedgehog, Tomb Raider ve Streets of Rage gibi filmlerin yapımında görev alan Story Kitchen ve Square Enix ortaklığında geliştirilecek. Ayrıca ünlü oyuncu Simu Liu, yapımın ana karakteri olan Wei Shen’e hayat verecek. Filmin oyuncu kadrosu ve çıkış tarihi henüz belli değil ancak önümüzdeki aylarda daha çok detay ortaya çıkacaktır.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Profil resmi
    Mantarın Başı 3 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audi q5 2.0 tdi quattro yorum wifi olmadan robot süpürge kurulumu c segmenti araçlar balıkla peynir yenir mi ayt matematik nasıl çalışılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Hometech Alfa 720C
    Hometech Alfa 720C
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum