Sleeping Dogs beyaz perdeye uyarlanıyor: Simu Liu başrolü canlandıracak

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Tam Boyutta Gör 2012 yılında hayatımıza giren Sleeping Dogs, bize Hong Kong’un suç dünyasında geçen, bol aksiyonlu bir açık dünya macerası sunmuştu. Gizli polis Wei Shen olarak Triad çetelerine sızıp hem sert dövüşlere girmiş hem de etkileyici bir hikâyeye tanık olmuştuk. Açık dünya yapısı, GTA benzeri oynanışı ve hikayesi ile yapım, kısa sürede bir hayran kitlesi oluşturmuş olsa da büyük bir popülerlik kazanamamıştı. Bu nedenle Square Enix ve United Front Games tarafından terk edilen yapım, yakında hak ettiği popülerliği kazanabilir.

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Sleeping Dogs’un filmi için çalışmalar başladı

Geçtiğimiz günlerde Marvel Sinematik Evreni’nde Shang-Chi karakterini canlandıran Simu Liu, Sleeping Dogs’un yapımcıları ile görüşmeler yaptığını ve yapımı beyaz perdeye taşımak istediğini belirtmişti. Liu’nun paylaşımından sonra IGN, müzakerelerin olumlu geçtiğini ve Sleeping Dogs filminin resmi olarak onaylandığını belirtti.

Tam Boyutta Gör IGN’nin kaynaklarına göre Sleeping Dogs filmi; Sonic the Hedgehog, Tomb Raider ve Streets of Rage gibi filmlerin yapımında görev alan Story Kitchen ve Square Enix ortaklığında geliştirilecek. Ayrıca ünlü oyuncu Simu Liu, yapımın ana karakteri olan Wei Shen’e hayat verecek. Filmin oyuncu kadrosu ve çıkış tarihi henüz belli değil ancak önümüzdeki aylarda daha çok detay ortaya çıkacaktır.

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