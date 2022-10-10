ASRock yeni SSD soğutucusunu duyurdu

Tam Boyutta Gör SSD ürünleri sadece veri depolamanın yanında bugün yüksek hızlar ile profesyonellere ve oyunculara da hitap eder hale geldi. Haliyle normalin üzerinde sıcaklık değerleri ortaya çıkmaya başladı. Bunun için de soğutma sistemleri ön plana çıktı.

ASRock Blazing M.2 PCIe Gen 5 SSD soğutucusu

PCIe Gen 5 ile birlikte SSD kontrolcülerinin sıcaklıkları 120 derece civarına çıkabilirken NAND bellekler ise 80 derece ile sınırlanıyor. Bu bakımdan aktarım hızları şimdilik 10GBps üzerine çıkartılmıyor. Performansın daha da artması için bileşenlerin verimli olması gerekiyor. Bu da efektif soğutma çözümleri gerektiriyor.

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ASRock tarafından hazırlanan Blazing M.2 PCIe Gen 5 SSD soğutucusu X670E, Z790 ve B650 anakartlar ile uyumlu çalışıyor. Fan ve ısı dağıtıcısından oluşan blok dakikada 4.92 metre küp hava akışı sağlayabiliyor. Soğutucunun farklı versiyonları farklı anakart modelleri ile uyumlu. ASRock haricinde diğer üreticiler de kendi soğutucu çözümlerini piyasaya sürmek üzere.

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