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    PCIe 5.0 SSD hızları ilk aşamada düşük kalacak

    PCIe 5.0 tabanlı SSD ürünlerinde ilk etapta 10GB/s altında kalan hızlar bekleniyor zira kontrolcüler gelişmiş olsa da NAND bellek katmanlarının biraz daha gelişmesi gerekiyor.
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    PCIe 5.0 SSD
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    NAND belleklerde çok daha yüksek hızları mümkün hale getiren PCIe 5.0 yavaş yavaş ilk örneklerde kendisine yer bulmaya başladı ancak henüz üreticiler dahil sektör bu yüksek hızlara hazır değil. İlk etapta nispeten düşük hızlar bizi karşılayacak.

    PCIe 5.0 SSD hızları neler?

    PCIe 5.0 teknolojisi ile birlikte SSD sürücülerde 16GBps seviyelerine varan hızlar mümkün olacak ancak bu tabii ki en son nokta. En iyi SSD kontrolcüler şu anda 14GBps hızlarını zorlamaya başladı ancak NAND bellek geliştirmeleri beklenen seviyede değil.

    Hali hazırda Micron, SK Hynix gibi üreticiler 176 katmanlı 3D NAND bellek üretebiliyor. Bu da 10GB/s hızların altında kalmasına neden oluyor. Micron, 232 katmanlı NAND belleğinin 12.4GB/s seviyelerine ulaştığını belirtmişti. Yani en erken bu katmanlara ulaşıldığında yüksek hızlar göreceğiz. Yaygın kullanıma çıkacak Phison PS5026-E26 kontrolcüsünün ise 12GB/s yazma ve 13GB/s okuma hızlarının olduğu belirtiliyor.

    Otoriteler piyasaya ilk çıkan PCIe 5.0 SSD modellerinin 10GB/s seviyelerini aşmasının zor olduğunu belirtiyor. Ancak 2023 yılında piyasaya çıkan SSD sürücülerde 10GB/s ve ötesini görmemiz mümkün olacak. Bu bakımdan PCIe 5.0 SSD arayışında olan kullanıcıların bir süre daha beklemeleri tavsiye ediliyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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