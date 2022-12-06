Star Wars Jedi: Survivor çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Respawn Entertainment’ın Star Wars Jedi: Fallen Order’ın devam oyununa sadece birkaç ay kaldı. Star Wars Jedi: Survivor Steam listesine Cal Kestis’in bir sonraki macerası 16 Mart 2023’te gelecek.

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Yayıncı Electronic Arts ve Respawn, yeni Star Wars oyununun çıkış tarihini resmî olarak duyurmadı ve oyunun Steam sayfasına artık ulaşılamıyor. Ancak oyunun hikayesinden sistem gereksinimlerine ön sipariş verenleri bekleyen hediyelere kadar tüm detaylar açığa çıktı.

Star Wars Jedi: Fallen Order hikâyesi

Star Wars Jedi: Fallen Order, 2019’daki Fallen Order olaylarından beş yıl sonra geçiyor. Steam açıklamasına göre, “Galaksi, karanlığa doğru alçalırken Cal’ın giderek artan çaresiz mücadelesini izliyor. İmparatorluk tarafından galaksinin kenarlarına itilen Cal, kendisini yeni ve tanıdık tehditlerle çevrili buluyor. Hayatta kalan son Jedi şövalyelerinden biri olan Cal, galaksinin en karanlık zamanlarında direnmeye kararlı. Bu yolculuk, Cal’ı Star Wars galaksisindeki yeni gezegenlere gönderecek ve ona İmparatorluk ile savaşması için yeni güçler ve dövüş stilleri kazandıracak.”

Star Wars Jedi: Fallen Order sistem gereksinimleri

Oyunun çıkış tarihiyle birlikte sistem gereksinimleri de ortaya çıktı. 16 Mart’ta PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X için çıkış yapacak oyunun sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 8GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GTX 1070 / AMD Radeon RX 580

Depolama: 130GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-1160 / AMD Ryzen 5 5600X

Bellek: 16GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GTX 2070 / AMD Radeon RX 6700 XT

Depolama: 130GB

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Star Wars Jedi: Survivor çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri