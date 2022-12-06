Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Star Wars Jedi: Survivor çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri belli oldu

    Star Wars Jedi: Survivor, Steam'de yanlışlıkla yayınlandı. Yeni Star Wars oyununun çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri dahil tüm merak edilenler açığa çıktı.  
    Oy Ver
    Star Wars Jedi: Survivor çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Respawn Entertainment’ın Star Wars Jedi: Fallen Order’ın devam oyununa sadece birkaç ay kaldı. Star Wars Jedi: Survivor Steam listesine Cal Kestis’in bir sonraki macerası 16 Mart 2023’te gelecek.

    Yayıncı Electronic Arts ve Respawn, yeni Star Wars oyununun çıkış tarihini resmî olarak duyurmadı ve oyunun Steam sayfasına artık ulaşılamıyor. Ancak oyunun hikayesinden sistem gereksinimlerine ön sipariş verenleri bekleyen hediyelere kadar tüm detaylar açığa çıktı.

    Star Wars Jedi: Fallen Order hikâyesi

    Star Wars Jedi: Fallen Order, 2019’daki Fallen Order olaylarından beş yıl sonra geçiyor. Steam açıklamasına göre, “Galaksi, karanlığa doğru alçalırken Cal’ın giderek artan çaresiz mücadelesini izliyor. İmparatorluk tarafından galaksinin kenarlarına itilen Cal, kendisini yeni ve tanıdık tehditlerle çevrili buluyor. Hayatta kalan son Jedi şövalyelerinden biri olan Cal, galaksinin en karanlık zamanlarında direnmeye kararlı. Bu yolculuk, Cal’ı Star Wars galaksisindeki yeni gezegenlere gönderecek ve ona İmparatorluk ile savaşması için yeni güçler ve dövüş stilleri kazandıracak.”

    Star Wars Jedi: Fallen Order sistem gereksinimleri

    Oyunun çıkış tarihiyle birlikte sistem gereksinimleri de ortaya çıktı. 16 Mart’ta PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X için çıkış yapacak oyunun sistem gereksinimleri şöyle:

    Minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 1400
    • Bellek: 8GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia GTX 1070 / AMD Radeon RX 580
    • Depolama: 130GB

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-1160 / AMD Ryzen 5 5600X
    • Bellek: 16GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia GTX 2070 / AMD Radeon RX 6700 XT
    • Depolama: 130GB

    Kaynakça https://www.polygon.com/23494354/star-wars-jedi-survivor-release-date-respawn https://www.gamesradar.com/leaked-star-wars-jedi-survivor-system-requirements-ask-for-a-ridiculous-amount-of-hard-drive-space/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız