Star Wars Jedi: Survivor çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri belli oldu

- Star Wars Jedi: Fallen Order hikâyesi
- Star Wars Jedi: Fallen Order sistem gereksinimleri
- Minimum sistem gereksinimleri
- Önerilen sistem gereksinimleri
- Yorumlar
Yayıncı Electronic Arts ve Respawn, yeni Star Wars oyununun çıkış tarihini resmî olarak duyurmadı ve oyunun Steam sayfasına artık ulaşılamıyor. Ancak oyunun hikayesinden sistem gereksinimlerine ön sipariş verenleri bekleyen hediyelere kadar tüm detaylar açığa çıktı.
Star Wars Jedi: Fallen Order hikâyesi
Star Wars Jedi: Fallen Order, 2019’daki Fallen Order olaylarından beş yıl sonra geçiyor. Steam açıklamasına göre, “Galaksi, karanlığa doğru alçalırken Cal’ın giderek artan çaresiz mücadelesini izliyor. İmparatorluk tarafından galaksinin kenarlarına itilen Cal, kendisini yeni ve tanıdık tehditlerle çevrili buluyor. Hayatta kalan son Jedi şövalyelerinden biri olan Cal, galaksinin en karanlık zamanlarında direnmeye kararlı. Bu yolculuk, Cal’ı Star Wars galaksisindeki yeni gezegenlere gönderecek ve ona İmparatorluk ile savaşması için yeni güçler ve dövüş stilleri kazandıracak.”
Star Wars Jedi: Fallen Order sistem gereksinimleri
Oyunun çıkış tarihiyle birlikte sistem gereksinimleri de ortaya çıktı. 16 Mart’ta PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X için çıkış yapacak oyunun sistem gereksinimleri şöyle:
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 1400
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GTX 1070 / AMD Radeon RX 580
- Depolama: 130GB
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-1160 / AMD Ryzen 5 5600X
- Bellek: 16GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GTX 2070 / AMD Radeon RX 6700 XT
- Depolama: 130GB
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım