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    Anlık Bildirim

    Yeni Star Wars Jedi oyunu doğrulandı: Cal Kestis’in hikayesi devam edecek

    Star Wars Jedi: Fallen Order ve Jedi: Survivor yapımlarından tanıdığımız Cal Kestis’in hikayesi devam edecek. Cameron Monaghan, yeni yapım üzerinde çalıştıklarını resmen açıkladı.
    Yeni Star Wars Jedi yapımı için çalışmalara başlandı Tam Boyutta Gör
    Titanfall ve Apex Legends gibi yapımların yaratıcısı Respawn tarafından geliştirilen ve 2019 yılında çıkış yapan Star Wars Jedi: Fallen Order, kısa sürede Star Wars evreninin en başarılı oyunlarından olmayı başarmıştı. Soulslike yapısı ile dikkat çekici bir oynanış sunan yapımın hikayesi, geçtiğimiz aylarda çıkış yapan Jedi: Survivor ile devam etmişti. Görünüşe göre Respawn, serinin hikayesini sonlandırmaya hazır değil.

    Cal Kestis geri dönecek

    Her iki Jedi yapımında da Cal Kestis’i canlandıran Cameron Monaghan, Ocala Comic Con 2023 etkinliğinde üçüncü bir oyun üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Cameron, yapım hakkında detay vermekten kaçınsa da Respawn’ın üçüncü oyun üzerinde çalıştığı ortaya çıkmış oldu.

    Hatırlarsanız Jedi: Survivor, Cal Kestis’in hikayesini bitirmemişti bu nedenle Respawn’ın yeni oyun üzerinde çalışmaya başlaması hayranları sevindirecektir. Tüm bunlara rağmen Jedi: Fallen Order ve Jedi: Survivor yapımlarının yönetmeni Stig Asmussen, geçtiğimiz haftalarda Respawn stüdyosundan ayrılmıştı. Bakalım yeni Jedi yapımı Asmussen olmadan nasıl olacak. Respawn'ın Jedi serisindeki yeni oyunu muhtemelen Playstation 5 ve Xbox Series jenerasyonunun sonlarına doğru çıkış yapacaktır.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 2 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 2 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 3 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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