Yeni Star Wars Jedi oyunu doğrulandı: Cal Kestis’in hikayesi devam edecek

Cal Kestis geri dönecek
Her iki Jedi yapımında da Cal Kestis’i canlandıran Cameron Monaghan, Ocala Comic Con 2023 etkinliğinde üçüncü bir oyun üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Cameron, yapım hakkında detay vermekten kaçınsa da Respawn’ın üçüncü oyun üzerinde çalıştığı ortaya çıkmış oldu.
Hatırlarsanız Jedi: Survivor, Cal Kestis’in hikayesini bitirmemişti bu nedenle Respawn’ın yeni oyun üzerinde çalışmaya başlaması hayranları sevindirecektir. Tüm bunlara rağmen Jedi: Fallen Order ve Jedi: Survivor yapımlarının yönetmeni Stig Asmussen, geçtiğimiz haftalarda Respawn stüdyosundan ayrılmıştı. Bakalım yeni Jedi yapımı Asmussen olmadan nasıl olacak. Respawn'ın Jedi serisindeki yeni oyunu muhtemelen Playstation 5 ve Xbox Series jenerasyonunun sonlarına doğru çıkış yapacaktır.
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.