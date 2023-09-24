Yeni Star Wars Jedi oyunu doğrulandı: Cal Kestis’in hikayesi devam edecek

Tam Boyutta Gör Titanfall ve Apex Legends gibi yapımların yaratıcısı Respawn tarafından geliştirilen ve 2019 yılında çıkış yapan Star Wars Jedi: Fallen Order, kısa sürede Star Wars evreninin en başarılı oyunlarından olmayı başarmıştı. Soulslike yapısı ile dikkat çekici bir oynanış sunan yapımın hikayesi, geçtiğimiz aylarda çıkış yapan Jedi: Survivor ile devam etmişti. Görünüşe göre Respawn, serinin hikayesini sonlandırmaya hazır değil.

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Cal Kestis geri dönecek

Her iki Jedi yapımında da Cal Kestis’i canlandıran Cameron Monaghan, Ocala Comic Con 2023 etkinliğinde üçüncü bir oyun üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Cameron, yapım hakkında detay vermekten kaçınsa da Respawn’ın üçüncü oyun üzerinde çalıştığı ortaya çıkmış oldu.

Hatırlarsanız Jedi: Survivor, Cal Kestis’in hikayesini bitirmemişti bu nedenle Respawn’ın yeni oyun üzerinde çalışmaya başlaması hayranları sevindirecektir. Tüm bunlara rağmen Jedi: Fallen Order ve Jedi: Survivor yapımlarının yönetmeni Stig Asmussen, geçtiğimiz haftalarda Respawn stüdyosundan ayrılmıştı. Bakalım yeni Jedi yapımı Asmussen olmadan nasıl olacak. Respawn'ın Jedi serisindeki yeni oyunu muhtemelen Playstation 5 ve Xbox Series jenerasyonunun sonlarına doğru çıkış yapacaktır.



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Yeni Star Wars Jedi yapımı için çalışmalara başlandı