Star Wars Jedi: Survivor'dan yeni oynanış videosu paylaşıldı
Yeni paylaşılan video, Star Wars Jedi: Survivor'ın oynanış dinamiklerine erken bir ön bakış fırsatı sunuyor diyebiliriz. Bu bağlamda ana karakterimiz Cal, düşmanları havada tutma, yeni tırmanış ve savaş mekanikleri ile bizleri karşılıyor. Ayrıca fragmanda, oyunda keşfedilecek farklı gezegen ve mekanlara da göz atıyoruz.
Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts'ın yayıncı koltuğunda oturduğu Star Wars Jedi: Survivor, bir önceki Jedi: Fallen Order'dan beş yıl sonrasını konu alıyor. Ana karakterimiz Cal, galakside kalan son Jedi'lardan biri olmanın ağırlığını hissetmeye başlarken, İmparatorluğun sürekli bir adım önünde olmaya çalışacak ve yepyeni karakterlerle ittifak kuracak.
Star Wars Jedi: Survivor PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 sistemlerinde 28 Nisan’da yayınlanacak. İşte oyun için tavsiye edilen sistem gereksinimleri
Minimum
- İşlemci: Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-7700
- CPU Özellikleri: 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı
- Ekran Kartı: Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1070
- Ekran Kartı Özellikleri: DX12, 8 GB VRAM
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya Windows 11
- RAM: 8 GB
- Depolama: 155 GB
Önerilen
- İşlemci: Ryzen 5 5600X / Intel Core i5 11600K
- İşlemci Özellikleri: 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı
- Ekran Kartı: RX 6700XT / Nvidia GeForce RTX 2070
- Ekran Kartı Özellikleri: DX12, 8 GB VRAM
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya Windows 11
- RAM: 16 GB
- Depolama: 155 GB SSD
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı