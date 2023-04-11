Tam Boyutta Gör Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devamı niteliğindeki açık dünya aksiyon-macera oyunu Star Wars Jedi: Survivor, çok yakında oyuncular ile buluşacak. Bildiğiniz üzere kısa süre önce sizlere 28 Nisan'da piyasaya çıkacak yapımın sistem gereksinimlerinden bahsetmiştik. Şimdi Star Wars Jedi: Survivor'dan birkaç dakikalık oynanış videosu yayınlandı.

Star Wars Jedi: Survivor'dan yeni oynanış videosu paylaşıldı

Yeni paylaşılan video, Star Wars Jedi: Survivor'ın oynanış dinamiklerine erken bir ön bakış fırsatı sunuyor diyebiliriz. Bu bağlamda ana karakterimiz Cal, düşmanları havada tutma, yeni tırmanış ve savaş mekanikleri ile bizleri karşılıyor. Ayrıca fragmanda, oyunda keşfedilecek farklı gezegen ve mekanlara da göz atıyoruz.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts'ın yayıncı koltuğunda oturduğu Star Wars Jedi: Survivor, bir önceki Jedi: Fallen Order'dan beş yıl sonrasını konu alıyor. Ana karakterimiz Cal, galakside kalan son Jedi'lardan biri olmanın ağırlığını hissetmeye başlarken, İmparatorluğun sürekli bir adım önünde olmaya çalışacak ve yepyeni karakterlerle ittifak kuracak.

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Star Wars Jedi: Survivor PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 sistemlerinde 28 Nisan’da yayınlanacak. İşte oyun için tavsiye edilen sistem gereksinimleri

Minimum

İşlemci: Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-7700

CPU Özellikleri: 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı

Ekran Kartı: Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1070

Ekran Kartı Özellikleri: DX12, 8 GB VRAM

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya Windows 11

RAM: 8 GB

Depolama: 155 GB

Önerilen

İşlemci: Ryzen 5 5600X / Intel Core i5 11600K

İşlemci Özellikleri: 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı

Ekran Kartı: RX 6700XT / Nvidia GeForce RTX 2070

Ekran Kartı Özellikleri: DX12, 8 GB VRAM

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya Windows 11

RAM: 16 GB

Depolama: 155 GB SSD

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Star Wars Jedi: Survivor'dan yeni oynanış videosu paylaşıldı