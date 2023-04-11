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    Star Wars Jedi: Survivor'dan yeni oynanış videosu paylaşıldı

    Bu yılın beklenen oyunlarından Star Wars Jedi: Survivor için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devamı niteliğindeki yapım, mütevazi sistemlerde bile çalışacak.
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    Star Wars Jedi: Survivor'dan yeni oynanış videosu paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devamı niteliğindeki açık dünya aksiyon-macera oyunu Star Wars Jedi: Survivor, çok yakında oyuncular ile buluşacak. Bildiğiniz üzere kısa süre önce sizlere 28 Nisan'da piyasaya çıkacak yapımın sistem gereksinimlerinden bahsetmiştik. Şimdi Star Wars Jedi: Survivor'dan birkaç dakikalık oynanış videosu yayınlandı.

    Star Wars Jedi: Survivor'dan yeni oynanış videosu paylaşıldı

    Yeni paylaşılan video, Star Wars Jedi: Survivor'ın oynanış dinamiklerine erken bir ön bakış fırsatı sunuyor diyebiliriz. Bu bağlamda ana karakterimiz Cal, düşmanları havada tutma, yeni tırmanış ve savaş mekanikleri ile bizleri karşılıyor. Ayrıca fragmanda, oyunda keşfedilecek farklı gezegen ve mekanlara da göz atıyoruz.

    Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts'ın yayıncı koltuğunda oturduğu Star Wars Jedi: Survivor, bir önceki Jedi: Fallen Order'dan beş yıl sonrasını konu alıyor. Ana karakterimiz Cal, galakside kalan son Jedi'lardan biri olmanın ağırlığını hissetmeye başlarken, İmparatorluğun sürekli bir adım önünde olmaya çalışacak ve yepyeni karakterlerle ittifak kuracak. 

    Star Wars Jedi: Survivor PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 sistemlerinde 28 Nisan’da yayınlanacak. İşte oyun için tavsiye edilen sistem gereksinimleri

    Minimum

    • İşlemci: Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-7700
    • CPU Özellikleri: 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı
    • Ekran Kartı: Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1070
    • Ekran Kartı Özellikleri: DX12, 8 GB VRAM
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya Windows 11
    • RAM: 8 GB
    • Depolama: 155 GB

    Önerilen

    • İşlemci: Ryzen 5 5600X / Intel Core i5 11600K
    • İşlemci Özellikleri: 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı
    • Ekran Kartı: RX 6700XT / Nvidia GeForce RTX 2070
    • Ekran Kartı Özellikleri: DX12, 8 GB VRAM
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya Windows 11
    • RAM: 16 GB
    • Depolama: 155 GB SSD
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 1 gün önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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