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    Star Wars: Return of the Jedi yeniden vizyona giriyor

    25 Mayıs 1983 yılında vizyona giren Star Wars: Return of the Jedi tam 40 yılı geride bırakırken Lucasfilm bunun anısına filmi yeniden beyazperdeye çıkarma kararı aldı. 
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    Star Wars: Return of the Jedi Tam Boyutta Gör
    Star Wars hikâyesinde önemli bir yeri olan ve vizyona girişinin üzerinden tam 40 yıl geçen Star Wars: Return of the Jedi filmi yeniden sinemalarda gösterilecek. Lucasfilm serinin hayranlarına müjdeli haberi verdi.

    Star Wars: Return of the Jedi ne zaman vizyona giriyor?

    O dönem büyük ses getiren Star Wars üçlemesinin son filmi Star Wars: Return of the Jedi, 25 Mayıs 1983 tarihinde vizyona girmişti. 32.5 milyon dolar bütçesi olan film global çapta 475 milyon dolar hasılat elde etmişti. Ülkemize gelmesi ise neredeyse 3 yılı bulmuştu.

    Lucasfilm geride kalan 40 yılın anısına Star Wars: Return of the Jedi filmini yeniden vizyona sokma kararı aldı. 28 Nisan tarihinde ABD, İngiltere ve dünyanın pek çok bölgesinde serinin hayranları filmi yeniden izleme şansı bulacak. Yine tüm seriyi Disney+ platformunda izlemek mümkün.

    Yan yapımlar hariç toplamda 9 filme ulaşan Star Wars serisi için 3 yeni film daha duyurulmuştu. Daisy Ridley'nin canlandırdığı Rey, yeni Jedi Düzeni'nin parçası olarak yeni bir Jedi Akademisi kuran bir Jedi ustası olarak geri dönecek.

    Star Wars: Return of the Jedi sevenlere müjde Tam Boyutta Gör

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 5 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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