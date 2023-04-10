Star Wars: Return of the Jedi yeniden vizyona giriyor

Tam Boyutta Gör Star Wars hikâyesinde önemli bir yeri olan ve vizyona girişinin üzerinden tam 40 yıl geçen Star Wars: Return of the Jedi filmi yeniden sinemalarda gösterilecek. Lucasfilm serinin hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Star Wars: Return of the Jedi ne zaman vizyona giriyor?

O dönem büyük ses getiren Star Wars üçlemesinin son filmi Star Wars: Return of the Jedi, 25 Mayıs 1983 tarihinde vizyona girmişti. 32.5 milyon dolar bütçesi olan film global çapta 475 milyon dolar hasılat elde etmişti. Ülkemize gelmesi ise neredeyse 3 yılı bulmuştu.

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Lucasfilm geride kalan 40 yılın anısına Star Wars: Return of the Jedi filmini yeniden vizyona sokma kararı aldı. 28 Nisan tarihinde ABD, İngiltere ve dünyanın pek çok bölgesinde serinin hayranları filmi yeniden izleme şansı bulacak. Yine tüm seriyi Disney+ platformunda izlemek mümkün.

Yan yapımlar hariç toplamda 9 filme ulaşan Star Wars serisi için 3 yeni film daha duyurulmuştu. Daisy Ridley'nin canlandırdığı Rey, yeni Jedi Düzeni'nin parçası olarak yeni bir Jedi Akademisi kuran bir Jedi ustası olarak geri dönecek.

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Star Wars: Return of the Jedi sevenlere müjde