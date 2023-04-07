Star Wars Jedi: Survivor sistem gereksinimleri açıklandı: 155 GB depolama istiyor

Star Wars Jedi: Survivor sistem gereksinimleri açıklandı
Star Wars Jedi: Survivor paylaşılan sistem gereksinimlerine baktığımızda, oldukça mütevazı görünüyor. Bununla birlikte Respawn, oyuncular için en az 4 çekirdek ve 8 iş parçacıklı bir işlemci öneriyor. GPU tarafında ise en az 8GB VRAM ve DX12 destekli bir ekran kartına sahip olmaları gerekecek.
Bu gereksinimler modern bir oyun için o kadar da göz korkutucu değil. Ancak yapımın 155GB'lık büyük bir depolama alanına ihtiyaç duyacağını belirtelim.
Bilmeyenler için Star Wars Jedi: Survivor, bir önceki Jedi: Fallen Order'dan beş yıl sonrasını konu alıyor. Ana karakterimiz Cal, galakside kalan son Jedi'lardan biri olmanın ağırlığını hissetmeye başlarken, İmparatorluğun sürekli bir adım önünde olmaya çalışacak ve yepyeni karakterlerle ittifak kuracak. Ayrıca yeni yapımda, Cal'ın Güç'le olan bağlantısının daha da gelişeceğini hatırlatalım.
Star Wars Jedi: Survivor PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 sistemlerinde 28 Nisan’da yayınlanacak. İşte oyun için tavsiye edilen sistem gereksinimleri
Minimum
- İşlemci: Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-7700
- CPU Özellikleri: 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı
- Ekran Kartı: Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1070
- Ekran Kartı Özellikleri: DX12, 8 GB VRAM
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya Windows 11
- RAM: 8 GB
- Depolama: 155 GB
Önerilen
- İşlemci: Ryzen 5 5600X / Intel Core i5 11600K
- İşlemci Özellikleri: 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı
- Ekran Kartı: RX 6700XT / Nvidia GeForce RTX 2070
- Ekran Kartı Özellikleri: DX12, 8 GB VRAM
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya Windows 11
- RAM: 16 GB
- Depolama: 155 GB SSD
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı