Star Wars Jedi: Survivor sistem gereksinimleri açıklandı: 155 GB depolama istiyor

Tam Boyutta Gör Oyuncular tarafından merakla beklenen Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devam oyunu Star Wars Jedi: Survivor için sistem gereksimleri açıklandı. 28 Nisan'da piyasaya çıkacak yapım, geniş bir donanım yelpazesine destek sunacak gibi gözüküyor.

Star Wars Jedi: Survivor sistem gereksinimleri açıklandı

Star Wars Jedi: Survivor paylaşılan sistem gereksinimlerine baktığımızda, oldukça mütevazı görünüyor. Bununla birlikte Respawn, oyuncular için en az 4 çekirdek ve 8 iş parçacıklı bir işlemci öneriyor. GPU tarafında ise en az 8GB VRAM ve DX12 destekli bir ekran kartına sahip olmaları gerekecek.

Bu gereksinimler modern bir oyun için o kadar da göz korkutucu değil. Ancak yapımın 155GB'lık büyük bir depolama alanına ihtiyaç duyacağını belirtelim.

Bilmeyenler için Star Wars Jedi: Survivor, bir önceki Jedi: Fallen Order'dan beş yıl sonrasını konu alıyor. Ana karakterimiz Cal, galakside kalan son Jedi'lardan biri olmanın ağırlığını hissetmeye başlarken, İmparatorluğun sürekli bir adım önünde olmaya çalışacak ve yepyeni karakterlerle ittifak kuracak. Ayrıca yeni yapımda, Cal'ın Güç'le olan bağlantısının daha da gelişeceğini hatırlatalım.

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Star Wars Jedi: Survivor PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 sistemlerinde 28 Nisan’da yayınlanacak. İşte oyun için tavsiye edilen sistem gereksinimleri

Minimum

İşlemci: Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-7700

CPU Özellikleri: 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı

Ekran Kartı: Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1070

Ekran Kartı Özellikleri: DX12, 8 GB VRAM

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya Windows 11

RAM: 8 GB

Depolama: 155 GB

Önerilen

İşlemci: Ryzen 5 5600X / Intel Core i5 11600K

İşlemci Özellikleri: 4 çekirdek ve 8 iş parçacığı

Ekran Kartı: RX 6700XT / Nvidia GeForce RTX 2070

Ekran Kartı Özellikleri: DX12, 8 GB VRAM

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya Windows 11

RAM: 16 GB

Depolama: 155 GB SSD

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Star Wars Jedi: Survivor sistem gereksinimleri açıklandı!