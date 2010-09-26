StarCraft II, Nvidia 3DVision teknolojisine destek aldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yıllar süren uzun bir bekleyişin ardından Temmuz ayında satışa sunulan StarCraft II: Wings of Liberty için hazırlanan 1.1.0 versiyon numaralı yeni güncelleme önemli iyileştirmeler sunuyor. Yeni oyun için saat, yeni hızlı kaydet özelliği ve yeni kontrol paneli gibi özelliklere sahip 1.1.0 güncellemesi, Nvidia 3DVision teknolojisine destek de getiriyor.
Blizzard tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, Nvidia 3DVision teknolojisi ile uyumlu masaüstü veya dizüstü bilgisayar sistemlerinde, StarCraft II'yi üç boyutlu olarak oynayabilecekler. Nvidia, StarCraft II'de en iyi 3DVision deneyimini yaşamak için, GeForce 260.03 ve üzeri ekran kartı sürücülerinin kullanılmasını tavsiye ediyor.
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freedila@hotmail.com
intelde 3. monitör için bi kart daha gerekiyor.
Gerçi nvidiada physx ve cuda var + olarak ati de ne var tam bilmiyorum :D
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bu sistemi toplamayı düşünüyorum acaba bu mönitörler normal monitör olarak da kullanılıyormu??? acaba normal kullanımda ne gibi dezavantajları olabilir ?? bulanıklık vs olurmu sizce?? yoksa biraz gereksiz gibi
Zaten normal monitör sadece 3D destekli uygulamalarda kendin istersen 3D modunu açarsın. Gereksiz mi gerekli mi orası sana kalmış...
samsungevi.com/...
sc2 yi 3d oynayabilirmiyiz ne gibi donanımlar gerekli
3dvision destekli ekran kartın varsa oynarsın fakat fps nin yarısını alacağını unutma