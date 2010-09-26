StarCraft II, Nvidia 3DVision teknolojisine destek aldı

Yıllar süren uzun bir bekleyişin ardından Temmuz ayında satışa sunulan StarCraft II: Wings of Liberty için hazırlanan 1.1.0 versiyon numaralı yeni güncelleme önemli iyileştirmeler sunuyor. Yeni oyun için saat, yeni hızlı kaydet özelliği ve yeni kontrol paneli gibi özelliklere sahip 1.1.0 güncellemesi, Nvidia 3DVision teknolojisine destek de getiriyor.

Blizzard tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, Nvidia 3DVision teknolojisi ile uyumlu masaüstü veya dizüstü bilgisayar sistemlerinde, StarCraft II'yi üç boyutlu olarak oynayabilecekler. Nvidia, StarCraft II'de en iyi 3DVision deneyimini yaşamak için, GeForce 260.03 ve üzeri ekran kartı sürücülerinin kullanılmasını tavsiye ediyor.