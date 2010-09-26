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StarCraft II, Nvidia 3DVision teknolojisine destek aldı

8 yıl
10,1b
1
13
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yıllar süren uzun bir bekleyişin ardından Temmuz ayında satışa sunulan StarCraft II: Wings of Liberty için hazırlanan 1.1.0 versiyon numaralı yeni güncelleme önemli iyileştirmeler sunuyor. Yeni oyun için saat, yeni hızlı kaydet özelliği ve yeni kontrol paneli gibi özelliklere sahip 1.1.0 güncellemesi, Nvidia 3DVision teknolojisine destek de getiriyor.

Blizzard tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, Nvidia 3DVision teknolojisi ile uyumlu masaüstü veya dizüstü bilgisayar sistemlerinde, StarCraft II'yi üç boyutlu olarak oynayabilecekler. Nvidia, StarCraft II'de en iyi 3DVision deneyimini yaşamak için, GeForce 260.03 ve üzeri ekran kartı sürücülerinin kullanılmasını tavsiye ediyor.


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freedila 8 yıl
Samsung 2233 120 hz Monitör ve Nvidia 3D Vision seti 2. el uygun fiyata satabilirim . 15 günlük cihazlar ..
freedila@hotmail.com
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gunescan 8 yıl
@Vidoko haklısın dostum ama amd'nin de eyefinity3 teknolojisi var.
intelde 3. monitör için bi kart daha gerekiyor.
Gerçi nvidiada physx ve cuda var + olarak ati de ne var tam bilmiyorum :D
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Master_Evil 8 yıl
starcraftın neresinde 3d olacak sinematikler mi oyun içi mi?
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vidoko 8 yıl
arkadaş oyunlara hep desteği nvidia veriyor amd ati boş boş otuuyor kızıyorum açıkçası, şu kötü durumda bile nvidia ekrankartı satmasında haklı ..inşllah 2011 de iyi bir kapışma olur ..nvidianın ezilmesi oyuncuların zaarına ..
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panzer_8888 8 yıl
3dvision destekli ekran kartın varsa oynarsın fakat fps nin yarısını alacağını unutma


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bu sistemi toplamayı düşünüyorum acaba bu mönitörler normal monitör olarak da kullanılıyormu??? acaba normal kullanımda ne gibi dezavantajları olabilir ?? bulanıklık vs olurmu sizce?? yoksa biraz gereksiz gibi
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hapocod 8 yıl
bence gereksiz bir masraf tek gtx460 çok zorlanır ayrıca..
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Dovahkiin 8 yıl

panzer_8888

bu sistemi toplamayı düşünüyorum acaba bu mönitörler normal monitör olarak da kullanılıyormu??? acaba normal kullanımda ne gibi dezavantajları olabilir ?? bulanıklık vs olurmu sizce?? yoksa biraz gereksiz gibi


Zaten normal monitör sadece 3D destekli uygulamalarda kendin istersen 3D modunu açarsın. Gereksiz mi gerekli mi orası sana kalmış...
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panzer_8888 8 yıl
acaba şu monitörü alıp

samsungevi.com/...

sc2 yi 3d oynayabilirmiyiz ne gibi donanımlar gerekli
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hapocod 8 yıl

panzer_8888

acaba şu monitörü alıp

samsungevi.com/...

sc2 yi 3d oynayabilirmiyiz ne gibi donanımlar gerekli

3dvision destekli ekran kartın varsa oynarsın fakat fps nin yarısını alacağını unutma
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hapocod 8 yıl
gtx460 slı ile akıcı oynanabilir tahminen 3D v.
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