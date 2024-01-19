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    Starlink, dudak uçuklatan fiyata 10 Gbps hızında "fiber uzay interneti" veriyor

    SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink, 10 Gbps’e varan hızlar sunan yeni bir hizmet başlatıyor. Öte yandan “Community Gateway” olarak adlandırılan program hiç de ucuz değil.
    Starlink, 10 Gbps hızında uzay interneti vermeye başladı Tam Boyutta Gör
    Starlink'in uzaydan güvenilir internet bağlantısı sağlama konusunda dünyanın önde gelen şirketi olduğu açık. SpaceX şirketi şimdi yeni bir alana giriyor ve sadece karavancılar, tekneciler ve uzak ev sahipleri için küçük çanaklar sunmak yerine, daha büyük ölçekli topluluk düzeyinde ürünlerini genişletmek istiyor.

    "Uzay fiberi"

    Şirket, uzaydan fiber benzeri internet performansı sunacağını iddia ettiği Community Gateways adlı yeni bir program duyurdu. Kulağa harika gelse de, bu kendiniz için satın alabileceğiniz bir şey değil. Eğer yüksek ücreti ödemeye karar verirseniz SpaceX size sadece bir çanak göndermekle kalmayacak; şirketin yörüngedeki uydu filosundan 10 Gbps'ye kadar geniş bant hızlarını almaya adanmış bir tesisin inşasına yardımcı olacak. 

    Bununla birlikte Starlink Community Gateway tam olarak bireyleri hedeflemiyor, daha çok uzak bölgelere yüksek hızlı geniş bant getirmenin yollarını bulmaya çalışan internet servis sağlayıcılarına hitap ediyor. Programa giriş için ise 1.25 milyon dolar veya 37.7 milyon TL ödemek gerekiyor. Ancak ödeme tek seferlik de değil. Gigabit internet başına aylık 75 bin dolar ödemek gerekiyor. Eğer saniyede 10 gigabite kadar indirme, 10 gigabite kadar yükleme hızına ve 99 ms’den daha az gecikme süresine sahip olmak için aylık 750 bin dolar ödemek gerekecek.

    Starlink, 10 Gbps hızında uzay interneti vermeye başladı Tam Boyutta Gör
    Community Gateway'ler sayesinde Starlink uyduları fiber benzeri hızlar sunabiliyor ve yerel sağlayıcılar son kilometre fiber, sabit kablosuz ve mobil kablosuz kullanarak evlere, işyerlerine ve hükümetlere bağlantı dağıtabiliyor. Community Gateway trafiği Starlink'in küresel lazer ağından geçiyor ve özel bir Ka spektrum bandında çalışan yüksek bant genişliğine sahip ağ geçitlerini kullanıyor.

    Eylül ayında şirket, Alaska yakınlarındaki bir adada bulunan Unalaska kasabası sakinleri için ilk Topluluk Ağ Geçidini inşa ettiğini açıklamıştı. Alaska'nın uzak adası Unalaska'daki bu Community Gateway, %99'un üzerinde çalışma süresiyle binlerce yeni müşteriye hizmet vermeye yetecek 10 gigabit simetrik bağlantı çıkışı sağlayabiliyor

    Kaynakça https://bgr.com/tech/starlink-community-gateways-boast-10-gbps-speeds-from-space-but-it-costs-millions/ https://www.starlinkinternet.info/community-gateway
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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