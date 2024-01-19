Starlink, dudak uçuklatan fiyata 10 Gbps hızında "fiber uzay interneti" veriyor

Tam Boyutta Gör Starlink'in uzaydan güvenilir internet bağlantısı sağlama konusunda dünyanın önde gelen şirketi olduğu açık. SpaceX şirketi şimdi yeni bir alana giriyor ve sadece karavancılar, tekneciler ve uzak ev sahipleri için küçük çanaklar sunmak yerine, daha büyük ölçekli topluluk düzeyinde ürünlerini genişletmek istiyor.

"Uzay fiberi"

Şirket, uzaydan fiber benzeri internet performansı sunacağını iddia ettiği Community Gateways adlı yeni bir program duyurdu. Kulağa harika gelse de, bu kendiniz için satın alabileceğiniz bir şey değil. Eğer yüksek ücreti ödemeye karar verirseniz SpaceX size sadece bir çanak göndermekle kalmayacak; şirketin yörüngedeki uydu filosundan 10 Gbps'ye kadar geniş bant hızlarını almaya adanmış bir tesisin inşasına yardımcı olacak.

Bununla birlikte Starlink Community Gateway tam olarak bireyleri hedeflemiyor, daha çok uzak bölgelere yüksek hızlı geniş bant getirmenin yollarını bulmaya çalışan internet servis sağlayıcılarına hitap ediyor. Programa giriş için ise 1.25 milyon dolar veya 37.7 milyon TL ödemek gerekiyor. Ancak ödeme tek seferlik de değil. Gigabit internet başına aylık 75 bin dolar ödemek gerekiyor. Eğer saniyede 10 gigabite kadar indirme, 10 gigabite kadar yükleme hızına ve 99 ms’den daha az gecikme süresine sahip olmak için aylık 750 bin dolar ödemek gerekecek.

Tam Boyutta Gör Community Gateway'ler sayesinde Starlink uyduları fiber benzeri hızlar sunabiliyor ve yerel sağlayıcılar son kilometre fiber, sabit kablosuz ve mobil kablosuz kullanarak evlere, işyerlerine ve hükümetlere bağlantı dağıtabiliyor. Community Gateway trafiği Starlink'in küresel lazer ağından geçiyor ve özel bir Ka spektrum bandında çalışan yüksek bant genişliğine sahip ağ geçitlerini kullanıyor.

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Eylül ayında şirket, Alaska yakınlarındaki bir adada bulunan Unalaska kasabası sakinleri için ilk Topluluk Ağ Geçidini inşa ettiğini açıklamıştı. Alaska'nın uzak adası Unalaska'daki bu Community Gateway, %99'un üzerinde çalışma süresiyle binlerce yeni müşteriye hizmet vermeye yetecek 10 gigabit simetrik bağlantı çıkışı sağlayabiliyor

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