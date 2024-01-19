Starlink, dudak uçuklatan fiyata 10 Gbps hızında "fiber uzay interneti" veriyor

"Uzay fiberi"
Şirket, uzaydan fiber benzeri internet performansı sunacağını iddia ettiği Community Gateways adlı yeni bir program duyurdu. Kulağa harika gelse de, bu kendiniz için satın alabileceğiniz bir şey değil. Eğer yüksek ücreti ödemeye karar verirseniz SpaceX size sadece bir çanak göndermekle kalmayacak; şirketin yörüngedeki uydu filosundan 10 Gbps'ye kadar geniş bant hızlarını almaya adanmış bir tesisin inşasına yardımcı olacak.
Bununla birlikte Starlink Community Gateway tam olarak bireyleri hedeflemiyor, daha çok uzak bölgelere yüksek hızlı geniş bant getirmenin yollarını bulmaya çalışan internet servis sağlayıcılarına hitap ediyor. Programa giriş için ise 1.25 milyon dolar veya 37.7 milyon TL ödemek gerekiyor. Ancak ödeme tek seferlik de değil. Gigabit internet başına aylık 75 bin dolar ödemek gerekiyor. Eğer saniyede 10 gigabite kadar indirme, 10 gigabite kadar yükleme hızına ve 99 ms’den daha az gecikme süresine sahip olmak için aylık 750 bin dolar ödemek gerekecek.
Eylül ayında şirket, Alaska yakınlarındaki bir adada bulunan Unalaska kasabası sakinleri için ilk Topluluk Ağ Geçidini inşa ettiğini açıklamıştı. Alaska'nın uzak adası Unalaska'daki bu Community Gateway, %99'un üzerinde çalışma süresiyle binlerce yeni müşteriye hizmet vermeye yetecek 10 gigabit simetrik bağlantı çıkışı sağlayabiliyorKaynakça https://bgr.com/tech/starlink-community-gateways-boast-10-gbps-speeds-from-space-but-it-costs-millions/ https://www.starlinkinternet.info/community-gateway Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.