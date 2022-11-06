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    Starlink abonelerine adil kullanım kotası: 1TB'ı aşanın hızı yavaşlatılacak

    SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink için adil kullanım kotası getiriyor. 1TB aşımı sonrasında abonelerin kullanım hızı düşürülecek.                           
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    starlink uydu interneti 1tb Tam Boyutta Gör
    SpaceX, Starlink uydu interneti hizmeti için sınırsız bant genişliği sunuyordu ancak artık 1TB indirmeyi aşan kullanıcıların hızını kısıtlayacak.

    Adil kullanım kotası: 1TB

    Starlink, Amerika ve Kanada’daki ev kullanıcılarına gönderdiği e-postada adil kullanım noktası dahil bir dizi yeni uygulamadan bahsetti. Kullanıcılara 1TB sınırını aşmaları halinde aylık faturalandırma döneminin geri kalanı için temel erişim hizmetinin verileceği bilgisi verildi. Bu, öncelikli erişimi olmayan abonelerin daha yavaş hızlarda internete bağlanacağı anlamına geliyor. İnternetin yoğun olarak kullanılmadığı saatlerde (özellikle 23.00 - 07.00 arası) hız sınırı uygulanmayacak.

    Aboneler, kullanıcı hesaba sayfasından veri kullanımını takip ederek 1TB sınırına ne kadar yaklaştıklarını görebilecek. Bu arada ağ analiz şirketi Ookla’ya göre Starlink abone sayısının artmasından kaynaklı indirme ve yükleme hızlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Starlink, interneti yoğun olarak kullanan %10’luk kesimini sınırlayarak hızı iyileştirmeyi düşünüyor.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 1 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 2 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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