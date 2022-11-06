Starlink abonelerine adil kullanım kotası: 1TB'ı aşanın hızı yavaşlatılacak

Adil kullanım kotası: 1TB
Starlink, Amerika ve Kanada’daki ev kullanıcılarına gönderdiği e-postada adil kullanım noktası dahil bir dizi yeni uygulamadan bahsetti. Kullanıcılara 1TB sınırını aşmaları halinde aylık faturalandırma döneminin geri kalanı için temel erişim hizmetinin verileceği bilgisi verildi. Bu, öncelikli erişimi olmayan abonelerin daha yavaş hızlarda internete bağlanacağı anlamına geliyor. İnternetin yoğun olarak kullanılmadığı saatlerde (özellikle 23.00 - 07.00 arası) hız sınırı uygulanmayacak.
Aboneler, kullanıcı hesaba sayfasından veri kullanımını takip ederek 1TB sınırına ne kadar yaklaştıklarını görebilecek. Bu arada ağ analiz şirketi Ookla’ya göre Starlink abone sayısının artmasından kaynaklı indirme ve yükleme hızlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Starlink, interneti yoğun olarak kullanan %10’luk kesimini sınırlayarak hızı iyileştirmeyi düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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