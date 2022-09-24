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    Starlink için büyük sorun: Kullanıcı sayısı yükseldikçe internet hızı düşüyor

    Hız testlerinin gösterdiğine göre Starlink, daha fazla insan kullandıkça çok daha yavaşlıyor. SpaceX ise daha fazla uydunun interneti daha hızlı hale getireceğini söylüyor.
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    Starlink kullanıcı sayısı yükseldikçe internet hızı düşüyor
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    SpaceX’in Starlink uydu internet hizmeti büyümeye ve kullanım kapasitesini yeni seçeneklerle artırmaya devam ederken hız konusunda sorunlar yaşamakta. Yapılan hız testlerine göre yılın ikinci çeyreğinde ortalama indirme ve yükleme hızlarında ciddi düşüş yaşanmakta.

    Kablolu internet şimdilik en iyisi

    Ookla tarafından yayınlanan raporda Starlink’in yılın ikinci çeyreğinde ortalama medyan indirme hızı 62.5 Mbps ve 7.2 Mbps yükleme hızı elde ettiğini ortaya koyuyor. Bu değerler yılın ilk çeyreğinde ise sırasıyla 90.6 Mbps ve 9.3 Mbps olarak gerçekleşmişti. Ek olarak gecikme değerleri de 43 ms seviyesinden 48 ms düzeyine yükseldi. ABD’deki kablolu geniş bant internet ise aynı raporda ortalama 150.1 Mbps indirme, 21.5 Mbps yükleme ve 14 ms gecikme sunuyor.

    Kullanıcı sayısı artınca hız düşüyor

    Starlink kullanıcı sayısı yükseldikçe internet hızı düşüyor
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    Her ne kadar rapordaki veriler ABD içerisindeki kullanıcılara dayandırılıyor olsa da Ookla tarafından açıklananlara göre geçtiğimiz yıldan beri artan kullanıcı sayısının Starlink hızını küresel ölçekte düşürdüğü belirtiliyor.

    Kullanıcı tabanlı hız testlerine dayanan Ookla raporları, geçen ay Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından Starlink'e verilmiş olan geçici 885,51 milyon dolarlık geniş bant fonu başvurusunu reddettiğinde alıntılanmıştı. FCC, Starlink'in istediği hibe için gerekli 100 Mbps indirme ve 20 Mbps yükleme hızlarını sağlayıp sağlayamayacağından şüphe duyduğunu açıklamıştı.

    SpaceX’in verilerine göre Starlink, halihazırda 32 ülkede 500.000 kullanıcı tarafından kullanılıyor. Kullanıcı sayısının yoğun olduğu bölgelerde ise Starlink internet hızının düştüğü kabul ediliyor ancak yeterli uydu sayısına ulaşıldığında böyle bir şeyin olmayacağının altı çiziliyor. Öte yandan Starlink uydu sayısı 3.000’i aşmış durumda. Ek olarak FCC, Starlink’e 12.000 uydu için izin vermiş durumda ve daha binlercesi için de kapı açık tutuluyor.

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    M
    makine26 4 gün önce

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