Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Starlink, Los Angeles yangını için “doğrudan hücresel bağlantı” hizmetini başlattı

    SpaceX’in uydu internet birimi Starlink, T-Mobile ile birlikte çalışarak Los Angeles’ta yaşanan yangın olayında mağdurlara destek olmak için doğrudan hücresel bağlantı hizmetini başlattı.
    Starlink’ten Los Angeles yangını için “doğrudan hücresel” hamlesi Tam Boyutta Gör
    Kaliforniya’nın Los Angeles bölgesini etkisi altına alan yangınlarla mücadele devam ederken, T-Mobile ve SpaceX önemli bir adım attı. Kısa bir süre önce yapılan açıklamaya göre, Starlink’ın telefonlara doğrudan hücresel bağlantı imkanı sunan “Direct-to-Cell” (DTC) uyduları üzerinden T-Mobile kullanıcılarına acil durum mesajlaşma hizmeti verilmeye başlandı.

    T-Mobile'dan yapılan açıklamada kablosuz acil durum uyarıları, SMS ve 911'e mesaj gönderilmesini sağlamak için bu hizmeti devreye aldıkları belirtildi. Ayrıca SpaceX’in henüz DTC takımyıldızının tam olarak konuşlandırılmadığını ancak ihtiyaç olduğu için hizmetin geçici olarak kullanıma sunulduğuna dikkat çekildi. Bununla birlikte bölgede devredışı kalan altyapılardan etkilenmemek için yayın kuruluşları Starlink üzerinden canlı yayınlar da gerçekleştirdi.

    Öte yandan T-Mobile, kendi ağının “güçlü bir şekilde ayakta kaldığını” ve ticari elektrik kesintisi nedeniyle devre dışı kalan istasyonların yarısının yeniden hizmete alındığını ifade etti. Şirket, Altadena, Duarte, Calabasas, Malibu, Fillmore ve Agoura Hills gibi etkilenen bölgelerdeki ağ altyapısının değerlendirildiğini ve güvenli koşullar oluştuğunda taşınabilir jeneratörlerin konuşlandırılarak ticari elektrik sağlanana kadar destek sağlanacağını açıkladı.

    T-Mobile ve SpaceX, bu uydu mesajlaşma hizmetini daha önce Milton ve Helene kasırgaları sırasında devreye almıştı. Los Angeles yangınları ise bu teknolojinin bir doğal afet sırasında üçüncü kez kullanıldığına işarete ediyor. Hizmetten faydalanmak için T-Mobile kullanıcılarının desteklenen bir telefona sahip olması gerekiyor. Bununla birlikte, uydu üzerinden gönderilen kablosuz acil durum uyarıları ve tahliye bildirimleri, hangi operatörü kullandıklarına bakılmaksızın bölgedeki herkese ulaştırılabiliyor.

    Çoğu cihaz ile uyumlu

    Starlink’ten Los Angeles yangını için “doğrudan hücresel” hamlesi Tam Boyutta Gör
    T-Mobile, uydu mesajlaşma hizmetinin Android telefonların çoğu ile iPhone 14 serisinden önceki modellerle uyumlu olduğunu belirtti. Ancak iPhone 14 ve üstü modellerde iOS 18 ile çalışan kullanıcılar, Apple’ın Globalstar ile yaptığı iş birliği sayesinde iMessage mesajlarını uydu üzerinden gönderebiliyor. T-Mobile, bu kullanıcıların SpaceX’in değil Apple’ın uydu altyapısını kullandığını da vurguladı.

    Bu arada T-Mobile, bu hizmetin beta testlerine başlanacağını duyurmuş ve kullanıcılar için kayıt sürecini açmıştı. Yıl boyunca beta sürecinde Starlink’in yeni hizmeti test edilecek ve sonrasında çağrı ve veri özellikleri devreye alınacak. Bu süreç zarfında SpaceX ise yeni DTC özellikli uyduları fırlatarak ağı genişleketecek.

    Starlink'in hem normal uydu internet hizmeti hem de DTC hizmeti özellikle doğal afetlerde daha önce mümkün olmayan faydalar sağlayabilir. Doğal afetlerde çöken altyapılar iletişime zarar verirken yardımların ulaşımını da daha zor hale getiriyor. Öte yandan Starlink'in Türkiye'de aktif olarak hizmet vermediğini de belirtelim. Hizmetin, Türkiye'ye ne zaman geleceği ise belirsiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    regülatör basınç ayarı düşükse ne olur lenovo mu acer mi otele kız arkadaşımla gidebilir miyim mmt şanzıman olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Hometech Alfa 720C
    Hometech Alfa 720C
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız