Starlink, Los Angeles yangını için “doğrudan hücresel bağlantı” hizmetini başlattı

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Tam Boyutta Gör Kaliforniya’nın Los Angeles bölgesini etkisi altına alan yangınlarla mücadele devam ederken, T-Mobile ve SpaceX önemli bir adım attı. Kısa bir süre önce yapılan açıklamaya göre, Starlink’ın telefonlara doğrudan hücresel bağlantı imkanı sunan “Direct-to-Cell” (DTC) uyduları üzerinden T-Mobile kullanıcılarına acil durum mesajlaşma hizmeti verilmeye başlandı.

Starlink, Los Angeles'ta aktif

T-Mobile'dan yapılan açıklamada kablosuz acil durum uyarıları, SMS ve 911'e mesaj gönderilmesini sağlamak için bu hizmeti devreye aldıkları belirtildi. Ayrıca SpaceX’in henüz DTC takımyıldızının tam olarak konuşlandırılmadığını ancak ihtiyaç olduğu için hizmetin geçici olarak kullanıma sunulduğuna dikkat çekildi. Bununla birlikte bölgede devredışı kalan altyapılardan etkilenmemek için yayın kuruluşları Starlink üzerinden canlı yayınlar da gerçekleştirdi.

Öte yandan T-Mobile, kendi ağının “güçlü bir şekilde ayakta kaldığını” ve ticari elektrik kesintisi nedeniyle devre dışı kalan istasyonların yarısının yeniden hizmete alındığını ifade etti. Şirket, Altadena, Duarte, Calabasas, Malibu, Fillmore ve Agoura Hills gibi etkilenen bölgelerdeki ağ altyapısının değerlendirildiğini ve güvenli koşullar oluştuğunda taşınabilir jeneratörlerin konuşlandırılarak ticari elektrik sağlanana kadar destek sağlanacağını açıkladı.

T-Mobile ve SpaceX, bu uydu mesajlaşma hizmetini daha önce Milton ve Helene kasırgaları sırasında devreye almıştı. Los Angeles yangınları ise bu teknolojinin bir doğal afet sırasında üçüncü kez kullanıldığına işarete ediyor. Hizmetten faydalanmak için T-Mobile kullanıcılarının desteklenen bir telefona sahip olması gerekiyor. Bununla birlikte, uydu üzerinden gönderilen kablosuz acil durum uyarıları ve tahliye bildirimleri, hangi operatörü kullandıklarına bakılmaksızın bölgedeki herkese ulaştırılabiliyor.

Çoğu cihaz ile uyumlu

Tam Boyutta Gör T-Mobile, uydu mesajlaşma hizmetinin Android telefonların çoğu ile iPhone 14 serisinden önceki modellerle uyumlu olduğunu belirtti. Ancak iPhone 14 ve üstü modellerde iOS 18 ile çalışan kullanıcılar, Apple’ın Globalstar ile yaptığı iş birliği sayesinde iMessage mesajlarını uydu üzerinden gönderebiliyor. T-Mobile, bu kullanıcıların SpaceX’in değil Apple’ın uydu altyapısını kullandığını da vurguladı.

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Bu arada T-Mobile, bu hizmetin beta testlerine başlanacağını duyurmuş ve kullanıcılar için kayıt sürecini açmıştı. Yıl boyunca beta sürecinde Starlink’in yeni hizmeti test edilecek ve sonrasında çağrı ve veri özellikleri devreye alınacak. Bu süreç zarfında SpaceX ise yeni DTC özellikli uyduları fırlatarak ağı genişleketecek.

Starlink'in hem normal uydu internet hizmeti hem de DTC hizmeti özellikle doğal afetlerde daha önce mümkün olmayan faydalar sağlayabilir. Doğal afetlerde çöken altyapılar iletişime zarar verirken yardımların ulaşımını da daha zor hale getiriyor. Öte yandan Starlink'in Türkiye'de aktif olarak hizmet vermediğini de belirtelim. Hizmetin, Türkiye'ye ne zaman geleceği ise belirsiz.

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Starlink’ten Los Angeles yangını için “doğrudan hücresel” hamlesi