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    iPhone'lar Starlink desteği kazanıyor, ABD'de test edilmeye başlandı

    Apple, iPhone 14 serisinden beri belirli ülkelerde uydu bağlantısı sunuyor. Şirket, şimdi Starlink desteğini getirmek için SpaceX ile birlikte çalışıyor.        
    Apple SpaceX iPhone Starlink iOS 18.3 Tam Boyutta Gör
    Yeni bir rapor, Apple’ın iPhone’lara Starlink uydu ağı desteği kazandırmak için SpaceX ve T-Mobile ile birlikte çalıştığını söylüyor. Yakın zamanda yayınlanan iOS 18.3 güncellemesiyle Starlink belirli iPhone kullanıcıları için etkinleştirildi.

    iPhone kullanıcıları, Apple’ın kendi uydu iletişim hizmetine bir alternatif olarak Starlink’i kullanabilecek. T-Mobile, az sayıda iPhone kullanıcısıyla Starlink hizmetinin erken bir sürümünü test etmeye başladı.

    Starlink'in ilk sürümü yalnızca mesajlaşma için kullanılabilecek. Ancak SpaceX ve T-Mobile, gelecekte veri bağlantıları ve sesli aramalar için de kullanılabileceğini söyledi. Program ayrıca şimdilik yalnızca ABD’deki kullanıcıları kapsıyor. Apple'ın Globalstar hizmeti çok daha fazla ülkede kullanımda. SpaceX, Starlink'i küresel olarak sunmayı planlıyor.

    Starlink, 100'den fazla ülke ve bölgede kapsama alanıyla açık ara en büyük uydu iletişim hizmetleri sağlayıcısı. Ancak, ne SpaceX’in Starlink’i ne de Apple’ın iPhone 14 serisinden beri mevcut olan uydu bağlantısı özelliği Türkiye’de kullanılamıyor.

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