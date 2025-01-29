iPhone'lar Starlink desteği kazanıyor, ABD'de test edilmeye başlandı

Tam Boyutta Gör Yeni bir rapor, Apple’ın iPhone’lara Starlink uydu ağı desteği kazandırmak için SpaceX ve T-Mobile ile birlikte çalıştığını söylüyor. Yakın zamanda yayınlanan iOS 18.3 güncellemesiyle Starlink belirli iPhone kullanıcıları için etkinleştirildi.

Starlink, Afrika’daki bazı internet sağlayıcılarından daha ucuz 2 hf. önce eklendi

iOS 18.3, iPhone'lara Starlink desteği getiriyor

iPhone kullanıcıları, Apple’ın kendi uydu iletişim hizmetine bir alternatif olarak Starlink’i kullanabilecek. T-Mobile, az sayıda iPhone kullanıcısıyla Starlink hizmetinin erken bir sürümünü test etmeye başladı.

Starlink'in ilk sürümü yalnızca mesajlaşma için kullanılabilecek. Ancak SpaceX ve T-Mobile, gelecekte veri bağlantıları ve sesli aramalar için de kullanılabileceğini söyledi. Program ayrıca şimdilik yalnızca ABD’deki kullanıcıları kapsıyor. Apple'ın Globalstar hizmeti çok daha fazla ülkede kullanımda. SpaceX, Starlink'i küresel olarak sunmayı planlıyor.

Starlink, 100'den fazla ülke ve bölgede kapsama alanıyla açık ara en büyük uydu iletişim hizmetleri sağlayıcısı. Ancak, ne SpaceX’in Starlink’i ne de Apple’ın iPhone 14 serisinden beri mevcut olan uydu bağlantısı özelliği Türkiye’de kullanılamıyor.

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iPhone'lar Starlink desteği kazanıyor, ABD'de test ediliyor