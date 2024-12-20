Telefonlar için Starlink hizmeti Yeni Zelanda'da hayata geçiyor

Starlink, Yeni Zelanda genelinde uydu üzerinden mesajlaşma hizmetini başlattı. Bu yenilikçi hizmet, ülkenin telekomünikasyon şirketlerinden One NZ’nin desteğiyle hayata geçiriliyor. Starlink’in bu kapsamda sunduğu ilk ulusal hizmet olması, projeyi daha da dikkat çekici hale getiriyor.
Şimdilik hizmet çok yavaş
Yeni Zelanda, geniş kırsal alanlarıyla bilinen bir ülke ve bu bölgelerde mobil kapsama alanı çoğu zaman sınırlı kalıyor. Son verilere göre ülkenin karasal baz istasyonları ile sadece yüzde 60’ı kapsanıyor. Starlink’in sunduğu uydu tabanlı mesajlaşma, büyük şehirlerden uzakta yaşayanlar için iletişimde bir devrim anlamına geliyor. Artık sinyal eksikliği nedeniyle iletişimde yaşanan sıkıntılar önemli ölçüde azalacak ve kapsama alanı gibi sorunlar da ortadan kalkacak.
Ek olarak, hizmet yalnızca dört akıllı telefon modeliyle uyumlu: Samsung Galaxy Z Flip 6, Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy S24 Ultra ve OPPO Find X8 Pro. Ancak bu cihaz listesinin önümüzdeki yıl genişletilmesi planlanıyor. Bu telefonlarda herhangi bir değişiklik yapmak gerekmiyor. Teorik olarak mevcut tüm modern telefonlar bu hizmeti kullanabilir. SpaceX’in başındaki isim Elon Musk, daha önceki açıklamalarında 2025 içinde sesli arama ve veri paylaşımı gibi özellikleri de geleceğinin sinyalini vermişti.
Bu arada hizmet, şu an için sadece One NZ’nin aylık ücretli planlarına abone olan müşteriler için ücretsiz sunuluyor. Yeni aboneler ve diğer planları kullananlar için fiyatlandırma detayları ise henüz açıklanmadı. Starlink, dünya genelinde kapsamlı uydu tabanlı hizmetler sunmak için farklı telekomünikasyon şirketleriyle iş birliği yapıyor. ABD ve Yeni Zelanda haricinde Kanada, Japonya, Avustralya, İsviçre, Şili ve Peru’daki operatörlerle de çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Güzel olmuş...