Telefonlar için Starlink hizmeti Yeni Zelanda'da hayata geçiyor

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Tam Boyutta Gör SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink’i akıllı telefonların da kullanabileceği bir ağ haline getirmek için bir süredir yörüngeye uydular fırlatıyor. Bu amaç için tasarlanan Starlink DTC (Direct to Cell) uyduları ile firma artık hizmeti başlatmaya hazır. ABD’de T-Mobile ilk hizmet için üye toplamaya başlarken şimdi de bu çok önemli hizmet, Yeni Zelanda’da hayata geçiyor.

Starlink, Yeni Zelanda genelinde uydu üzerinden mesajlaşma hizmetini başlattı. Bu yenilikçi hizmet, ülkenin telekomünikasyon şirketlerinden One NZ’nin desteğiyle hayata geçiriliyor. Starlink’in bu kapsamda sunduğu ilk ulusal hizmet olması, projeyi daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Şimdilik hizmet çok yavaş

Yeni Zelanda, geniş kırsal alanlarıyla bilinen bir ülke ve bu bölgelerde mobil kapsama alanı çoğu zaman sınırlı kalıyor. Son verilere göre ülkenin karasal baz istasyonları ile sadece yüzde 60’ı kapsanıyor. Starlink’in sunduğu uydu tabanlı mesajlaşma, büyük şehirlerden uzakta yaşayanlar için iletişimde bir devrim anlamına geliyor. Artık sinyal eksikliği nedeniyle iletişimde yaşanan sıkıntılar önemli ölçüde azalacak ve kapsama alanı gibi sorunlar da ortadan kalkacak.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Starlink’in yörüngede sadece 340’tan fazla DTC özellikli uydusu bulunuyor. Firmanın toplam Starlink uydu sayısı ise 6.800’ü geçmiş durumda. Dolayısıyla doğrudan telefonlara hizmeti mevcut mobil ağlara kıyasla oldukça yavaş. İlk aşamada, mesajların gönderilip alınmasının üç dakika sürmesi bekleniyor. Ancak bu sürenin on dakikayı bulabileceği de belirtiliyor. Bu nedenle, özellikle uzak bölgelerde seyahat edenlerin yanlarında kişisel konum belirleyici cihazlar taşıması öneriliyor. Bu süreler uydu sayısının artmasıyla en nihayetinde standart mesajlaşma kadar hızlı olacak.

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Ek olarak, hizmet yalnızca dört akıllı telefon modeliyle uyumlu: Samsung Galaxy Z Flip 6, Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy S24 Ultra ve OPPO Find X8 Pro. Ancak bu cihaz listesinin önümüzdeki yıl genişletilmesi planlanıyor. Bu telefonlarda herhangi bir değişiklik yapmak gerekmiyor. Teorik olarak mevcut tüm modern telefonlar bu hizmeti kullanabilir. SpaceX’in başındaki isim Elon Musk, daha önceki açıklamalarında 2025 içinde sesli arama ve veri paylaşımı gibi özellikleri de geleceğinin sinyalini vermişti.

Bu arada hizmet, şu an için sadece One NZ’nin aylık ücretli planlarına abone olan müşteriler için ücretsiz sunuluyor. Yeni aboneler ve diğer planları kullananlar için fiyatlandırma detayları ise henüz açıklanmadı. Starlink, dünya genelinde kapsamlı uydu tabanlı hizmetler sunmak için farklı telekomünikasyon şirketleriyle iş birliği yapıyor. ABD ve Yeni Zelanda haricinde Kanada, Japonya, Avustralya, İsviçre, Şili ve Peru’daki operatörlerle de çalışıyor.

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Telefonlar için Starlink hizmeti Yeni Zelanda'da hayata geçiyor