İlk Starlink DTC uyduları fırlatıldı: Telefonlarla doğrudan iletişim başlıyor

Tam Boyutta Gör SpaceX, geçtiğimiz gün Falcon 9 roketiyle 21 adet Starlink uydusunu fırlatarak yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleştirilen fırlatma ile yörüngeye taşınan uydulardan altı tanesinde ise ilk defa doğrudan hücresel bağlantı (DTC - direct to cell) özelliği kullanılıyor. DTC özelliği Stralink resmen akıllı telefonlara doğrudan bağlantı şeklinde geliyor.

Starlink için kırılma anı

Yeni Starlink DTC uyduları ile artık akıllı telefonlar doğrudan Starlink uyduları ile bağlantı kurabilecek. Bu sayede kullanıcılar uzak bölgelerde ya da afet bölgelerinde bile ses, metin ve veri hizmetlerine her yerden erişebilecekler. Ek olarak açık bir şekilde belirtelim; telefonların uydulara bağlanması için ekstra bir değişiklik yapmak gerekmeyecek.

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Daha önce SpaceX'e ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından Starlink mobil hizmeti için bir pilot proje yürütme izni verilmişti. Proje kapsamında Starlink uyduları aracılığıyla yerdeki modifiye edilmemiş telefonlara veri göndermek için T-Mobile'ın spektrumu kullanılarak ABD genelinde akıllı telefonlara internet erişimi sağlamak için uydular test edilecek.

Tam Boyutta Gör Şirketin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, sahibi olduğu X'te yaptığı açıklamada DTC özelliğinin hücresel ölü bölge sorununu ortadan kaldıracak "büyük bir oyun değiştirici" olduğunu söyledi. Ayrıca DTC özelliğinin mevcut karasal ağlarla rekabet etmek için tasarlanmadığını, çünkü ışın başına saniyede sadece 7 megabit desteklediğini belirtti.

Telefonun çekmediği bir yer olmayacak

SpaceX yaptığı açıklamada DTC özelliğinin dünyanın dört bir yanındaki mobil ağ operatörlerinin karada, göllerde ya da kıyı sularında mesajlaşma, arama ve gezinme için kesintisiz küresel erişim sağlayacağını söyledi. SpaceX, geçtiğimiz yıl T-Mobile ile önemli bir ortaklık kurmuştu. Ortaklık kapsamında Starlink’in piyasadaki çoğu telefonla uyumlu olan mevcut T-Mobile orta bant PCS spektrumunu kullanması sağlanmıştı. SpaceX, 2024'ün sonlarına kadar ticari hizmet için önümüzdeki altı ay içinde yaklaşık 840 DTC özellikli uydu daha fırlatmayı planlıyor.

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Starlink DTC uyduları ile telefonlarla doğrudan iletişim başlıyor