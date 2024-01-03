İlk Starlink DTC uyduları fırlatıldı: Telefonlarla doğrudan iletişim başlıyor

Starlink için kırılma anı
Yeni Starlink DTC uyduları ile artık akıllı telefonlar doğrudan Starlink uyduları ile bağlantı kurabilecek. Bu sayede kullanıcılar uzak bölgelerde ya da afet bölgelerinde bile ses, metin ve veri hizmetlerine her yerden erişebilecekler. Ek olarak açık bir şekilde belirtelim; telefonların uydulara bağlanması için ekstra bir değişiklik yapmak gerekmeyecek.
Daha önce SpaceX'e ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından Starlink mobil hizmeti için bir pilot proje yürütme izni verilmişti. Proje kapsamında Starlink uyduları aracılığıyla yerdeki modifiye edilmemiş telefonlara veri göndermek için T-Mobile'ın spektrumu kullanılarak ABD genelinde akıllı telefonlara internet erişimi sağlamak için uydular test edilecek.
Telefonun çekmediği bir yer olmayacak
SpaceX yaptığı açıklamada DTC özelliğinin dünyanın dört bir yanındaki mobil ağ operatörlerinin karada, göllerde ya da kıyı sularında mesajlaşma, arama ve gezinme için kesintisiz küresel erişim sağlayacağını söyledi. SpaceX, geçtiğimiz yıl T-Mobile ile önemli bir ortaklık kurmuştu. Ortaklık kapsamında Starlink’in piyasadaki çoğu telefonla uyumlu olan mevcut T-Mobile orta bant PCS spektrumunu kullanması sağlanmıştı. SpaceX, 2024'ün sonlarına kadar ticari hizmet için önümüzdeki altı ay içinde yaklaşık 840 DTC özellikli uydu daha fırlatmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.