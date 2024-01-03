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    Anlık Bildirim

    İlk Starlink DTC uyduları fırlatıldı: Telefonlarla doğrudan iletişim başlıyor

    SpaceX, Falcon 9 ile ilk doğrudan hücresel uyduları (DTC - direct to cell) fırlattı. DTC özelliği sayesinde akıllı telefonlar doğrudan Starlink uydularına bağlanabilecek.
    Starlink DTC uyduları ile telefonlarla doğrudan iletişim başlıyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX, geçtiğimiz gün Falcon 9 roketiyle 21 adet Starlink uydusunu fırlatarak yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleştirilen fırlatma ile yörüngeye taşınan uydulardan altı tanesinde ise ilk defa doğrudan hücresel bağlantı (DTC - direct to cell) özelliği kullanılıyor. DTC özelliği Stralink resmen akıllı telefonlara doğrudan bağlantı şeklinde geliyor.

    Yeni Starlink DTC uyduları ile artık akıllı telefonlar doğrudan Starlink uyduları ile bağlantı kurabilecek. Bu sayede kullanıcılar uzak bölgelerde ya da afet bölgelerinde bile ses, metin ve veri hizmetlerine her yerden erişebilecekler. Ek olarak açık bir şekilde belirtelim; telefonların uydulara bağlanması için ekstra bir değişiklik yapmak gerekmeyecek.

    Daha önce SpaceX'e ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından Starlink mobil hizmeti için bir pilot proje yürütme izni verilmişti. Proje kapsamında Starlink uyduları aracılığıyla yerdeki modifiye edilmemiş telefonlara veri göndermek için T-Mobile'ın spektrumu kullanılarak ABD genelinde akıllı telefonlara internet erişimi sağlamak için uydular test edilecek.

    Starlink DTC uyduları ile telefonlarla doğrudan iletişim başlıyor Tam Boyutta Gör
    Şirketin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, sahibi olduğu X'te yaptığı açıklamada DTC özelliğinin hücresel ölü bölge sorununu ortadan kaldıracak "büyük bir oyun değiştirici" olduğunu söyledi. Ayrıca DTC özelliğinin mevcut karasal ağlarla rekabet etmek için tasarlanmadığını, çünkü ışın başına saniyede sadece 7 megabit desteklediğini belirtti.

    Telefonun çekmediği bir yer olmayacak

    SpaceX yaptığı açıklamada DTC özelliğinin dünyanın dört bir yanındaki mobil ağ operatörlerinin karada, göllerde ya da kıyı sularında mesajlaşma, arama ve gezinme için kesintisiz küresel erişim sağlayacağını söyledi. SpaceX, geçtiğimiz yıl T-Mobile ile önemli bir ortaklık kurmuştu. Ortaklık kapsamında Starlink’in piyasadaki çoğu telefonla uyumlu olan mevcut T-Mobile orta bant PCS spektrumunu kullanması sağlanmıştı. SpaceX, 2024'ün sonlarına kadar ticari hizmet için önümüzdeki altı ay içinde yaklaşık 840 DTC özellikli uydu daha fırlatmayı planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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