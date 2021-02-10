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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Starlink Türkiye'den ön siparişe açıldı: 2021'de kapsama alanına giriyor

    Uzaydan internet hizmet Starlink, Türkiye'den ön siparişe açıldı. Türkiye'nin 2021 yılının sonlarına doğru Starlink kapsama alanına alınacağı belirtildi.
    10 Şubat 2021, 13:27 (1 hf.)
    19,3b
    1
    175
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    107

    Starlink Türkiye'den ön siparişe açıldı: 2021'de kapsama alanına giriyor
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    SpaceX'in uzaydan internet projesi Starlink için ön sipariş dönemi resmen başladı. Şu anda Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Starlink için ön siparişler verilebiliyor. Hemen starlink.com adresine gidip 99 dolar depozito karşılığında Starlink için adınızı ön sıralardan listeye yazdırabilirsiniz.

    SpaceX ayrıca ön siparişlerde, bölgenizin Starlink kapsama alanına gireceği tahmini tarihi de açıklıyor. Örneğin İstanbul Kadıköy için ön sipariş vermeye çalıştığımda aşağıdaki ekran karşıma çıktı. Sayfanın üstündeki yazıda,"Starlink, bölgenizi 2021'in sonlarına doğru kapsama alanına almayı hedefliyor. Kapasite sınırlıdır. Siparişler ilk-gelen-alır esasına göre yerine getirilecektir." ifadeleri kullanılmış.

    İlginizi Çekebilir Avatar Elon Musk'tan Starlink fiyatıyla ilgili açıklama: Türkiye'de fiyat ne olacak?

    Starlink Türkiye'den ön siparişe açıldı: 2021'de kapsama alanına giriyor
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    Starlink'in 2021'in sonlarına doğru Türkiye'yi kapsama alanına alması, servisin bu yıl Türkiye'ye resmi giriş yapacağı anlamına gelmiyor. Zira bunun öncesinde SpaceX'in Türkiye'den resmi lisans alması gerek. Şu an için bu alanda herhangi bir şekilde aşama kat edilmiş değil. Türkiye'nin Starlink'e hizmet lisansı vermesi şu an için çok mümkün görünmüyor.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk'tan Starlink fiyatıyla ilgili açıklama: Türkiye'de fiyat ne olacak?"

    Starlink'in Türkiye'den hizmet lisansı alamaması durumunda ön sipariş verenlerin 99 dolarlık depozitoları geri ödenecek. Starlink sayfasında, alınan depozitoların bir servis garantisi olmadığının altı çizilmiş.

    SpaceX şu anda yörünge 1021 adet aktif Starlink uydusuna sahip. 2021'e de hızlı bir giriş yapan şirket, bu yıl 2000 uydu sayısını geride bırakmayı hedefliyor. Uzun vadede ise Starlink filosunun önümüzdeki yıllarda 12 bin uydu ve daha sonra 42 bin uydu olacak şekilde genişletilmesi bekleniyor. Uydu sayısı arttıkça Starlink'in hizmet kapasitesi de genişleyecek. 



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MrCaner (Caner Karadağ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Biri Elon muska doların 7 lira olduğunu asgari ücretin 2800 lira olduğunu söylesin 😂
    7 Yanıt Yanıtla +197
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    KURTum (Ali Fırat) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    100dolar bide bunun vergisi de olacak, haşmetlimiz de durur mu 200 de o ister.

    Oldu mu sana 300 dolar yani asgari ücretten 100 kalır bize 😂😂😂
    1 Yanıt Yanıtla +103
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dağ evi olan "zengin" kesim için mükemmel bir şey bu, düşünsenize dağdasınız kar kış kıyamet ya da bir kar tesisindesiniz; ücreti de uygun bu kesim ve hizmetin karşılığı için.
    Dağ evi olan "zengin" kesim için mükemmel bir şey bu, düşünsenize dağdasınız kar kış kıyamet ya da bir kar tesisindesiniz; ücreti de uygun bu kesim ve hizmetin ...
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    3 Yanıt Yanıtla +70
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (92) Yorum Yaz Forumda Gör
    5
    Lexco (E. Y.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Buna da bi güzel vergi bindirirler iyice, sadece zenginlerin alabileceği internete dönüşür( inşallah böyle olmasın da).
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    ugah6aiw 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Starlink'in Türkiye'den hizmet lisansı alamaması durumunda ön sipariş verenlerin 99 dolarlık depozitoları geri ödenecek. Starlink sayfasında, alınan depozitoların bir servis garantisi olmadığının altı çizilmiş. demişler ama ona gerek bile olmaz nasılsa müdahale edemezler ki...
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kanadanin kuzeyinde kullananlar varmış. Türkçe bir incelemesi yok mudur acaba
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    PrensCin (Mahmut Gül) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    1 milyar megabit
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    patatessiz patso 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Havadan iletimde kanal kapasitesi sınırlı olduğu için bu tür uydulardan onbinlerce atmaları lazım fiyatın düşük olmasını bekleyemezsiniz.
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    sinbux (Sinan ) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar boş konuşan var.

    Bu ödediğin para satılan modem ve çanağın bulunduğu cihaz ücreti. Daha ortada aylık ödediğin internet ücreti yok .

    Bu sistemde kimseye vergi vs ödemesine gerek de yok... Cihazın eline ulaşırkenki ücreti dışında...

    Neden vergi vs ödememenize gerek yok? Cevabı bunun dünyaca uydu aracılığıyla bağlantı yapmanıza olanak vermesi... Yani telekomun kablosunu, baz istasyonu falan kullanmıyorsunuz. Tv niz için uydu çanağını dışarı koymaya ne kadar vergi ödüyorsanız bu da aynı mantık.... yani hiç vergi ödemeyeceksiniz (cihazı alırken ödediğiniz vergi dışında)

    Bir diğer mevzu da sansür vs olmayacak sosyal medya da telekomun kasti yavaşlatması olmayacak, mahkeme kararı ile yasaklanan haberler sizi bağlamayacak, hiçbir internet yasağı muhatabınız olmayacak çünkü internetiniz ile türkiye arasında bir bağlantı olmayacak...
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    mehmehcik_71 (Uygar Yolcu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bazı çok bilmiş aveller 9 doları geçmeyecek diye kendilerini paralamıştı
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    mitokondrioglukadayi 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu ulkede starlink`i bile cacik ederler... Vergilerle 300-400`e gelir, sadece zenginler kullanir, bu ulkeden umidi keseli cok oldu. Bitik burasi.
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    X Xpower38 (Xpower38 ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çakarlar Verigiyi +KDV +ÖTV.. Hiç umudum yok.

    Zenginin yeni oyuncağı olur..
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    HA-DH 4 gün ( Mesaj Silindi ) Xpower38
    o paraya denk gelecek şekilde bi rusya tatil planı hazırlarım. otostopu sevenlere tavsiye ederim

    tabi şu covid zamanı dikkat etmek lazım
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    fredydexter (tunay tunay) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    yok abi tüm umutlarım kapandı artık
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    19284 kez okundu.
    88 kişi, toplam 92 yorum yazdı.

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