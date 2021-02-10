Starlink Türkiye'den ön siparişe açıldı: 2021'de kapsama alanına giriyor

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SpaceX'in uzaydan internet projesi Starlink için ön sipariş dönemi resmen başladı. Şu anda Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde Starlink için ön siparişler verilebiliyor. Hemen starlink.com adresine gidip 99 dolar depozito karşılığında Starlink için adınızı ön sıralardan listeye yazdırabilirsiniz.

SpaceX ayrıca ön siparişlerde, bölgenizin Starlink kapsama alanına gireceği tahmini tarihi de açıklıyor. Örneğin İstanbul Kadıköy için ön sipariş vermeye çalıştığımda aşağıdaki ekran karşıma çıktı. Sayfanın üstündeki yazıda,"Starlink, bölgenizi 2021'in sonlarına doğru kapsama alanına almayı hedefliyor. Kapasite sınırlıdır. Siparişler ilk-gelen-alır esasına göre yerine getirilecektir." ifadeleri kullanılmış.

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Starlink'in 2021'in sonlarına doğru Türkiye'yi kapsama alanına alması, servisin bu yıl Türkiye'ye resmi giriş yapacağı anlamına gelmiyor. Zira bunun öncesinde SpaceX'in Türkiye'den resmi lisans alması gerek. Şu an için bu alanda herhangi bir şekilde aşama kat edilmiş değil. Türkiye'nin Starlink'e hizmet lisansı vermesi şu an için çok mümkün görünmüyor.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk'tan Starlink fiyatıyla ilgili açıklama: Türkiye'de fiyat ne olacak?"

Starlink'in Türkiye'den hizmet lisansı alamaması durumunda ön sipariş verenlerin 99 dolarlık depozitoları geri ödenecek. Starlink sayfasında, alınan depozitoların bir servis garantisi olmadığının altı çizilmiş.

SpaceX şu anda yörünge 1021 adet aktif Starlink uydusuna sahip. 2021'e de hızlı bir giriş yapan şirket, bu yıl 2000 uydu sayısını geride bırakmayı hedefliyor. Uzun vadede ise Starlink filosunun önümüzdeki yıllarda 12 bin uydu ve daha sonra 42 bin uydu olacak şekilde genişletilmesi bekleniyor. Uydu sayısı arttıkça Starlink'in hizmet kapasitesi de genişleyecek.

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