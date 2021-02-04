Starlink uydu sayısı 1000'i geçti: Uzaydan internet dünyaya geliyor

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SpaceX'in uzaydan internet projesi Starlink müthiş bir hızla büyümeye devam ediyor. Bugün düzenlenen Starlink-18 göreviyle birlikte şirketin yörüngedeki aktif uydu sayısı 1000'i geride bıraktı. SpaceX, uydu filosu genişledikçe küresel kapsama alanının artacağı konusunda söz vermişti.

28 saatte 120 uydu uzaya gönderiliyor

SpaceX bu hafta 28 saat içerisinde iki farklı Starlink görevi düzenliyor. Görevlerden ilki bugün Türkiye saati ile 09.19'da gerçekleşti ve 60 uydu yörüngeye başarıyla taşındı. İkinci görev ise Cuma günü Türkiye saati 13.14'te gerçekleşecek. SpaceX bu iki görev için iki farklı Falcon 9 roketi ve iki farklı kalkış rampası kullanıyor.

Starlink 18 görevin ait görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz. Videoda gördüğümüz Falcon 9 roketi daha önce Türksat 5A uydusunu uzaya göndermek için de kullanılmıştı.

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Elon Musk, Starlink'in 'gecikme değerlerini' açıkladı: İşte heyecan veren değerler

Starlink şu anda ABD, Kanada ve İngiltere'de beta olarak hizmet veriyor. Bu ülkelerdeki kullanıcılar geçtiğimiz yaz sosyal medyada hız testlerini paylaşmaya başlamıştı. Şu anda beta testleri olmasına rağmen yer yer 200 mbit indirme hızına ulaşan kullanıcılar oldu. Ortalama anlamda ise 100-150 mbit indirme, 20 mbit civarında da yükleme hızları var. Gecikme değerleri ise 30-40 ms arasında değişiyor.

Elon Musk bu değerlerin sadece bir başlangıç olduğunu ve ilerleyen dönemlerde hem indirme tarafında hem de gecikme değerlerinde büyük gelişmeler görüleceğini söyledi. Musk örneğin gecikme değerlerinin 20ms'nin altına ineceğini söylüyor.

Fiyatlar şu an için yüksek

Ücret tarafında ise şu anda en azından beta süreci için fiyatlar epey yüksek. Geçtiğimiz ay İngiltere'de başlayan testlerde kullanıcılarııın Starlink ekipmanları için 439 sterlinlik bir ücret ödemesi gerekmiş. Sonrasında ise aylık 84 sterlin abonelik ücreti isteniyor.

Starlink ücretleri ilk bakışta elbette epey pahalı geliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, SpaceX'in Starlink'i daha çok internetin olmadığı veya internetin çok kısıtlı olanaklarla sağlandığı kırsal bölgelere satması. Kırsal alanlarda İngiltere ve ABD gibi ülkelerde bile günümüzde fiber olanakları çok zayıf, 10mbit gibi internet hızları için 100 doların üzerinde ücretler isteniyor. Starlink bu anlamda kırsal alanlarda yaşayanlar için çok büyük bir nimet olacak. Diğer taraftan merkezi bölgelerde oturanlar için genel anlamıyla pek mantıklı bir tercih değil.

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