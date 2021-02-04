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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Starlink uydu sayısı 1000'i geçti: Uzaydan internet dünyaya geliyor

    SpaceX'in uzaydaki aktif Starlink uydu sayısı 1000'i geçti. Bugünkü Starlink-18 görevinin ardından şu anda şirketin yörüngede 1021 aktif uydusu bulunuyor.
    04 Şubat 2021, 18:00 (1 hf.)
    2,6b
    1
    15
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Starlink uydu sayısı 1000'i geçti: Uzaydan internet dünyaya geliyor
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    SpaceX'in uzaydan internet projesi Starlink müthiş bir hızla büyümeye devam ediyor. Bugün düzenlenen Starlink-18 göreviyle birlikte şirketin yörüngedeki aktif uydu sayısı 1000'i geride bıraktı. SpaceX, uydu filosu genişledikçe küresel kapsama alanının artacağı konusunda söz vermişti.

    28 saatte 120 uydu uzaya gönderiliyor

    SpaceX bu hafta 28 saat içerisinde iki farklı Starlink görevi düzenliyor. Görevlerden ilki bugün Türkiye saati ile 09.19'da gerçekleşti ve 60 uydu yörüngeye başarıyla taşındı. İkinci görev ise Cuma günü Türkiye saati 13.14'te gerçekleşecek. SpaceX bu iki görev için iki farklı Falcon 9 roketi ve iki farklı kalkış rampası kullanıyor.

    Starlink 18 görevin ait görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz. Videoda gördüğümüz Falcon 9 roketi daha önce Türksat 5A uydusunu uzaya göndermek için de kullanılmıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Elon Musk, Starlink'in 'gecikme değerlerini' açıkladı: İşte heyecan veren değerler

    Starlink şu anda ABD, Kanada ve İngiltere'de beta olarak hizmet veriyor. Bu ülkelerdeki kullanıcılar geçtiğimiz yaz sosyal medyada hız testlerini paylaşmaya başlamıştı. Şu anda beta testleri olmasına rağmen yer yer 200 mbit indirme hızına ulaşan kullanıcılar oldu. Ortalama anlamda ise 100-150 mbit indirme, 20 mbit civarında da yükleme hızları var. Gecikme değerleri ise 30-40 ms arasında değişiyor.

    Elon Musk bu değerlerin sadece bir başlangıç olduğunu ve ilerleyen dönemlerde hem indirme tarafında hem de gecikme değerlerinde büyük gelişmeler görüleceğini söyledi. Musk örneğin gecikme değerlerinin 20ms'nin altına ineceğini söylüyor.

    Fiyatlar şu an için yüksek

    Ücret tarafında ise şu anda en azından beta süreci için fiyatlar epey yüksek. Geçtiğimiz ay İngiltere'de başlayan testlerde kullanıcılarııın Starlink ekipmanları için 439 sterlinlik bir ücret ödemesi gerekmiş. Sonrasında ise aylık 84 sterlin abonelik ücreti isteniyor.

    Starlink ücretleri ilk bakışta elbette epey pahalı geliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, SpaceX'in Starlink'i daha çok internetin olmadığı veya internetin çok kısıtlı olanaklarla sağlandığı kırsal bölgelere satması. Kırsal alanlarda İngiltere ve ABD gibi ülkelerde bile günümüzde fiber olanakları çok zayıf, 10mbit gibi internet hızları için 100 doların üzerinde ücretler isteniyor. Starlink bu anlamda kırsal alanlarda yaşayanlar için çok büyük bir nimet olacak. Diğer taraftan merkezi bölgelerde oturanlar için genel anlamıyla pek mantıklı bir tercih değil.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ücret yüksek filan değil adamlar kendi parasıyla ayda 84 birime bu hizmeti alıyor ki 200 e yakın hizlardan bahsediliyor.



    Peki biz? 100-120 birime 16-25 arası hizlarda internet
    Ücret yüksek filan değil adamlar kendi parasıyla ayda 84 birime bu hizmeti alıyor ki 200 e yakın hizlardan bahsediliyor. Peki biz? 100-120 bi...
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    1 Yanıt Yanıtla +19
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geldi gene satin alma gucu paritesinden habersiz birimci arkadaslar
    Yanıtla +7
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    tolg... (Tolga ERÇEL) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elon kardeşimize sesleniyoruz. Türkiyede bayilikler ile uygun fiyatlara internet verip kurtar bizi Türk isimli firmaların zulmünden.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ücret öyle böyle değil hayvani şekilde yüksek, adamlar zaten halihazırda 40-50 dolar ödeyerek 1gbit hızlara varan internet bağlatabiliyor, kalkıp ücrete yüksek falan değil diyerek kendinizi gülünç duruma sokmayın. Adamlar 50 dolara fiber 1gbit internet almak dururken ne diye 84 doları pingli 200mbit internete versin. Onlar için gayet pahalı ve albenisi olmayan bir internet şu haliyle.

    84 dolara 200mbit hız anca türkiye için ucuz olur çünkü biz burada 100mbit internet alabilmek için 150+ lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyoruz.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yürü bee Elon Başkan batılları senin gibi adamlar yok edicek.Kurban olurum sana.
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Biz şehrin merkezinde 120 birim verip 25e 3mbit internet alıyoruz adamlar ülkenin en ücra köşesine 84 birime 100e 20 veriyor.
    Editör neye göre yüksek demiş anlamadım.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uzay çöplüğü is loading...
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    J JosefStone 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizimkiler jammerla engellerler böyle bir hizmete erisemeyelim diye
    Yanıtla +2
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    tolg... (Tolga ERÇEL) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elon kardeşimize sesleniyoruz. Türkiyede bayilikler ile uygun fiyatlara internet verip kurtar bizi Türk isimli firmaların zulmünden.
    Yanıtla +4
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    scipiotheafricanus (K T) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Özellikle gemilerde çalışanlar için çok iyi bir seçenek olacak.
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ne varmış adamın birim hesabında? Gayette haklı.
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türk Telekom, Turkcell Superonline falan ayvayı yedi diyenler fiyatı görünce devlet izin vermez diyor. :)
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geldi gene satin alma gucu paritesinden habersiz birimci arkadaslar
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    starlink, spacex ve
    3 etiket daha uzaydan internet uzay araştırmaları Bilim ve Teknoloji
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