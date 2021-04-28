Starlink uydularına yeni yörünge izni geldi: Hızlar artacak

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SpaceX'in uzaydan internet hizmeti Starlink için bugün güzel bir gelişme daha yaşandı. ABD Federal İletişim Kurulu, SpaceX'in Starlink uydularının yüksekliğini 550 kilometreye kadar indirme teklifine resmen onay verdi. SpaceX böylece çok yakında daha hızlı internet hizmeti sunmaya başlayabilecek..

Federal İletişim Kurulu daha önce SpaceX toplam 1584 uydunun 1100-1150 kilometrelik yüksekilkteki yörüngelere yerleştirilmesini ön gören planları için izin vermişti. Bugüne kadar uzaya gönderilen yaklaşık 1400 Starlink uydusu da tam olarak bu yörüngelere yerleştirildi. Ancak SpaceX çok yakında yörünge seviyesini yarıya indirmeyi hedefliyor. Federal İletişim Kurulu'ndan bugün gelen onaya göre şirket, 550 kilometre civarındaki yüksekliklere tam 2814 Starlink uydusu yerleştirebilecek.

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Ayrıca Bkz. "Starlink interneti kamyonlar, gemiler ve uçaklara geliyor"

Uyduların yüzeye yaklaşması elbette Starlink kullanıcıları için de çok sevindirici bir gelişme olacak. Elon Musk daha önce yaptığı açıklamalarda, Starlink'in hızının 2021 itibarıyla ikiye katlanacağını söylemişti. Ayrıca gecikme değerlerinin de 20ms seviyesine kadar gerilemesi hedefleniyor. 550 kilometrelik yörüngedeki Starlink uyduları sayesinde hız ve ping değerlerinde müthiş bir ilerleme görülecek.

SpaceX şu anda Kuzey Amerika, Avrupa ve Okyanusya'dan toplam yedi farklı ülkede beta aşamasında Starlink servisi sunuyor. Starlink sadece bu yıl içerisinde beş yeni ülkeye açıldı. Elon Musk'ın açıklamalarına göre Starlink 2021'in sonu itibarıyla dünyanın her tarafında servis sunabilecek kapasiteye ulaşmış olacak. Ancak elbette internet hizmetinin başlayabilmesi için öncelikle söz konusu ülkenin SpaceX'e onay vermesi gerekiyor.

SpaceX ayrıca bu yıl itibarıyla Starlink hizmetini hareket halindeki araçlara da getirmeyi hedefliyor. Bu sayede örneğin gemi ve uçak taşımacılığı gibi internet hizmetinin çok kısıtlı sağlanabildiği sektörler de yüksek hızlı bağlantılara kavuşacak. Uluslararası ticaret yapan yük gemilerinde bile artık 100 mbit'in üzerinde internet bağlantıları olabilecek.

Elon Musk, taşınabilir Starlink hizmetinin kamyon benzeri büyük kara araçlarını da geleceğini söyledi. Ancak Tesla gibi küçük otomobiller şu anda mümkün görünmüyor. Musk, Starlink terminalinin küçük otomobiller için çok büyük olduğu belirtti.

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