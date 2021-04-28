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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Starlink uydularına yeni yörünge izni geldi: Hızlar artacak

    ABD Federal İletişim Kurulu, SpaceX'in Starlink hızını ikiye katlayacak olan başvurusuna onay verdi. Yeni Starlink uyduları artık yüzeye çok daha yakın konumlara yerleştirilecek.
    28 Nisan 2021, 01:10 (14 sa.)
    2,9b
    38
    20
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    11

    Starlink uydularına yeni yörünge izni geldi: Hızlar artacak
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    SpaceX'in uzaydan internet hizmeti Starlink için bugün güzel bir gelişme daha yaşandı. ABD Federal İletişim Kurulu, SpaceX'in Starlink uydularının yüksekliğini 550 kilometreye kadar indirme teklifine resmen onay verdi. SpaceX böylece çok yakında daha hızlı internet hizmeti sunmaya başlayabilecek..

    Federal İletişim Kurulu daha önce SpaceX toplam 1584 uydunun 1100-1150 kilometrelik yüksekilkteki yörüngelere yerleştirilmesini ön gören planları için izin vermişti. Bugüne kadar uzaya gönderilen yaklaşık 1400 Starlink uydusu da tam olarak bu yörüngelere yerleştirildi. Ancak SpaceX çok yakında yörünge seviyesini yarıya indirmeyi hedefliyor. Federal İletişim Kurulu'ndan bugün gelen onaya göre şirket, 550 kilometre civarındaki yüksekliklere tam 2814 Starlink uydusu yerleştirebilecek.

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    Ayrıca Bkz. "Starlink interneti kamyonlar, gemiler ve uçaklara geliyor"

    Uyduların yüzeye yaklaşması elbette Starlink kullanıcıları için de çok sevindirici bir gelişme olacak. Elon Musk daha önce yaptığı açıklamalarda, Starlink'in hızının 2021 itibarıyla ikiye katlanacağını söylemişti. Ayrıca gecikme değerlerinin de 20ms seviyesine kadar gerilemesi hedefleniyor. 550 kilometrelik yörüngedeki Starlink uyduları sayesinde hız ve ping değerlerinde müthiş bir ilerleme görülecek. 

    SpaceX şu anda Kuzey Amerika, Avrupa ve Okyanusya'dan toplam yedi farklı ülkede beta aşamasında Starlink servisi sunuyor. Starlink sadece bu yıl içerisinde beş yeni ülkeye açıldı. Elon Musk'ın açıklamalarına göre Starlink 2021'in sonu itibarıyla dünyanın her tarafında servis sunabilecek kapasiteye ulaşmış olacak. Ancak elbette internet hizmetinin başlayabilmesi için öncelikle söz konusu ülkenin SpaceX'e onay vermesi gerekiyor.

    SpaceX ayrıca bu yıl itibarıyla Starlink hizmetini hareket halindeki araçlara da getirmeyi hedefliyor. Bu sayede örneğin gemi ve uçak taşımacılığı gibi internet hizmetinin çok kısıtlı sağlanabildiği sektörler de yüksek hızlı bağlantılara kavuşacak. Uluslararası ticaret yapan yük gemilerinde bile artık 100 mbit'in üzerinde internet bağlantıları olabilecek.

    Elon Musk, taşınabilir Starlink hizmetinin kamyon benzeri büyük kara araçlarını da geleceğini söyledi. Ancak Tesla gibi küçük otomobiller şu anda mümkün görünmüyor. Musk, Starlink terminalinin küçük otomobiller için çok büyük olduğu belirtti.



    Kaynakça https://www.cnbc.com/2021/04/27/fcc-approves-spacex-starlink-modification-despite-objections.html https://www.theverge.com/2021/4/27/22405779/fcc-approves-spacex-starlink-lower-orbits-against-amazon-rival-objections
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    M matador_mirkhan 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Benim anlamadığım bu kadar uyduyu uzaya atarken diğer ülkerden yada onların oluşturduğu bir komiteden izin almak gerekmez mi? Sonuçta gökyüzü ortak kullanım alanı değil mi?
    Benim anlamadığım bu kadar uyduyu uzaya atarken diğer ülkerden yada onların oluşturduğu bir komiteden izin almak gerekmez mi? Sonuçta gökyüzü ortak kullanım ala...
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    3 Yanıt Yanıtla +29
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    CaptainReinhard34 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dünya yörüngesini resmen kocaman bir çöplüğe çeviriyoruz. Denizlerimizi kirlettik sırada uzay kaldı.
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    V Venomm88 46 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Abi bu elon rahat rahat uzaya istediğini fırlatıyorda herhangibir izin filan bir şeyi yok mu bu işin
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    mczaga 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben bu projeden çok fena işgilleniyorum

    bu gibi çok büyük projeler uluslararası bir antlaşmalar ile yapılmalı bence.
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    isakoc (isa koç) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah bir sıradan bir göktaşı yağmurundan ya da bir güneş plazmasından tamamı telef olur bu uyduların. Bu adama benim tepemde dolaşma hakkını kim veriyor? Kime soruyor da dünyanın her tarafına istediği gibi istihbarat faaliyeti yapacak uydu ağını kuruyor? Devletlerin kesinlikle buna izin vermemesi gerekiyordu.
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    A ahercetin (A.Hakan erçetin) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi de gökyüzü hepimizin. Tüm ülkelerden izin alması gerekiyor
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    O okanhalic 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Elon bu dünyaya yararlımısın zararlımısın nasıl birisin kardeşim sen
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    BekirHan (Bekir Han) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ABD Federal İletişim Kurulu, SpaceX'in Starlink uydularının yüksekliğini 550 kilometreye kadar indirme teklifine resmen onay verdi.

    Kendi çalıyor kendi oynuyor her zamanki gibi...
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    231407 (Barış Özdemir) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'ye gelip netflix gibi yerel bir ücret oluştursa müthiş olur
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    S sultanneb 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dünyayı batırdık sırada uzay var
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çöplüğe dönsün ne olacak çiçek mi yetiştireceğiz yörüngede
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    WB 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tepenizde dolasan binlerce minik nukleer bomba olma potansiyelini dusununce urkutucu
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    starlink, uzaydan internet ve
    5 etiket daha spacex starlink interneti elon musk uzay araştırmaları Bilim ve Teknoloji
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