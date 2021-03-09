Starlink interneti kamyonlar, gemiler ve uçaklara geliyor

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SpaceX'in uzaydan internet servisi Starlink çok yakında gemiler ve uçaklar gibi hareket halindeki araçlara gelecek. Yapılan açıklamalara göre SpaceX bu tarafta lisans almak için ABD Federal İletişim Komisyonu'na resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

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5 Mart'ta gerçekleştirilen başvuruda,"Kullanıcılar artık hareket halindeyken bağlantıda ödün vermek istemiyor. Bunlar ülke boyunca giden kamyonlar, Avrupa'dan ABD limanına giden yük gemileri veya yerel ve uluslararası uçuşlar olabilir." ifadelerine yer verildi.

Starlink uzaydan internetinin özellikle de gemi ve uçak taşımacılığı gibi şu anda internet erişiminin çok kısıtlı sağlanabildiği alanlarda büyük etkileri olacağı düşünülüyordu. Bu tarafta SpaceX yavaş yavaş ilk adımları atmaya başlıyor. Böylece örneğin uluslararası ticaret yapan yük gemilerinde bile artık 100 mbit'in üzerinde internet bağlantıları olabilecek.

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SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, Starlink'in şimdilik kişisel otomobillere gelmeyeceğini açıkladı. Musk,"Tesla arabaları Starlink'e bağlamıyoruz, terminalimiz bunun için çok büyük. Bu başvuru uçaklar, gemiler, büyük kamyonlar & RV'ler için." ifadelerini kullandı.

ABD, Kanada ve İngiltere beta süreci devam eden Starlink hizmeti şu anda 10 binin üzerinde aboneye sahip. Yörüngedeki uydu filosunu hızla genişletmeye devam eden SpaceX, Starlink'i bu yıl içerisinde dünya geneline yaymak istiyor. Türkiye'den de geçtiğimiz ay itibarıyla ön siparişler alınmaya başlanmıştı.

https://www.theverge.com/2021/3/8/22319761/spacex-starlink-fcc-internet-cars-boats-aircraft

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