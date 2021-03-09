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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Starlink interneti kamyonlar, gemiler ve uçaklara geliyor

    SpaceX, Starlink internetini hareket halindeki araçlara getirmek için ilk adımı attı. Yakında uçaklar, gemiler ve büyük kamyon tarzı araçlar da Starlink internetine bağlanabilecek.
    09 Mart 2021, 23:15 (Güncellendi, 12 sa.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Starlink interneti kamyonlar, gemiler ve uçaklara geliyor
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    SpaceX'in uzaydan internet servisi Starlink çok yakında gemiler ve uçaklar gibi hareket halindeki araçlara gelecek. Yapılan açıklamalara göre SpaceX bu tarafta lisans almak için ABD Federal İletişim Komisyonu'na resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

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    5 Mart'ta gerçekleştirilen başvuruda,"Kullanıcılar artık hareket halindeyken bağlantıda ödün vermek istemiyor. Bunlar ülke boyunca giden kamyonlar, Avrupa'dan ABD limanına giden yük gemileri veya yerel ve uluslararası uçuşlar olabilir." ifadelerine yer verildi.

    Starlink uzaydan internetinin özellikle de gemi ve uçak taşımacılığı gibi şu anda internet erişiminin çok kısıtlı sağlanabildiği alanlarda büyük etkileri olacağı düşünülüyordu. Bu tarafta SpaceX yavaş yavaş ilk adımları atmaya başlıyor. Böylece örneğin uluslararası ticaret yapan yük gemilerinde bile artık 100 mbit'in üzerinde internet bağlantıları olabilecek.

    Starlink interneti kamyonlar, gemiler ve uçaklara geliyor
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    SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, Starlink'in şimdilik kişisel otomobillere gelmeyeceğini açıkladı. Musk,"Tesla arabaları Starlink'e bağlamıyoruz, terminalimiz bunun için çok büyük. Bu başvuru uçaklar, gemiler, büyük kamyonlar & RV'ler için." ifadelerini kullandı.

    ABD, Kanada ve İngiltere beta süreci devam eden Starlink hizmeti şu anda 10 binin üzerinde aboneye sahip. Yörüngedeki uydu filosunu hızla genişletmeye devam eden SpaceX, Starlink'i bu yıl içerisinde dünya geneline yaymak istiyor. Türkiye'den de geçtiğimiz ay itibarıyla ön siparişler alınmaya başlanmıştı.



    https://www.theverge.com/2021/3/8/22319761/spacex-starlink-fcc-internet-cars-boats-aircraft
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    sniper23 (Enes Şahinler) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Benim arkadaş gemici. En çok dert yandığı olay bu. 1 ay boyunca Atlas oknayusu gidiş ve geliş sürüyor.
    Böyle bir şey gemiciler için çok büyük nimet olacaktır.
    Benim arkadaş gemici. En çok dert yandığı olay bu. 1 ay boyunca Atlas oknayusu gidiş ve geliş sürüyor. Böyle bir şey gemiciler için çok büyük nimet olacakt...
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    WB 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten oncelikli hedef erisimin zor oldugu noktalardi
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    manohazim 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    güzel düşünce bazı iş kolları internetten kopmadan takılabilecek artık demek ki
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    O omer1739 (ömer er) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Varya 8li daire sahibi olan ailelere ortak alcan tabi hız artınca aylık 99 dolar iyi para aslında tabi 450 dolarda kit parası olcak oda var kalite artarsa alınır yani tabi ben alamam benimki 3 daire
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    W WereChaos 10 sa. ( Mesaj Silindi ) omer1739
    Cidden 8li daireye ortak almak mantıklıda 8 kişiyede dayanırmıki
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    sniper23 (Enes Şahinler) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Benim arkadaş gemici. En çok dert yandığı olay bu. 1 ay boyunca Atlas oknayusu gidiş ve geliş sürüyor.
    Böyle bir şey gemiciler için çok büyük nimet olacaktır.
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