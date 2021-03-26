Steam'de Square Enix oyunları indirime girdi: %90'a varan fırsatlar

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Dijital oyun platformu olan Steam'de yeni bir özel indirim başladı. Tomb Raider, Final Fantasy ve Deaus Ex gibi serilerin yayıncısı olan Square Enix'in oyunları Steam'de indirime girmiş durumda.

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İndirimlere baktığımızda önemli birçok oyunun indirime girdiğini görebiliyoruz. İndirimlerin oranı %90'a kadar çıkıyor. Tüm indirimlerin olduğu sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilirsiniz. İndirimlerin son günü 29 Mart 2021.

Öne Çıkan Oyunlar

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