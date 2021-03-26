Steam'de Square Enix oyunları indirime girdi: %90'a varan fırsatlar

Dijital oyun platformu olan Steam'de yeni bir özel indirim başladı. Tomb Raider, Final Fantasy ve Deaus Ex gibi serilerin yayıncısı olan Square Enix'in oyunları Steam'de indirime girmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Steam'de BAFTA indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler"
İndirimlere baktığımızda önemli birçok oyunun indirime girdiğini görebiliyoruz. İndirimlerin oranı %90'a kadar çıkıyor. Tüm indirimlerin olduğu sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilirsiniz. İndirimlerin son günü 29 Mart 2021.
Öne Çıkan Oyunlar
- FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION - 80,00 TL
- Deus Ex: Mankind Divided - 11,24 TL
- Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition - 49,69 TL
- Just Cause 4 Reloaded - 50,65 TL
- Life is Strange 2 Complete Season - 38,36 TL
- Marvel's Avengers - 144,50 TL
- DRAGON QUEST® XI S: Echoes of an Elusive Age™ - Definitive Edition - 167,20 TL
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
HAFTA SONU FIRSATI! Teklifin geçerlilik süresi: 29 Mart
-89%
Tomb Raider (2013) 5,24 TL
HAFTA SONU FIRSATI! Teklifin geçerlilik süresi: 29 Mart
-85%
Just Cause3 6,75 TL
HAFTA SONU FIRSATI! Teklifin geçerlilik süresi: 29 Mart
-85%
https://store.steampowered.com/publisher/squareenix
Bu gidişle XBox la PC oyunculuğu alır başını gider. Ekran kartı fiyatı nedeni ile millet pc toplayamazken. Bari konsol oyuncuların yanında ol.