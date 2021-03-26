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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam'de Square Enix oyunları indirime girdi: %90'a varan fırsatlar

    Birçok başarılı oyunun yayıncılığını ve geliştiriciliğini üstlenen Square Enix'in oyunları, Steam'de indirime girmiş durumda. Fırsatlar %90'a kadar çıkıyor.
    26 Mart 2021, 12:17 (Güncellendi, 1 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Steam'de Square Enix oyunları indirime girdi: %90'a varan fırsatlar
    Tam Boyutta Gör

    Dijital oyun platformu olan Steam'de yeni bir özel indirim başladı. Tomb Raider, Final Fantasy ve Deaus Ex gibi serilerin yayıncısı olan Square Enix'in oyunları Steam'de indirime girmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Steam'de BAFTA indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler"

    İndirimlere baktığımızda önemli birçok oyunun indirime girdiğini görebiliyoruz. İndirimlerin oranı %90'a kadar çıkıyor. Tüm indirimlerin olduğu sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilirsiniz. İndirimlerin son günü 29 Mart 2021.

    Öne Çıkan Oyunlar



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    arman09 (Erkin akkaş) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Rise ve shadow of the Tomb raiderları aldım toplamda 65tl bile etmediler
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    monacomen 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tomb Raider: Underworld 1,76 TL
    HAFTA SONU FIRSATI! Teklifin geçerlilik süresi: 29 Mart
    -89%

    Tomb Raider (2013) 5,24 TL
    HAFTA SONU FIRSATI! Teklifin geçerlilik süresi: 29 Mart
    -85%

    Just Cause3 6,75 TL
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    https://store.steampowered.com/publisher/squareenix
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition Şu oyun PS4/5 te 499TL ve resmen PC oyuncusu ol diyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    monacomen 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ti7800
    [color=#666666]Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition DLC paketleri ile birlikte sanıyorum indirimde 50 lira civarına aldım. Evet Steam PC'yi seviyor PC'ciler de onu seviyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sony gör bunları öyle 3-5 idarelik oyunla olmaz. Herkesten pahalı satıyorsun ayrıca.

    Bu gidişle XBox la PC oyunculuğu alır başını gider. Ekran kartı fiyatı nedeni ile millet pc toplayamazken. Bari konsol oyuncuların yanında ol.
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