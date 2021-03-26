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    Steam'de BAFTA indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

    Steam'de BAFTA Oyun Ödülleri temalı indirimler başladı. Ödüllere aday olan oyunların önemli bir çoğunluğu şu anda Steam'de önemli indirimlerle satın alınabiliyor.
    26 Mart 2021, 02:22 (1 sa.)
    312
    17
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Steam'de BAFTA indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler
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    BAFTA Oyun Ödülleri'ne aday olan oyunların önemli bir kısmı şu anda Steam'de indirimlerle satın alınabiliyor. Bu hafta sonu boyunca devam edecek olan kampanyada %70'e varan fırsatlar dikat çekiyor.

    Doom serisinin sevilen yeni oyunu Doom Eternal şu anda %50 indirimle 99 TL'ye kadar gerilemiş durumda. Tarihin en iyi VR deneyimlerinden birisi olarak değerlendirilen Half-Life Alys oyunu da 55 TL'ye satın alınbiliyor. BAFTA'da Yılın Oyunu ödülünü kazanan Hades'te ise önceki kampanyalarda olduğu gibi yine %20 indirim uygulanmış.

    Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda indirimleri listeledik.

    • Kentucky Route Zero: PC Edition -- 27,30 TL
    • Hades -- 32,00 TL
    • Carrion -- 24,12 TL
    • Doom Eternal -- 99,50 TL
    • Half-Life Alyx -- 55,20 TL
    • Cyberpunk 2077 -- 199,20 TL
    • F1 2020 -- 27,60 TL
    • Fall Guys  -- 26,60 TL
    • Röki -- 29,25 TL
    • Call of the Sea -- 25,60 TL
    • No Man's Sky -- 75,00 TL


    https://store.steampowered.com/sale/bafta_2021
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