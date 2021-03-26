Steam'de BAFTA indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

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BAFTA Oyun Ödülleri'ne aday olan oyunların önemli bir kısmı şu anda Steam'de indirimlerle satın alınabiliyor. Bu hafta sonu boyunca devam edecek olan kampanyada %70'e varan fırsatlar dikat çekiyor.

Doom serisinin sevilen yeni oyunu Doom Eternal şu anda %50 indirimle 99 TL'ye kadar gerilemiş durumda. Tarihin en iyi VR deneyimlerinden birisi olarak değerlendirilen Half-Life Alys oyunu da 55 TL'ye satın alınbiliyor. BAFTA'da Yılın Oyunu ödülünü kazanan Hades'te ise önceki kampanyalarda olduğu gibi yine %20 indirim uygulanmış.

Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda indirimleri listeledik.

Kentucky Route Zero: PC Edition -- 27,30 TL

-- 27,30 TL Hades -- 32,00 TL

-- 32,00 TL Carrion -- 24,12 TL

-- 24,12 TL Doom Eternal -- 99,50 TL

-- 99,50 TL Half-Life Alyx -- 55,20 TL

-- 55,20 TL Cyberpunk 2077 -- 199,20 TL

-- 199,20 TL F1 2020 -- 27,60 TL

-- 27,60 TL Fall Guys -- 26,60 TL

-- 26,60 TL Röki -- 29,25 TL

-- 29,25 TL Call of the Sea -- 25,60 TL

-- 25,60 TL No Man's Sky -- 75,00 TL

https://store.steampowered.com/sale/bafta_2021

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