Steam'de BAFTA indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

BAFTA Oyun Ödülleri'ne aday olan oyunların önemli bir kısmı şu anda Steam'de indirimlerle satın alınabiliyor. Bu hafta sonu boyunca devam edecek olan kampanyada %70'e varan fırsatlar dikat çekiyor.
Doom serisinin sevilen yeni oyunu Doom Eternal şu anda %50 indirimle 99 TL'ye kadar gerilemiş durumda. Tarihin en iyi VR deneyimlerinden birisi olarak değerlendirilen Half-Life Alys oyunu da 55 TL'ye satın alınbiliyor. BAFTA'da Yılın Oyunu ödülünü kazanan Hades'te ise önceki kampanyalarda olduğu gibi yine %20 indirim uygulanmış.
Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda indirimleri listeledik.
- Kentucky Route Zero: PC Edition -- 27,30 TL
- Hades -- 32,00 TL
- Carrion -- 24,12 TL
- Doom Eternal -- 99,50 TL
- Half-Life Alyx -- 55,20 TL
- Cyberpunk 2077 -- 199,20 TL
- F1 2020 -- 27,60 TL
- Fall Guys -- 26,60 TL
- Röki -- 29,25 TL
- Call of the Sea -- 25,60 TL
- No Man's Sky -- 75,00 TL
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