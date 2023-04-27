AYANEO 2S özellikleri belli oldu: ROG Ally ve Steam Deck 2'ye rakip geliyor

AYANEO 2S özellikleri netleşmeye başladı
Bildirilenlere göre AYANEO 2S, 1920x1200 çözünürlük, 450 nit parlaklık ve 1200:1 kontrast oranı sunan 7 inç boyutlarında IPS ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise 50,25 Wh pil ve 7500 Mbps hızlarda 16 GB LPDDR5X bellek ile eşleştirilen yeni konsol, 15-28W aralığında AMD Phoenix Ryzen 7 7840U platformundan güç alacak.
Hatırlayacak olursak AYANEO 2, 16 ila 32 GB RAM ve 512 GB ila 2 TB SSD depolama seçeneği ile tanıtıldı. Bu bağlamda yeni konsolun artırılmış bellek ve depolama kapasitesi ile vitrine çıkması kuvvetle muhtemel. Ayrıca marka, AYANEO 2 kullanıcıları için yeni bir yükseltme programı da duyurdu. Böylece kullanıcılar, eski cihazlarını Ryzen 7000 APU'lar ile güncelleyebilecek. Ancak bunun ayrıntıları henüz paylaşılmadı.
AYANEO 2S hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Yeni el konsolu için ön siparişler Mayıs ayında başlayacak ve Haziran ortasından itibaren ilk müşterilerine gönderilecek.Kaynakça https://www.engadget.com/the-ayaneo-2s-will-give-the-steam-deck-and-asus-rog-ally-some-serious-competition-081023214.html https://wccftech.com/ayaneo-2s-deep-dive-amd-ryzen-7-7840u-apu-better-cooling-larger-battery-may-launch/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”