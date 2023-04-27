AYANEO 2S özellikleri belli oldu: ROG Ally ve Steam Deck 2'ye rakip geliyor

Tam Boyutta Gör El konsolları söz konusu olduğunda Steam Deck’ten sonra akla ilk gelen isim olan AYA NEO, yeni konsolu için çalışmalara başladı.Bugün marka, Steam Deck 2 ve Asus ROG Ally'ye rakip olacak AYANEO 2S modelinin özelliklerine açıklık getirdi. Peki yeni konsol neler sunacak? İşte detaylar

AYANEO 2S özellikleri netleşmeye başladı

Bildirilenlere göre AYANEO 2S, 1920x1200 çözünürlük, 450 nit parlaklık ve 1200:1 kontrast oranı sunan 7 inç boyutlarında IPS ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise 50,25 Wh pil ve 7500 Mbps hızlarda 16 GB LPDDR5X bellek ile eşleştirilen yeni konsol, 15-28W aralığında AMD Phoenix Ryzen 7 7840U platformundan güç alacak.

Tam Boyutta Gör Detaylara inecek olursak yeni APU, Zen 4 mimarisine dayalı 8 çekirdek, 16 iş parçacığı ve Radeon 780M grafik birimi ile karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte AYANEO, cihazın 1118 mm2 genişliğinde bakır boru ve levha tasarımını içeren yeni bir soğutucu çözümü ile destekleneceğini belirtti. Böylece yeni konsol, AYANEO 2'ye kıyasla sıcaklıklarda 11.6C'ye kadar düşüş sağlayacak.

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Hatırlayacak olursak AYANEO 2, 16 ila 32 GB RAM ve 512 GB ila 2 TB SSD depolama seçeneği ile tanıtıldı. Bu bağlamda yeni konsolun artırılmış bellek ve depolama kapasitesi ile vitrine çıkması kuvvetle muhtemel. Ayrıca marka, AYANEO 2 kullanıcıları için yeni bir yükseltme programı da duyurdu. Böylece kullanıcılar, eski cihazlarını Ryzen 7000 APU'lar ile güncelleyebilecek. Ancak bunun ayrıntıları henüz paylaşılmadı.

AYANEO 2S hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Yeni el konsolu için ön siparişler Mayıs ayında başlayacak ve Haziran ortasından itibaren ilk müşterilerine gönderilecek.

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Steam Deck 2 rakibi AYANEO 2S özellikleri belli oldu!