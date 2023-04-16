Asus, duyurdu: ROG Ally, dünya genelinde satılacak

Asus’un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ROG Ally’nin teknik özelliklerine ilişkin hiçbir bilgiye yer vermedi ancak önceki sızıntılar şu yönde; Asus’un Windows 11'li oyun el konsolu, 7 inç, 1080p, 120Hz ekrana sahip. AMD Zen4 ve RDNA3 CPU + GPU çözümü mevcut. Steam Deck’e kıyasla çok daha performanslı bir cihaz. 28.0 x 11.3 x 3.99 mm ölçülerinde, 608 gr ağırlığında olan ROG Ally, Steam Deck’ten hem daha küçük hem de daha hafif.
Asus ROG Ally’nin fiyatı şimdiye kadar hiç konuşulmadı. Steam Deck’in başlangıç fiyatı ise; 399 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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