Asus, duyurdu: ROG Ally, dünya genelinde satılacak

Tam Boyutta Gör Asus ROG Ally taşınabilir oyun cihazının özellikleri ve yeteneklerini hâlâ detaylı olarak bilmiyoruz. Şirketin son paylaşımı oyun dünyasını oldukça heyecanlandırdı. Asus ROG Ally, dünya genelinde bulunabilir olacak ve herkesin beklediğinden daha önce satışa sunulacak.

Asus’un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ROG Ally’nin teknik özelliklerine ilişkin hiçbir bilgiye yer vermedi ancak önceki sızıntılar şu yönde; Asus’un Windows 11'li oyun el konsolu, 7 inç, 1080p, 120Hz ekrana sahip. AMD Zen4 ve RDNA3 CPU + GPU çözümü mevcut. Steam Deck’e kıyasla çok daha performanslı bir cihaz. 28.0 x 11.3 x 3.99 mm ölçülerinde, 608 gr ağırlığında olan ROG Ally, Steam Deck’ten hem daha küçük hem de daha hafif.

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Asus ROG Ally’nin fiyatı şimdiye kadar hiç konuşulmadı. Steam Deck’in başlangıç fiyatı ise; 399 dolar.

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