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    Steam'de demo olarak yayınlanan bir oyun virüs çıktı!

    Steam'den demo oyun indirirken dikkat: Virüs çıkabilir! Yakın zamanda platformda yayınlanan Sniper: Phantom's Resolution adlı oyunda virüs olduğu oyuncular tarafından tespit edildi.
    steam sniper oyunu virüs çıktı  Tam Boyutta Gör
    Bir kullanıcı, Steam'de listelenen ve ücretsiz demosu olduğu iddia edilen Sniper: Phantom's Resolution adlı bir oyun keşfetti. Oyun, Steam’den indirilebilecek resmi bir demo değildi, doğrudan yükleme seçeneği yoktu. Kullanıcı, merak ederek oyunun resmi sitesine girdi ve demo için doğrudan bir indirme bağlantısı olduğunu gördü.

    Steam sayfası hâlâ yayında!

    Web sitesi güvenilmez görünüyordu, oyunun tanıtım görselleri de başka oyunlardan alınmış gibiydi. Oyunun logosunda da bir hata vardı. Başka kullanıcılar tarafından da yapılan araştırmalar neticesinde sözde demonun aslında virüs olduğu ortaya çıktı. Daha da endişe verici olanı, bu kötü amaçlı yazılımın dosyaları virüslere ve kötü amaçlı yazılımlara karşı taramak için yaygın kullanılan bir araç olan VirusTotal tarafından tespit edilememiş olması.

    Steam, geçen yaz web sitelerine ve sosyal medya hesaplarına bağlantı konusunda yeni kısıtlamalar getirdi. Ne yazık ki kurallar, genellikle oyunun resmi sitesini veya yayıncısını tanıtmak için kullanılan resmi bağlantılar bölümü için geçerli değil. Demo oyunları denemek için eğlenceli ve güvenli bir yol olarak görülebilir ancak Sniper: Phantom's Resolution örneğindeki gibi kullanıcıların her zaman ne indirdiklerini iki kez kontrol etmesi gerekiyor.

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